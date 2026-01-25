Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMAΤα είδαμε όλα στην Κύπρο: Όταν η μετακόμιση δεν μπορεί να περιμένει... Δεν θα πιστέψεις τι φόρτωσε στο αυτοκίνητο και έγινε viral
ΠΑΡΑ-THEMA

Τα είδαμε όλα στην Κύπρο: Όταν η μετακόμιση δεν μπορεί να περιμένει... Δεν θα πιστέψεις τι φόρτωσε στο αυτοκίνητο και έγινε viral

 25.01.2026 - 12:14
Τα είδαμε όλα στην Κύπρο: Όταν η μετακόμιση δεν μπορεί να περιμένει... Δεν θα πιστέψεις τι φόρτωσε στο αυτοκίνητο και έγινε viral

Απίστευτες εικόνες κατέγραψαν οδηγοί στον αυτοκινητόδρομο, όταν όχημα εντοπίστηκε να κινείται κανονικά έχοντας φορτωμένο… ένα ολόκληρο στρώμα, δεμένο πρόχειρα και σε κοινή θέα.

Το περιστατικό προκάλεσε τόσο γέλιο όσο και προβληματισμό, καθώς ένα τέτοιο φορτίο εν κινήσει μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Για ακόμη μία φορά, εικόνες από τους κυπριακούς δρόμους μας θυμίζουν πως τίποτα δεν μπορεί πια να μας εκπλήξει.

Δείτε την φωτογραφία που αναρτήθηκε στη σελίδα «I Love CY Ρε»:

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στη Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας σε πορτ παγκάζ αυτοκινήτου - Συνελήφθη ο γιος του, είχε σκοτώσει και τη μητέρα του το 2014
Τα είδαμε όλα στην Κύπρο: Όταν η μετακόμιση δεν μπορεί να περιμένει... Δεν θα πιστέψεις τι φόρτωσε στο αυτοκίνητο και έγινε viral
VIDEO: Απρόσμενος… πεζός στην άσφαλτο - Γουρούνι έκανε βόλτα σε δρόμο στη Λεμεσό
VIDEO: «Όταν μου ήρθε ένα καθηλωτικό θέμα υγείας...» - Η αποκάλυψη γνωστής Κύπριας ηθοποιού που έκανε πρώτη φορά
Φωτιά στη Λεμεσό: Σε κατάστημα πώλησης οχημάτων η πυρκαγιά - Εκτεταμένες ζημιές σε 7 οχήματα
Συναγερμός για θανατηφόρο ιό που μεταδίδεται από τις... νυχτερίδες - Φόβοι για νέα πανδημία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γλυφάδα: «Θα σκοτώσω και τα αδέρφια μου» φώναζε στους αστυνομικούς ο 46χρονος - «Το περιμέναμε να γίνει», λένε γείτονες

 25.01.2026 - 12:00
Επόμενο άρθρο

Οδηγοί προσοχή: Έκλεισε λωρίδα λόγω κατολισθήσεων - Δείτε που

 25.01.2026 - 12:25
Στο Μπαχρέιν για επίσημη επίσκεψη ο ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι επαφές

Στο Μπαχρέιν για επίσημη επίσκεψη ο ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι επαφές

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης έφθασε σήμερα στη Μανάμα, του Μπαχρέιν, όπου πραγματοποιεί διήμερη επίσημη επίσκεψη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο Μπαχρέιν για επίσημη επίσκεψη ο ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι επαφές

Στο Μπαχρέιν για επίσημη επίσκεψη ο ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι επαφές

  •  25.01.2026 - 10:08
ΥΠΕΞ: Θα εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για θετικές εξελίξεις από τη συνεργασία Κύπρου-ΗΑΕ

ΥΠΕΞ: Θα εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για θετικές εξελίξεις από τη συνεργασία Κύπρου-ΗΑΕ

  •  25.01.2026 - 11:50
Φωτιά στη Λεμεσό: Σε κατάστημα πώλησης οχημάτων η πυρκαγιά - Εκτεταμένες ζημιές σε 7 οχήματα

Φωτιά στη Λεμεσό: Σε κατάστημα πώλησης οχημάτων η πυρκαγιά - Εκτεταμένες ζημιές σε 7 οχήματα

  •  25.01.2026 - 09:34
Χειροπέδες σε δύο επιβάτες: Επιχείρησαν να μεταφέρουν δεκάδες κούτες τσιγάρων στην Αγγλία - Δείτε φωτογραφίες

Χειροπέδες σε δύο επιβάτες: Επιχείρησαν να μεταφέρουν δεκάδες κούτες τσιγάρων στην Αγγλία - Δείτε φωτογραφίες

  •  25.01.2026 - 11:02
Προβλητικό σχόλιο Φειδία: Τον καλεί να αναγνωρίσει δημόσια το λάθος του η Παραολυμπιακή Επιτροπή - «Δεν ήταν χιούμορ»

Προβλητικό σχόλιο Φειδία: Τον καλεί να αναγνωρίσει δημόσια το λάθος του η Παραολυμπιακή Επιτροπή - «Δεν ήταν χιούμορ»

  •  25.01.2026 - 09:22
Γλυφάδα: «Θα σκοτώσω και τα αδέρφια μου» φώναζε στους αστυνομικούς ο 46χρονος - «Το περιμέναμε να γίνει», λένε γείτονες

Γλυφάδα: «Θα σκοτώσω και τα αδέρφια μου» φώναζε στους αστυνομικούς ο 46χρονος - «Το περιμέναμε να γίνει», λένε γείτονες

  •  25.01.2026 - 12:00
VIDEO: Απρόσμενος… πεζός στην άσφαλτο - Γουρούνι έκανε βόλτα σε δρόμο στη Λεμεσό

VIDEO: Απρόσμενος… πεζός στην άσφαλτο - Γουρούνι έκανε βόλτα σε δρόμο στη Λεμεσό

  •  25.01.2026 - 10:46
Τα είδαμε όλα στην Κύπρο: Όταν η μετακόμιση δεν μπορεί να περιμένει... Δεν θα πιστέψεις τι φόρτωσε στο αυτοκίνητο και έγινε viral

Τα είδαμε όλα στην Κύπρο: Όταν η μετακόμιση δεν μπορεί να περιμένει... Δεν θα πιστέψεις τι φόρτωσε στο αυτοκίνητο και έγινε viral

  •  25.01.2026 - 12:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα