Η κυβέρνηση Μακρόν προωθεί με fast track διαδικασίες την απαγόρευση των social media στα παιδιά
ΔΙΕΘΝΗ

Η κυβέρνηση Μακρόν προωθεί με fast track διαδικασίες την απαγόρευση των social media στα παιδιά

 25.01.2026 - 20:28
25.01.2026 - 20:28

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι θέλει η κυβέρνησή του να επιταχύνει τη νομική διαδικασία ώστε να διασφαλιστεί ότι η απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών μέσων από παιδιά κάτω των 15 ετών θα τεθεί σε ισχύ πριν από την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο.

«Ο εγκέφαλος των παιδιών και των εφήβων μας δεν είναι προς πώληση», δήλωσε ο Μακρόν σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε το Σάββατο από το γαλλικό κανάλι BFMTV, θυγατρικό του CNNi. «Τα συναισθήματά τους δεν είναι προς πώληση ούτε μπορούν να χειραγωγηθούν, είτε από αμερικανικές πλατφόρμες είτε από κινεζικούς αλγόριθμους».

«Απαγορεύουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 15 ετών και θα απαγορεύσουμε τα κινητά τηλέφωνα στα γυμνάσια μας. Πιστεύω ότι αυτός είναι ένας σαφής κανόνας – σαφής για τους εφήβους μας, σαφής για τις οικογένειες, σαφής για τους εκπαιδευτικούς», τόνισε.

Ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών επιδιώκει να θεσπίσει ριζική νομοθεσία για την προστασία των νέων από τους πιθανούς κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ακολουθώντας το ιστορικό νόμο της Αυστραλίας του Δεκεμβρίου που απαγορεύει στους κάτω των 16 ετών να έχουν λογαριασμούς στο Instagram, το TikTok, το Facebook και άλλες πλατφόρμες.

Η ανακοίνωση του Μακρόν ήρθε λίγες μέρες μετά την δήλωση της βρετανικής κυβέρνησης ότι εξετάζει μια σειρά μέτρων με στόχο την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της χρήσης των κοινωνικών μέσων για άτομα κάτω των 16 ετών.

Η γαλλική απαγόρευση προωθείται από την Λωρ Μίλερ, βουλευτή του κόμματος Αναγέννηση του Μακρόν. Σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό κανάλι που συνδέεται με το γαλλικό κοινοβούλιο, η Μίλερ δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει δράση επειδή «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία επαλήθευση ηλικίας».

«Μπορείς να εισάγεις οποιαδήποτε ημερομηνία γέννησης και να έχεις πρόσβαση στην πλατφόρμα. Αυτό που θέλουμε να επιβάλουμε στις πλατφόρμες, εφαρμόζοντας αυστηρά τον Ευρωπαϊκό Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), είναι η πραγματική επαλήθευση της ηλικίας όταν έχεις πρόσβαση σε ένα κοινωνικό δίκτυο. Αυτό αλλάζει τα πάντα, γιατί οι χρήστες θα πρέπει να αποδείξουν αν είναι άνω ή κάτω των 15 ετών», είπε.

Παραδεχόμενη ότι «πάντα θα υπάρχουν τρόποι» για να παρακαμφθούν οι περιορισμοί, είπε ότι η Γαλλία πρέπει «τουλάχιστον να κάνει ένα πρώτο βήμα όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο».

