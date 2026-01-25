Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο «μικροσκόπιο» τα βεγγαλικά σε κέντρα διασκέδασης - Οι προειδοποιήσεις, η εγκύκλιος και οι νομικές εκκρεμότητες

ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 25.01.2026 - 07:35
Έντονο προβληματισμό προκαλεί το τελευταίο διάστημα η χρήση πυροτεχνημάτων και σπινθηροβόλων βεγγαλικών σε κέντρα διασκέδασης, με τις αρμόδιες αρχές να απευθύνουν σαφείς προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που ενέχει η πρακτική αυτή. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις σε θεσμικό επίπεδο για την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Κέντρων Αναψυχής, Νίκος Βασιλείου, ανέφερε ότι μετά το περιστατικό υπήρξε άμεση επικοινωνία με τους επιχειρηματίες του κλάδου, ώστε να τερματιστεί η χρήση τέτοιων μέσων.

«Έχουμε επικοινωνήσει με όλους τους συναδέλφους και έχουμε καταλήξει ότι αυτή η πρακτική θα σταματήσει. Παρόλο που γινόταν με προσοχή, είναι πολύ επικίνδυνη. Όλοι θα περιοριστούν και θα περιορίσουν αυτά τα μέτρα, ώστε να μην ανάβουν τέτοια πράγματα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο Σύνδεσμος έστειλε εγκύκλιο με συστάσεις προς τα μέλη του.

Ο κ. Βασιλείου τόνισε παράλληλα ότι για να λειτουργεί νόμιμα ένα μουσικοχορευτικό κέντρο ή club στην Κύπρο, απαιτείται πιστοποιητικό από τις τοπικές αρχές, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι προδιαγραφές αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συστήματα πυρανίχνευσης, πυροσβεστήρες, κατάλληλο εξοπλισμό κατάσβεσης, αλλά και συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς την ποιότητα των δομικών υλικών.

Αναφερόμενος στη σχετική νομοθεσία, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, όπως είπε, οι εμπλεκόμενοι επιχειρηματίες δεν ενημερώνονται επαρκώς για τις εξελίξεις και τις συζητήσεις που γίνονται στη Βουλή.

«Δεν μας ενημερώνουν. Περιμένουμε να μας καλέσουν να συζητήσουμε, γιατί διαφωνούμε με συγκεκριμένα σημεία των νομοσχεδίων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ωράρια λειτουργίας. Πρέπει να μιλούν με τους πραγματικά εμπλεκομένους και όχι να λαμβάνονται αποφάσεις ερήμην μας», σημείωσε.

Τέλος, ο κ. Βασιλείου υπογράμμισε την ανάγκη να μπουν σαφή όρια μεταξύ εστιατορίων, καφενείων και κέντρων διασκέδασης, επισημαίνοντας ότι η ανεξέλεγκτη κατάσταση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια δημιουργεί προβλήματα τόσο στην ασφάλεια όσο και στην ποιότητα ζωής των πολιτών.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου προς τους ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής και άλλων χώρων μαζικής συνάθροισης, υπογραμμίζοντας ότι η χρήση πυροτεχνημάτων επιτρέπεται μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις και με πλήρη συμμόρφωση προς τις οδηγίες ασφάλειας.

Εκκρεμεί σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή

Παράλληλα, ενώπιον της Βουλής εκκρεμεί σχετική νομοθεσία που στοχεύει στην αυστηροποίηση του πλαισίου για τη διάθεση και χρήση πυροτεχνημάτων. Συγκεκριμένα, από τον περασμένο Σεπτέμβριο συζητείται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος πρόταση νόμου του βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Χαράλαμπου Θεοπέμπτου.

Η πρόταση προβλέπει την απαγόρευση της πώλησης πυροτεχνημάτων, ανεξαρτήτως είδους, τύπου ή ποσότητας, χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση σχετικής άδειας.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται αυστηροποίηση των ποινών για τη χρήση πυροτεχνημάτων σε κέντρα αναψυχής, με το ύψος των προστίμων για τους ιδιοκτήτες να αυξάνεται από πέντε χιλιάδες σε πενήντα χιλιάδες ευρώ, με στόχο την αποτροπή παρόμοιων επικίνδυνων περιστατικών στο μέλλον.

