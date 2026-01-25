Ρίσκαρε τη ζωή της για μια selfie εν μέσω της καταιγίδας Ίνγκριντ – Δείτε βίντεο

Το βίντεο που τράβηξε περαστικός δείχνει τη νεαρή να περπατάει και στη συνέχεια να στέκεται στην άκρη του λιμανιού ενώ τα κύματα σκάνε πίσω της με ορμή. Σε μια στιγμή, ένα κύμα παραλίγο να την παρασύρει, προκαλώντας την κραυγή της και αναγκάζοντάς τη να τρέξει για να προστατευθεί. Παρά τον αρχικό κίνδυνο όμως, η γυναίκα επέστρεψε ξανά στην άκρη του λιμανιού για να τραβήξει τη selfie που ήθελε από την αρχή αλλά και πάλι μάταια, καθώς ακόμα ένα κύμα την εμπόδισε.

Σε μια ακόμα προσπάθεια, (την τρίτη κατά σειρά) βγάζει το παλτό της και μπαίνει στο νερό, όπου παραλίγο να παρασυρθεί ολόκληρη από τα κύματα. Τελικά, αφού συνειδητοποίησε τον κίνδυνο, αποφάσισε να εγκαταλείψει την περιοχή του λιμανιού.

Η καταιγίδα Ίνγκριντ πλήττει τη Νοτιοδυτική Βρετανία με ριπές ανέμου έως 60 μίλια/ώρα, προκαλώντας χάος, διακοπές στις σιδηροδρομικές γραμμές και πλημμύρες ενώ μέρος της ιστορικής προβλήτας στο Ντέβον έχει παρασυρθεί από τα κύματα.