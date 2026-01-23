Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠεριστατικό στο ΓΝ Λάρνακας: Έρευνα από ΟΚΥπΥ - «Σοβαρές παραλείψεις» καταγγέλλει η οικογένεια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιστατικό στο ΓΝ Λάρνακας: Έρευνα από ΟΚΥπΥ - «Σοβαρές παραλείψεις» καταγγέλλει η οικογένεια

 23.01.2026 - 18:05
Περιστατικό στο ΓΝ Λάρνακας: Έρευνα από ΟΚΥπΥ - «Σοβαρές παραλείψεις» καταγγέλλει η οικογένεια

Καταγγελία για «σοβαρές παραλείψεις» σε γυναίκα ασθενή ηλικίας 42 ετών που νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, υπέβαλε με επιστολή της προς τη Διοίκηση του δημόσιου Νοσηλευτηρίου και το Υπουργείο Υγείας η οικογένεια της, με τον ΟΚΥπΥ να αναφέρει πως άρχισε η διερεύνηση του περιστατικού και ορίστηκαν Λειτουργοί για να καταγράψουν τα γεγονότα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σοκ στο ΓΝ Λάρνακας: Εντόπισαν 42χρονη ασθενή πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

Συγκεκριμένα στην επιστολή προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, η οικογένεια της 42χρονης υποβάλει «επίσημη καταγγελία για τα σοβαρά γεγονότα και τις παραλείψεις που σημειώθηκαν κατά τη νοσηλεία της στο Νοσοκομείο, από τις 15/01/2026 μέχρι και τα ξημερώματα της 18ης Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα να παλεύει σήμερα για να κρατηθεί στη ζωή».

Προστίθεται ότι η ασθενής εισήχθη στο Νοσοκομείο για προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16/01/2026.

Σύμφωνα με την επιστολή μετά την επέμβαση, τόσο στις 16 όσο και στις 17 Ιανουαρίου το βράδυ «η κατάστασή της ήταν πολύ καλή και δεν υπήρχε καμιά ένδειξη ότι διέτρεχε άμεσο κίνδυνο».

Ωστόσο προστίθεται «λίγες ώρες αργότερα, στις 7:30 το πρωί της Κυριακής 18/01/2026, ειδοποιηθήκαμε ότι η ασθενής έχει πέσει σε κώμα» ενώ «το πρωί του Σαββάτου, ζήτησε να μην της αφαιρέσουν τον καθετήρα, λόγω αδυναμίας της να πηγαίνει τουαλέτα, αλλά δεν εισακούστηκε».

Ακόμα το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου, μετά από επίσκεψη της οικογένειας στη γυναικολογική πτέρυγα, η ασθενής «επικοινώνησε τηλεφωνικά και ανέφερε ότι κτυπούσε επανειλημμένα το κουδούνι ειδοποιώντας τις νοσηλεύτριες για να την πάρουν τουαλέτα, αλλά δεν ανταποκρινόταν κανένας, με αποτέλεσμα να σηκωθεί μόνη της και να πέσει κάτω», ενώ έπεσε κάτω για δεύτερη φορά τα ξημερώματα της Κυριακής 18 Ιανουαρίου.

Με βάση όσα γράφονται στο φάκελο της ασθενούς, σημειώνεται στην επιστολή «η 42χρονη ανευρέθηκε στις 06.20 το πρωί της Κυριακής 18 Ιανουαρίου στο πάτωμα του αποχωρητηρίου, μπρούμυτα, ημίγυμνη και βρεγμένη σε κωματώδη και κρίσιμη κατάσταση. Διαπιστώθηκε εκτεταμένη καταστροφική εγκεφαλική αιμορραγία, διασωληνώθηκε και οδηγήθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας».

Στην επιστολή της οικογένειας προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Λάρνακας τίθενται ερωτήματα, μεταξύ άλλων, γιατί το νοσηλευτικό προσωπικό δεν ανταποκρινόταν στο κάλεσμα της ασθενούς για βοήθεια.

Ακόμα η οικογένεια ερωτά «υπό ποιες άλλες συνθήκες και κατόπιν ποιων ενεργειών παραλήφθηκε η ασθενής από τη Μ. Ε. Θ και που βρισκόταν το νοσηλευτικό προσωπικό για σχεδόν 4 ώρες. Επίσης γιατί δεν διερωτήθηκε ή γιατί δεν ενδιαφέρθηκε κάποιος νοσηλευτής να πραγματοποιήσει έλεγχο στο δωμάτιο της ασθενούς αφού αυτή όσες μέρες ήταν στο Νοσοκομείο κτυπούσε πολύ τακτικά το κουδούνι για βοήθεια».

