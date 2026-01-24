Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων: Στο επίκεντρο το οργανωμένο έγκλημα, ο σφετερισμός και οι πολιτικές διεργασίες

Η «Αλήθεια», υπό τον τίτλο «Τελεσίδικο χτύπημα στη στρατηγική για σφετερισμό», αναφέρει στο κύριο θέμα της ότι γαλλικό Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με το ένταλμα σύλληψης εναντίον Ιρανού με «υπηκοότητα» ψευδοκράτους. Αλλού γράφει ότι τα ευρήματα του Γενικού Ελεγκτή για τη λειτουργία του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης εντάσσονται πλέον σε ποινικό φάκελο στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων σχετικά με την έρευνα για το επίμαχο σημείο. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στις συλλήψεις σε σχέση με εκβιασμούς για παροχή προστασίας και γράφει ότι εγκληματική οργάνωση δρα ανενόχλητη για τρία χρόνια.

«Ακουμπούν τα κυκλώματα προστασίας», τιτλοφορεί το κύριο θέμα του ο «Πολίτης», και γράφει για τις συλλήψεις του υπόδικου ΣΥΟΠ και των δύο ε/κ επιχειρηματιών στη Λάρνακα και ότι στο επίκεντρο των ερευνών είναι δυο αντιμαχόμενες παράνομες ομάδες. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στη συνάντηση των δύο ηγετών την Τετάρτη παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ σημειώνοντας ότι η κ. Ολγκίν στοχεύει σε μια συμφωνία χαμηλής πολιτικής όπως η διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων. Αλλού γράφει για την πρώτη ετήσια έκθεση κινδύνων και ρίσκων σε σχέση με τις κοινωνικές ασφαλίσεις.

«Δύο φατρίες σε άγριο πόλεμο» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του ο «Φιλελεύθερος», γράφοντας ότι λυμαίνονται τη Λάρνακα με ναρκωτικά, μαύρο χρήμα και εκβιασμούς και αναφέρεται σε εννιά αποκαλυπτικά βίντεο στα κινητά του υπόδικου ΣΥΟΠ. Αλλού γράφει ότι αναμένονται καταιγίδες και χιόνια και ότι βρίσκεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση ως το απόγευμα. Σε άλλο θέμα κάνει αναφορά στις συζητήσεις για το ποιας κατασκευής θα είναι τα νέα άρματα μάχης στην Εθνική Φρουρά, Leclerc ή Merkava.

Η «Χαραυγή» υπό τον τίτλο «Μαρτυρίες-σοκ για οργανωμένο έγκλημα», γράφει στο κύριο θέμα της ότι «κελάηδησε» με φοβερές αποκαλύψεις το κινητό του ΣΥΟΠ και αναφέρεται σε οργανωμένο εμπόριο προστασίας. Σε άλλο θέμα γράφει για παρέμβαση της Επιτρόπου Διοικήσεως για το δικαίωμα των ΑΜΕΑ να έχουν σκύλο βοηθό/οδηγό. Αλλού αναφέρεται σε πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ για τη διάλυση του ανεξάρτητου φορέα, διαφάνεια και λογοδοσία για του δημόσιους πόρους.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail», υπό τον τίτλο «Αποκαλύφθηκε οργανωμένο έγκλημα» αναφέρεται στις συλλήψεις τη Λάρνακα και γράφει για σχέδιο ‘προστασίας’ κέντρων διασκέδασης που συνδέεται με εμπορία ναρκωτικών και βίαιες συγκρούσεις. Αλλού γράφει ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να επεκτείνει την ικανότητα αφαλάτωσης εν μέσω υδατικής κρίσης. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η τελευταία δημοσκόπηση για τις βουλευτικές εκλογές δείχνει το ΕΛΑΜ να πλησιάζει τα δύο μεγάλα κόμματα.