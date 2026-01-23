Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX διάρκειας δύο ετών: Επαναφέρει τα περί «αποστρατικοποίησης» στο Αιγαίο

Με τις NAVTEX η Άγκυρα επαναφέρει τις αξιώσεις της στο Αιγαίο, λίγο πριν πραγματοποιηθεί η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, η οποία χρονολογείται μέσα στον Φεβρουάριο, δίχως ωστόσο ακόμη να έχει «κλειδώσει» η ακριβής ημερομηνία.

Η πρώτη NAVTEX επικαλείται «κατά καιρούς» εκπομπή Αγγελιών «που καλύπτουν την τουρκική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο, τα όρια της οποίας μένει να οριοθετηθούν από τα παράκτια κράτη».

Αναφέρεται δε ότι «όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας πρέπει να γίνονται σε συντονισμό με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές».

Η δεύτερη NAVTEX αναφέρει ονομαστικά τα νησιά, τα οποία – σύμφωνα με την Άγκυρα – είναι υπό καθεστώς «μόνιμης αποστρατικοποίησης» (Θάσος, Αγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, σύμπλεγμα Καστελλορίζου).

Η τουρκική NAVTEX παραθέτει και τις Διεθνείς Συνθήκες (Διάσκεψη του Λονδίνου του 1914, Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 και Συνθήκη των Παρισίων του 1947) που κατά την Άγκυρα τεκμηριώνουν ότι «δεν πρέπει να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών».

