Σεξ: Πόσο συχνά κάνουν έρωτα οι παντρεμένοι;

Το σημαντικότερο που πρέπει να σημειωθεί, αναφορικά με ένα τέτοιο ζήτημα, είναι πως «η φυσιολογική σεξουαλική συχνότητα καθορίζεται από αυτό στο οποίο συμφωνούν τα ζευγάρια ως εξίσου ικανοποιητικό και ότι η σεξουαλική συχνότητα δεν αποτελεί δείκτη και για τη σεξουαλική ικανοποίηση», τονίζει η σεξολόγος Shamyra Howard.

Ο μέσος αριθμός των φορών ανά εβδομάδα που τα παντρεμένα ζευγάρια κάνουν σεξ

Σύμφωνα με δεδομένα 660 παντρεμένων ατόμων από τη Γενική Κοινωνική Μελέτη του 2018, οι οποίοι μοιράστηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τη συχνότητα των σεξουαλικών τους επαφών κατά το προηγούμενο έτος:

Το 25% έκανε σεξ μια φορά την εβδομάδα

Το 16% έκανε σεξ δύο με τρεις φορές την εβδομάδα

Το 5% έκανε σεξ τέσσερις ή περισσότερες φορές την εβδομάδα

Το 17% έκανε σεξ μια φορά τον μήνα

Το 19% έκανε σεξ δύο με τρεις φορές τον μήνα

Το 10% δεν είχε κάνει σεξ το προηγούμενο έτος

Το 7% είχε κάνει σεξ μία με δύο φορές κατά το προηγούμενο έτος

10% δεν είχε κάνει σεξ τους τελευταίους 12 μήνες.

Άλλες μελέτες έχουν καταλήξει σε παρόμοια νούμερα, με μια πολύχρονη μελέτη 35.000 Βρετανών που δημοσιεύθηκε το 2019 να υποστηρίζει ότι περίπου οι μισοί άνθρωποι που βρίσκονται σε σοβαρή σχέση κάνουν σεξ λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα.

Πόσο συχνά κάνουν σεξ τα παντρεμένα ζευγάρια ανάλογα με την ηλικία

Το 2013 σε μια μελέτη περισσότερων από 8.000 ανθρώπων άνω των 50 ετών που πραγματοποίησαν οι κοινωνιολόγοι Pepper Schwartz και James Witte, διαπιστώθηκε πως το 31% των ζευγαριών έκαναν σεξ μερικές φορές μέσα στην εβδομάδα, το 28% έκανε σεξ μερικές φορές τον μήνα, το 8% μία φορά τον μήνα και το 33% έκανε σεξ σπάνια ή καθόλου.

Σε άλλη μελέτη ανθρώπων στην όγδοη δεκαετία της ζωής τους που δημοσιεύθηκε στο Archives of Sexual Behavior βρέθηκε ότι το 33% των σεξουαλικά ενεργών ανδρών και το 36% των σεξουαλικά ενεργών γυναικών έκανε σεξ τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα. Αντίστοιχα, γι’ αυτούς στην ένατη δεκαετία της ζωής τους, τα ποσοστά κυμαίνονταν στο 19% για τους άνδρες και στο 32% για τις γυναίκες. Σύμφωνα με έρευνα του 2010 από το Ινστιτούτο Kinsey, το 25% των γυναικών άνω των 70 ετών που είχαν ερωτικό σύντροφο έκαναν σεξ περισσότερες από τέσσερις φορές την εβδομάδα.

«Όλες οι πτυχές της σεξουαλικότητάς μας αλλάζουν καθώς μεγαλώνουμε. Η διέγερση και ο οργασμός μπορεί να χρειάζονται περισσότερο χρόνο, η επιθυμία να μειώνεται και η σεξουαλική συχνότητα σίγουρα να φθίνει, ειδικά καθώς η σχέση ωριμάζει με τα χρόνια. Φυσικά, αυτό δεν είναι απόλυτο για όλους, αλλά είναι το συχνότερο φαινόμενο» εξηγεί η ψυχολόγος Lauren Fogel Mersy.

Πόσο συχνά πρέπει να κάνουν σεξ;

Δεν υπάρχει ιδανικός αριθμός για τις φορές που κάθε παντρεμένο ζευγάρι πρέπει να κάνει σεξ, καθώς οι ανάγκες και οι επιθυμίες του καθενός ποικίλλουν ανάλογα με τις προσωπικές του πεποιθήσεις.

«Η συχνότητα με την οποία ένα ζευγάρι ‘πρέπει’ να έρχεται σε επαφή είναι αυτή που συμφωνούν και οι δύο βάσει των προσωπικών τους αναγκών και των επιπέδων επιθυμίας τους. Θα δίσταζα να προτείνω έναν συγκεκριμένο αριθμό καθώς δεν υπάρχει καλή αναλογία για ολόκληρο τον πληθυσμό. Όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν στατιστικές για να προσδιορίσουν τη σεξουαλική συχνότητα, ενισχύουν το λεγόμενο ‘σεξ αποτελέσματος’, το οποίο έχει να κάνει μόνο με την κάλυψη των κοινωνικών απαιτήσεων και όχι την πραγματική επιθυμία», τονίζει η Δρ. Fogel Mersy.

Πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Social Psychological and Personality Science, πάντως, βρήκε ότι τα ζευγάρια είναι πιο ευτυχισμένα όταν κάνουν σεξ περίπου δύο φορές την εβδομάδα. Σημειώνεται ότι, τουλάχιστον σύμφωνα με τα ευρήματα αυτά, η ευτυχία στη σχέση μειωνόταν όταν η σεξουαλική επαφή γινόταν λιγότερο συχνά, αλλά δεν αυξανόταν αν γινόταν και συχνότερα.

