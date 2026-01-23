Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Τραγική η κατάσταση στα φράγματα»: Μόνο έτσι θα γεμίσουν σε σύντομο διάστημα - Όσα λέει μηχανικός του ΤΑΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Τραγική η κατάσταση στα φράγματα»: Μόνο έτσι θα γεμίσουν σε σύντομο διάστημα - Όσα λέει μηχανικός του ΤΑΥ

 23.01.2026 - 17:35
«Τραγική η κατάσταση στα φράγματα»: Μόνο έτσι θα γεμίσουν σε σύντομο διάστημα - Όσα λέει μηχανικός του ΤΑΥ

Η συνεισφορά των τελευταίων βροχών στην πληρότητα των φραγμάτων ήταν σχεδόν μηδαμινή, με τη συλλογή να είναι μόλις 400.000 κυβικά μέτρα νερού, είπε στο ΚΥΠΕ ο Α΄τεχνικός μηχανικός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Μάριος Χατζηκωστής. Καθώς ο Ιανουάριος εκπνέει, μόνο ένας καλός Φεβρουάριος ή και Μάρτιος με καταρρακτώδεις βροχές σε σύντομο χρονικό διάστημα, μπορούν να δείξουν την έξοδο από την «τραγική κατάσταση» στην οποία βρίσκονται τα αποθέματα νερού στα φράγματα, πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε ο κ. Χατζηκωστής, για να λεχθεί ότι η εισροή νερού στα φράγματα είναι σε «καλό δρόμο για την εποχή θα έπρεπε τον Ιανουάριο να ήταν συνεχής στα 3 εκ. κυβικά την ημέρα», προσθέτοντας ότι τους χειμερινούς μήνες θα έπρεπε η εισροή να ήταν στα 30 με 40 εκατομμύρια κυβικά. Ωστόσο ανέφερε ότι και η λίγη εισροή είναι καλή.

Για τη βροχόπτωση τα τελευταία 24ωρα, ανέφερε ότι ήταν έντονη κατά διαστήματα και σε μεμονωμένες περιοχές. Πρόσθεσε ότι στην επαρχία Πάφου οι βροχές ήταν περιορισμένες, 3 με 5 χιλιοστά, με αποτέλεσμα η εισροή νερού στα φράγματα της επαρχίας να είναι μικρή. Αυξημένες βροχές στα 20 με 25 χιλιοστά που υπήρξαν στο Τρόοδος έδωσαν μια αυξημένη εισροή, αλλά η εισροή και η αποθηκευμένη ποσότητα στα φράγματα συνολικά έφθασε μόνο το 11%, είπε επισημαίνοντας ότι πέρσι είχαμε 26% πληρότητα φραγμάτων και δόθηκε νερό στους γεωργούς με «χίλια βάσανα».

Θέλουμε 45 εκατομμύρια κυβικά ακόμα και συγκεντρώθηκε το τελευταίο 24ωρο 400.000 κυβικά νερό, δηλαδή μόλις το 1%, συνέχισε παρατηρώντας ότι θέλουμε περισσότερα νερά, με αυξημένη ποσότητα.

Αφού ανέφερε ότι ουδεμία σχέση έχει η βροχόπτωση των τελευταίων ημερών στην Ελλάδα με τη βροχόπτωση που υπήρξε στην Κύπρο, που ήταν με βάση τη μετεωρολογική υπηρεσία 19 χιλιοστά, εξήγησε ότι στην Αττική ήταν 150 χιλιοστά. Για να βγει η Κύπρος από την τραγική κατάσταση αποθεμάτων νερού χρειάζεται κάτι ανάλογο, βεβαίως σε ρυθμό που να αποφευχθούν καταστροφές, δηλαδή χρειάζεται 100 χιλιοστά βροχόπτωση σε δύο ημέρες, σημείωσε.

Στη συνέχεια εξέφρασε την εκτίμηση ότι το επόμενο τριήμερο θα υπάρξει εισροή άλλου ενός εκατομμυρίου κυβικών μέτρων και αφού σημείωσε πως η κάθε σταγόνα νερού συνεχίζει να είναι σημαντική, επανέλαβε ότι χρειαζόμαστε πολλές βροχές ακόμα, που φαντάζει δύσκολο όχι όμως ακατόρθωτο.

Εξήγησε ότι ο Ιανουάριος που είναι ο καλύτερος μήνας εισροών εκπνέει, αλλά, ανέφερε μπορεί να ακολουθήσει ένας δυνατός Φεβρουάριος ή και ένας δυνατός Μάρτιος, πριν «τελειώσει το παιγνίδι» αφού οι όποιες βροχές πέσουν μετά τον Μάρτιο δεν θα εισφέρουν το παραμικρό στα αποθέματα νερού.

Ερωτηθείς εάν η χιονόπτωση βοηθά στη συλλογή νερού, εξήγησε ότι η χιονόπτωση βοηθά μόνο στο να ρέει το νερό των βροχών από ποτάμια και ρυάκια προς τα φράγματα χωρίς να το απορροφά η γη. Δηλαδή διατηρεί τους ποταμούς κορεσμένους και έτσι το νερό ρέει, πρόσθεσε αναφέροντας ότι κατά τους προηγούμενους μήνες η διψασμένη γη κατάπιε τις όποιες βροχές και τώρα μπορούμε να πούμε ότι η γη είναι «χορτασμένη».

Περαιτέρω λέγοντας ότι τα χιόνια απλά διατηρούν τη ροή της βροχής, σημείωσε ότι «δεν σωζόμαστε με τα χιόνια», καθώς όταν λιώνουν μέρος του νερού εξατμίζεται, άλλο απορροφάται από τη γη και κάποιο ποσοστό καταλήγει στα φράγματα.

Καταλήγοντας εξέφρασε την εκτίμηση ότι για να συγκεντρώσουν ικανοποιητική ποσότητα νερού τα φράγματα χρειάζεται καταρρακτώδης βροχή σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέος συναγερμός: Μαχαιρώματα στη Λάρνακα - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας
Θέλεις να γίνει Πιλότος; Αεροπορική εταιρεία ανοίγει ακαδημία στην Κύπρο – Όλες οι πληροφορίες
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ
Σοκ στο ΓΝ Λάρνακας: Εντόπισαν 42χρονη ασθενή πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας – Τι καταγγέλλει η οικογένεια
Πέθανε ο Χάρης Κυριακίδης: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας
Έχασαν τη βέρα στο Τρόοδος - Η ανάρτηση που συγκίνησε όλη την Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX διάρκειας δύο ετών: Επαναφέρει τα περί «αποστρατικοποίησης» στο Αιγαίο

 23.01.2026 - 17:31
Επόμενο άρθρο

Περιστατικό στο ΓΝ Λάρνακας: Έρευνα από ΟΚΥπΥ - «Σοβαρές παραλείψεις» καταγγέλλει η οικογένεια

 23.01.2026 - 18:05
Ψήφος εμπιστοσύνης από ExxonMobil: Στα 6–9 τρισ. κυβικά πόδια τα κοιτάσματα στο τεμάχιο 10

Ψήφος εμπιστοσύνης από ExxonMobil: Στα 6–9 τρισ. κυβικά πόδια τα κοιτάσματα στο τεμάχιο 10

Στα 6-9 τρισεκατομμύρια κ.π. υπολογίζεται η ποσότητα φυσικού αερίου στο τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ, αναφέρθηκε κατά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Αντιπροέδρου της ExxonMobil Τζον Άρντιλ, σήμερα το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ψήφος εμπιστοσύνης από ExxonMobil: Στα 6–9 τρισ. κυβικά πόδια τα κοιτάσματα στο τεμάχιο 10

Ψήφος εμπιστοσύνης από ExxonMobil: Στα 6–9 τρισ. κυβικά πόδια τα κοιτάσματα στο τεμάχιο 10

  •  23.01.2026 - 16:09
Νέος συναγερμός: Μαχαιρώματα στη Λάρνακα - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Νέος συναγερμός: Μαχαιρώματα στη Λάρνακα - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

  •  23.01.2026 - 18:10
Αντώνης Δημητρίου για συμπλοκή στη Λάρνακα: Οι δύο επιχειρηματίες δεν συνδέονται με φατρίες – H σημασία των τεκμηρίων στα βίντεο της Annie Alexui

Αντώνης Δημητρίου για συμπλοκή στη Λάρνακα: Οι δύο επιχειρηματίες δεν συνδέονται με φατρίες – H σημασία των τεκμηρίων στα βίντεο της Annie Alexui

  •  23.01.2026 - 12:43
Εντείνεται η πίεση προς την Αννίτα και την ηγεσία του ΔΗΣΥ για την υπόθεση των αποκαλύψεων που αφορούν τον Φαίδωνα Φαίδωνος

Εντείνεται η πίεση προς την Αννίτα και την ηγεσία του ΔΗΣΥ για την υπόθεση των αποκαλύψεων που αφορούν τον Φαίδωνα Φαίδωνος

  •  23.01.2026 - 14:58
Σοκ στο ΓΝ Λάρνακας: Εντόπισαν 42χρονη ασθενή πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

Σοκ στο ΓΝ Λάρνακας: Εντόπισαν 42χρονη ασθενή πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

  •  23.01.2026 - 11:34
Ανακλήθηκε το καθεστώς διεθνούς προστασίας αλλοδαπών μετά τα επεισόδια στη Λάρνακα

Ανακλήθηκε το καθεστώς διεθνούς προστασίας αλλοδαπών μετά τα επεισόδια στη Λάρνακα

  •  23.01.2026 - 14:23
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 63χρονου Γιώργου

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 63χρονου Γιώργου

  •  23.01.2026 - 15:43
Στους δρόμους βγαίνουν οι κάτοικοι Μαζωτού - Λένε όχι στην κινητή μονάδα αφαλάτωσης - Τι ζητούν από την Κυβέρνηση

Στους δρόμους βγαίνουν οι κάτοικοι Μαζωτού - Λένε όχι στην κινητή μονάδα αφαλάτωσης - Τι ζητούν από την Κυβέρνηση

  •  23.01.2026 - 14:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα