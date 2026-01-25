Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: Απρόσμενος… πεζός στην άσφαλτο - Γουρούνι έκανε βόλτα σε δρόμο στη Λεμεσό

 25.01.2026 - 10:46
Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν οδηγοί στον Άγιο Τύχωνα Λεμεσού, όταν ένα γουρούνι εντοπίστηκε να κινείται ήρεμα πάνω στον δημόσιο δρόμο, εν μέσω απογευματινής κυκλοφορίας.

Διαβάστε επίσης: VIDEO: Χάος σε δρόμο στην Κύπρο - Στρουθοκάμηλος βγήκε στο σεργιάνι και περιφερόταν ανέμελος

Το ζώο, που σύμφωνα με εκτιμήσεις πρόκειται για μαύρο οικόσιτο γουρούνι και όχι αγριόχοιρο, καταγράφηκε σε βίντεο από διερχόμενο όχημα πριν από μερικές ημέρες.

Στο βίντεο, που ανέρτησε η σελίδα RoadReportCY, φαίνεται να διασχίζει τη λωρίδα κυκλοφορίας και να συνεχίζει ανηφορικά, πάνω στο βρεγμένο οδόστρωμα, χωρίς να δείχνει να ενοχλείται από τα αυτοκίνητα που ακολουθούσαν.

Δείτε το βίντεο: 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης έφθασε σήμερα στη Μανάμα, του Μπαχρέιν, όπου πραγματοποιεί διήμερη επίσημη επίσκεψη.