Σημειώνεται ότι η οικογένεια της 42χρονης απέστειλε επιστολή με τα γεγονότα και στο Υπουργείο Υγείας ζητώντας «πλήρη διερεύνηση των γεγονότων».

Ο Χαράλαμπος Χαριλάου, εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ αναφέρει σε ανάρτηση του στα ΜΚΔ ότι «έχει αρχίσει η διερεύνηση του περιστατικού και έχουν ορισθεί Λειτουργοί για καταγραφή των γεγονότων».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέος συναγερμός: Μαχαιρώματα στη Λάρνακα - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας
Θέλεις να γίνει Πιλότος; Αεροπορική εταιρεία ανοίγει ακαδημία στην Κύπρο – Όλες οι πληροφορίες
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ
Σοκ στο ΓΝ Λάρνακας: Εντόπισαν 42χρονη ασθενή πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας – Τι καταγγέλλει η οικογένεια
Πέθανε ο Χάρης Κυριακίδης: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας
Έχασαν τη βέρα στο Τρόοδος - Η ανάρτηση που συγκίνησε όλη την Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Τραγική η κατάσταση στα φράγματα»: Μόνο έτσι θα γεμίσουν σε σύντομο διάστημα - Όσα λέει μηχανικός του ΤΑΥ

 23.01.2026 - 17:35
Επόμενο άρθρο

Νέος συναγερμός: Μαχαιρώματα στη Λάρνακα - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

 23.01.2026 - 18:10
Ψήφος εμπιστοσύνης από ExxonMobil: Στα 6–9 τρισ. κυβικά πόδια τα κοιτάσματα στο τεμάχιο 10

Ψήφος εμπιστοσύνης από ExxonMobil: Στα 6–9 τρισ. κυβικά πόδια τα κοιτάσματα στο τεμάχιο 10

Στα 6-9 τρισεκατομμύρια κ.π. υπολογίζεται η ποσότητα φυσικού αερίου στο τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ, αναφέρθηκε κατά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Αντιπροέδρου της ExxonMobil Τζον Άρντιλ, σήμερα το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ψήφος εμπιστοσύνης από ExxonMobil: Στα 6–9 τρισ. κυβικά πόδια τα κοιτάσματα στο τεμάχιο 10

Ψήφος εμπιστοσύνης από ExxonMobil: Στα 6–9 τρισ. κυβικά πόδια τα κοιτάσματα στο τεμάχιο 10

  •  23.01.2026 - 16:09
Νέος συναγερμός: Μαχαιρώματα στη Λάρνακα - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Νέος συναγερμός: Μαχαιρώματα στη Λάρνακα - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

  •  23.01.2026 - 18:10
Αντώνης Δημητρίου για συμπλοκή στη Λάρνακα: Οι δύο επιχειρηματίες δεν συνδέονται με φατρίες – H σημασία των τεκμηρίων στα βίντεο της Annie Alexui

Αντώνης Δημητρίου για συμπλοκή στη Λάρνακα: Οι δύο επιχειρηματίες δεν συνδέονται με φατρίες – H σημασία των τεκμηρίων στα βίντεο της Annie Alexui

  •  23.01.2026 - 12:43
Εντείνεται η πίεση προς την Αννίτα και την ηγεσία του ΔΗΣΥ για την υπόθεση των αποκαλύψεων που αφορούν τον Φαίδωνα Φαίδωνος

Εντείνεται η πίεση προς την Αννίτα και την ηγεσία του ΔΗΣΥ για την υπόθεση των αποκαλύψεων που αφορούν τον Φαίδωνα Φαίδωνος

  •  23.01.2026 - 14:58
Σοκ στο ΓΝ Λάρνακας: Εντόπισαν 42χρονη ασθενή πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

Σοκ στο ΓΝ Λάρνακας: Εντόπισαν 42χρονη ασθενή πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

  •  23.01.2026 - 11:34
Ανακλήθηκε το καθεστώς διεθνούς προστασίας αλλοδαπών μετά τα επεισόδια στη Λάρνακα

Ανακλήθηκε το καθεστώς διεθνούς προστασίας αλλοδαπών μετά τα επεισόδια στη Λάρνακα

  •  23.01.2026 - 14:23
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 63χρονου Γιώργου

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 63χρονου Γιώργου

  •  23.01.2026 - 15:43
Στους δρόμους βγαίνουν οι κάτοικοι Μαζωτού - Λένε όχι στην κινητή μονάδα αφαλάτωσης - Τι ζητούν από την Κυβέρνηση

Στους δρόμους βγαίνουν οι κάτοικοι Μαζωτού - Λένε όχι στην κινητή μονάδα αφαλάτωσης - Τι ζητούν από την Κυβέρνηση

  •  23.01.2026 - 14:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα