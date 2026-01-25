Τα είδαμε όλα στην Κύπρο: Όταν η μετακόμιση δεν μπορεί να περιμένει... Δεν θα πιστέψεις τι φόρτωσε στο αυτοκίνητο και έγινε viral

Στο Μπαχρέιν για επίσημη επίσκεψη ο ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι επαφές
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης έφθασε σήμερα στη Μανάμα, του Μπαχρέιν, όπου πραγματοποιεί διήμερη επίσημη επίσκεψη.
Το περιστατικό προκάλεσε τόσο γέλιο όσο και προβληματισμό, καθώς ένα τέτοιο φορτίο εν κινήσει μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς.
Για ακόμη μία φορά, εικόνες από τους κυπριακούς δρόμους μας θυμίζουν πως τίποτα δεν μπορεί πια να μας εκπλήξει.
