VIDEO: Απρόσμενος… πεζός στην άσφαλτο - Γουρούνι έκανε βόλτα σε δρόμο στη Λεμεσό

Το ζώο, που σύμφωνα με εκτιμήσεις πρόκειται για μαύρο οικόσιτο γουρούνι και όχι αγριόχοιρο, καταγράφηκε σε βίντεο από διερχόμενο όχημα πριν από μερικές ημέρες.

Στο βίντεο, που ανέρτησε η σελίδα RoadReportCY, φαίνεται να διασχίζει τη λωρίδα κυκλοφορίας και να συνεχίζει ανηφορικά, πάνω στο βρεγμένο οδόστρωμα, χωρίς να δείχνει να ενοχλείται από τα αυτοκίνητα που ακολουθούσαν.

Δείτε το βίντεο: