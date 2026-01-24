Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΤα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων: Στο επίκεντρο το οργανωμένο έγκλημα, ο σφετερισμός και οι πολιτικές διεργασίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων: Στο επίκεντρο το οργανωμένο έγκλημα, ο σφετερισμός και οι πολιτικές διεργασίες

 24.01.2026 - 09:33
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων: Στο επίκεντρο το οργανωμένο έγκλημα, ο σφετερισμός και οι πολιτικές διεργασίες

Οι συλλήψεις και οι αποκαλύψεις σε σχέση με το περιστατικό του προηγούμενου Σαββάτου στη Λάρνακα, και η απόρριψη έφεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας από γαλλικό Δικαστήριο σε σχέση με το ένταλμα σύλληψης εναντίον Ιρανού με «υπηκοότητα» ψευδοκράτους, είναι τα θέματα που προωθούν οι εφημερίδες στα κύρια θέματά τους το Σάββατο.

Η «Αλήθεια», υπό τον τίτλο «Τελεσίδικο χτύπημα στη στρατηγική για σφετερισμό», αναφέρει στο κύριο θέμα της ότι γαλλικό Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με το ένταλμα σύλληψης εναντίον Ιρανού με «υπηκοότητα» ψευδοκράτους. Αλλού γράφει ότι τα ευρήματα του Γενικού Ελεγκτή για τη λειτουργία του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης εντάσσονται πλέον σε ποινικό φάκελο στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων σχετικά με την έρευνα για το επίμαχο σημείο. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στις συλλήψεις σε σχέση με εκβιασμούς για παροχή προστασίας και γράφει ότι εγκληματική οργάνωση δρα ανενόχλητη για τρία χρόνια.

«Ακουμπούν τα κυκλώματα προστασίας», τιτλοφορεί το κύριο θέμα του ο «Πολίτης», και γράφει για τις συλλήψεις του υπόδικου ΣΥΟΠ και των δύο ε/κ επιχειρηματιών στη Λάρνακα και ότι στο επίκεντρο των ερευνών είναι δυο αντιμαχόμενες παράνομες ομάδες. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στη συνάντηση των δύο ηγετών την Τετάρτη παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ σημειώνοντας ότι η κ. Ολγκίν στοχεύει σε μια συμφωνία χαμηλής πολιτικής όπως η διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων. Αλλού γράφει για την πρώτη ετήσια έκθεση κινδύνων και ρίσκων σε σχέση με τις κοινωνικές ασφαλίσεις.

«Δύο φατρίες σε άγριο πόλεμο» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του ο «Φιλελεύθερος», γράφοντας ότι λυμαίνονται τη Λάρνακα με ναρκωτικά, μαύρο χρήμα και εκβιασμούς και αναφέρεται σε εννιά αποκαλυπτικά βίντεο στα κινητά του υπόδικου ΣΥΟΠ. Αλλού γράφει ότι αναμένονται καταιγίδες και χιόνια και ότι βρίσκεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση ως το απόγευμα. Σε άλλο θέμα κάνει αναφορά στις συζητήσεις για το ποιας κατασκευής θα είναι τα νέα άρματα μάχης στην Εθνική Φρουρά, Leclerc ή Merkava.

Η «Χαραυγή» υπό τον τίτλο «Μαρτυρίες-σοκ για οργανωμένο έγκλημα», γράφει στο κύριο θέμα της ότι «κελάηδησε» με φοβερές αποκαλύψεις το κινητό του ΣΥΟΠ και αναφέρεται σε οργανωμένο εμπόριο προστασίας. Σε άλλο θέμα γράφει για παρέμβαση της Επιτρόπου Διοικήσεως για το δικαίωμα των ΑΜΕΑ να έχουν σκύλο βοηθό/οδηγό. Αλλού αναφέρεται σε πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ για τη διάλυση του ανεξάρτητου φορέα, διαφάνεια και λογοδοσία για του δημόσιους πόρους.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail», υπό τον τίτλο «Αποκαλύφθηκε οργανωμένο έγκλημα» αναφέρεται στις συλλήψεις τη Λάρνακα και γράφει για σχέδιο ‘προστασίας’ κέντρων διασκέδασης που συνδέεται με εμπορία ναρκωτικών και βίαιες συγκρούσεις. Αλλού γράφει ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να επεκτείνει την ικανότητα αφαλάτωσης εν μέσω υδατικής κρίσης. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η τελευταία δημοσκόπηση για τις βουλευτικές εκλογές δείχνει το ΕΛΑΜ να πλησιάζει τα δύο μεγάλα κόμματα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Ιανουαρίου
Η «οδύσσεια» του Καστέλλο στη Μεσόγειο: Θαλάσσια χελώνα από την Ελλάδα βρέθηκε στην Ισπανία
Άστατος καιρός με καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά – Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση
Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις και βροχές δυσχεραίνουν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο
Κύπρος χωρίς τσιγάρο σε 10 χρόνια; Το «μοντέλο του Βορρά» και ο ρόλος των προϊόντων νικοτίνης χωρίς καύση
Νυχτερινή «επιχείρηση σκούπα» της Αστυνομίας – Πάνω από 800 έλεγχοι και 32 καταγγελίες για μεθυσμένους οδηγούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ένα 10μηνο αγγελούδι «πέταξε» για τον ουρανό – Θρήνος για τον μικρό Ευάγγελο

