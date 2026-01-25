Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή που κουκουλοφόρος «πυρπολεί» 180.000 ευρώ σε έκθεση πολυτελών οχημάτων στη Λεμεσό

 25.01.2026 - 20:47
Βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Alpha Κύπρου φέρνει στο φως τις κινήσεις του αδίστακτου εμπρηστή, ο οποίος μέσα σε ελάχιστα λεπτά μετέτρεψε επιχείρηση πώλησης πολυτελών οχημάτων σε σκηνικό καταστροφής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Κατερίνας Ιωάννου, στις 04:15 τα ξημερώματα της Κυριακής ο δράστης, φορώντας κουκούλα για να κρύψει τα χαρακτηριστικά του, προσέγγισε τη γυάλινη προθήκη του καταστήματος, έσπασε το γυαλί και εισέβαλε στο εσωτερικό, κρατώντας δοχείο με εύφλεκτη ύλη.

Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε καρέ-καρέ τις στιγμές που ακολούθησαν, με τον δράστη να περιλούζει με βενζίνη τον χώρο και τα πολυτελή αυτοκίνητα, πριν παραδώσει τα πάντα στις φλόγες και εξαφανιστεί.

Παρά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία κατάφερε να περιορίσει τη φωτιά πριν αυτή πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, το οικονομικό κόστος της επίθεσης είναι σοκαριστικό.

Δύο πολυτελή οχήματα, συνολικής αξίας 180.000 ευρώ, παραδόθηκαν στην πύρινη λαίλαπα και καταστράφηκαν ολοσχερώς. Συγκεκριμένα, η φωτιά έκαψε ένα πολυτελές αυτοκίνητο αξίας 120.000 ευρώ και ένα δεύτερο αξίας 60.000 ευρώ.

Η Αστυνομία βρίσκεται πλέον μπροστά σε ένα δύσκολο παζλ, καθώς ο 37χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, με καταγωγή από τη Ρουμανία, ανέφερε στους ανακριτές πως δεν γνωρίζει ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό το κτύπημα ούτε υποψιάζεται κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο.

Το μαρτυρικό υλικό από τις κάμερες βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των Αρχών, προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης.

Το κρατικό Επενδυτικό Ταμείο του Μπαχρέιν επισκέφθηκε το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Μανάμα.

