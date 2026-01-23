Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηνωμένα Έθνη: Κοινή συνάντηση ΠτΔ-Έρχιουρμαν-Ολγκίν στις 28 Ιανουαρίου

 23.01.2026 - 12:07
Ηνωμένα Έθνη: Κοινή συνάντηση ΠτΔ-Έρχιουρμαν-Ολγκίν στις 28 Ιανουαρίου

Κοινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκο Χρστοδουλίδη και του Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν θα συγκαλέσει η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στις 28 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη στην Κύπρο.

Η κ. Ολγκίν, η οποία θα βρίσκεται στο νησί από τις 26 μέχρι στις 29 Ιανουαρίου θα έχει επίσης χωριστές συναντήσεις με τους κυρίους Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν στις 27 Ιανουαρίου, ενώ την προηγούμενη ημέρα θα συναντηθεί με τους διαπραγματευτές των δυο πλευρών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με γραπτή δήλωση στα μέσα ενημέρωσης του εκπροσώπου Τύπου των ΗΕ στην Κύπρο, η κ. Ολγκίν, μόλις ολοκλήρωσε επίσκεψή της στις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκε με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Προστίθεται πως η κ. Ολγκίν θα ταξιδέψει στη συνέχεια στην Κύπρο όπου θα βρίσκεται από τις 26 έως τις 29 Ιανουαρίου 2026 και στο πλαίσιο των προσπαθειών της, θα συναντηθεί "στις 26 Ιανουαρίου με τους διαπραγματευτές του Τουρκοκύπριου και του Ελληνοκύπριου ηγέτη".

Εξάλλου, στις 27 Ιανουαρίου θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Ελληνοκύπριο αλλά και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, αναφέρεται.

Την επόμενη ημέρα, η κ. Ολγκίν θα συγκαλέσει κοινή συνάντηση μεταξύ του κ. Ερχιουρμάν και του κ. Χριστοδουλίδη, ως συνέχεια της συνάντησης που είχαν στις 11 Δεκεμβρίου 2025, καταλήγει η δήλωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