 24.01.2026 - 09:22
Επόμενο άρθρο

Πάει στο Μπαχρέιν ο ΠτΔ: Το παρασκήνιο της επίσημης επίσκεψης και το στοίχημα των επενδύσεων

 24.01.2026 - 09:55
Πάει στο Μπαχρέιν ο ΠτΔ: Το παρασκήνιο της επίσημης επίσκεψης και το στοίχημα των επενδύσεων

Πάει στο Μπαχρέιν ο ΠτΔ: Το παρασκήνιο της επίσημης επίσκεψης και το στοίχημα των επενδύσεων

Επίσημη επίσκεψη στο Μπαχρέιν, πραγματοποιεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στις 25 και 26 Ιανουαρίου, κατόπιν πρόσκλησης του Βασιλιά της χώρας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πάει στο Μπαχρέιν ο ΠτΔ: Το παρασκήνιο της επίσημης επίσκεψης και το στοίχημα των επενδύσεων

Πάει στο Μπαχρέιν ο ΠτΔ: Το παρασκήνιο της επίσημης επίσκεψης και το στοίχημα των επενδύσεων

  •  24.01.2026 - 09:55
Μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Απόπειρα φόνου διερευνά η Αστυνομία – Σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο ο 32χρονος

Μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Απόπειρα φόνου διερευνά η Αστυνομία – Σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο ο 32χρονος

  •  24.01.2026 - 07:46
ΒΙΝΤΕΟ: Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος - «Πνίγηκαν» υποστατικά σε Λευκωσία και Λάρνακα – Επί ποδός η Πυροσβεστική

ΒΙΝΤΕΟ: Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος - «Πνίγηκαν» υποστατικά σε Λευκωσία και Λάρνακα – Επί ποδός η Πυροσβεστική

  •  24.01.2026 - 10:03
Νέος κίνδυνος ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν δυνάμεις, το Ιράν προετοιμάζεται για «ολοκληρωτικό πόλεμο»

Νέος κίνδυνος ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν δυνάμεις, το Ιράν προετοιμάζεται για «ολοκληρωτικό πόλεμο»

  •  24.01.2026 - 10:38
Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: Νέος Μητροπολίτης Πάφου σε 4 μήνες – Τι αλλάζει στο Καταστατικό

Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: Νέος Μητροπολίτης Πάφου σε 4 μήνες – Τι αλλάζει στο Καταστατικό

  •  24.01.2026 - 11:09
«Έφοδος» του Γενικού Ελεγκτή σε στρατόπεδα: Στο μικροσκόπιο το φαγητό των φαντάρων – Δείτε φωτογραφίες

«Έφοδος» του Γενικού Ελεγκτή σε στρατόπεδα: Στο μικροσκόπιο το φαγητό των φαντάρων – Δείτε φωτογραφίες

  •  24.01.2026 - 10:14
Κύπρος χωρίς τσιγάρο σε 10 χρόνια; Το «μοντέλο του Βορρά» και ο ρόλος των προϊόντων νικοτίνης χωρίς καύση

Κύπρος χωρίς τσιγάρο σε 10 χρόνια; Το «μοντέλο του Βορρά» και ο ρόλος των προϊόντων νικοτίνης χωρίς καύση

  •  24.01.2026 - 07:34
Λύκος στο Τρόοδος; Το βίντεο που έχει προκαλέσει αναστάτωση στα social media

Λύκος στο Τρόοδος; Το βίντεο που έχει προκαλέσει αναστάτωση στα social media

  •  24.01.2026 - 09:06

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα