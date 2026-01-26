Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚάλεσμα Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών στον Φειδία Παναγιώτου να τοποθετηθεί δημόσια - «Τέτοιες εκφράσεις ενισχύουν στερεοτυπικές αντιλήψεις»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κάλεσμα Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών στον Φειδία Παναγιώτου να τοποθετηθεί δημόσια - «Τέτοιες εκφράσεις ενισχύουν στερεοτυπικές αντιλήψεις»

 26.01.2026 - 11:38
Κάλεσμα Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών στον Φειδία Παναγιώτου να τοποθετηθεί δημόσια - «Τέτοιες εκφράσεις ενισχύουν στερεοτυπικές αντιλήψεις»

Ακόμη και αν ήταν αστείο το ζήτημα παραμένει σοβαρό. Όπως αναφέρει η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών σε επίσημη ανακοίνωσή της για όσα ανέφερε ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου σε συνέντευξη υποψηφίου βουλευτή με το κόμμα του Άμεση Δημοκρατία.

«Η απόδοση τέτοιων εκφράσεων σε πρόθεση χιούμορ ή σε μεμονωμένη αστοχία λόγου, δεν αναιρεί τη βαρύτητα του περιεχομένου», αναφέρει συγκεκριμένα η Ομοσπονδία.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών, προβαίνει σε δημόσια τοποθέτηση αναφορικά με σχόλιο που διατυπώθηκε από τον Ευρωβουλευτή κ. Φειδία Παναγιώτου, στο πλαίσιο διαδικτυακής εκπομπής και το οποίο αφορούσε άτομα με νοητική αναπηρία.

Η αποστολή του κινήματος των Ειδικών Ολυμπιακών, εδράζεται στη δημιουργία συνθηκών που προάγουν τη συμμετοχή, την ανάπτυξη και την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με νοητική αναπηρία, αναγνωρίζοντας την αξία και τις δυνατότητες κάθε ανθρώπου.

Η χρήση γλώσσας που υποτιμά, απαξιώνει ή γελοιοποιεί τα άτομα με νοητική αναπηρία, δεν συνάδει με τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αντιβαίνει στις αρχές της ισότητας, της κοινωνικής συμμετοχής και της συμπερίληψης. Τέτοιες εκφράσεις ενισχύουν στερεοτυπικές αντιλήψεις και υπονομεύουν τις θεσμικές και κοινωνικές προσπάθειες για την ισότιμη ένταξη αυτών των ατόμων.

Ο δημόσιος λόγος προσώπων με θεσμικό ρόλο και κοινωνική επιρροή φέρει αυξημένη ευθύνη, καθώς συμβάλλει άμεσα στη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων. Η απόδοση τέτοιων εκφράσεων σε πρόθεση χιούμορ ή σε μεμονωμένη αστοχία λόγου, δεν αναιρεί τη βαρύτητα του περιεχομένου ούτε τον αντίκτυπο που αυτό έχει στον δημόσιο διάλογο και στην κοινωνική αντίληψη.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών, καλεί τον κ. Φειδία Παναγιώτου να τοποθετηθεί με θεσμική υπευθυνότητα και σεβασμό, αναγνωρίζοντας τη σημασία του λόγου του και τον ρόλο που διαδραματίζει στη δημόσια σφαίρα.

Η Ομοσπονδία παραμένει προσηλωμένη στον θεσμικό της ρόλο για την προάσπιση της αξιοπρέπειας, των δικαιωμάτων και της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με νοητική αναπηρία και θα συνεχίσει να παρεμβαίνει υπεύθυνα απέναντι σε κάθε μορφή λεκτικής απαξίωσης και κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή: Εντοπίστηκαν πάνω από 80 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από μάσκα προσώπου μέχρι ποδήλατο - Δείτε λίστα
Νέοι κανόνες για τα powerbanks στα αεροπλάνα: Τι δεν πρέπει να ξανακάνεις στο ταξίδι σου
Πάνω από 190 θέσεις εργασίας, υψηλής κλίμακας, άνοιξαν σε κοινότητες της Κύπρου – Λήγει σύντομα η προθεσμία – Όλες οι λεπτομέρειες
«Θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό»: Το Τρόοδος όπως δεν το έχετε ξαναδεί – Δείτε το απίστευτο βίντεο
Δέος από «φάντασμα» που εμφανίστηκε μέσα σε ουράνιο τόξο στον Μαχαιρά - Δείτε φωτογραφία
Παιδική καρναβαλίστικη παρέλαση στη Λεμεσό – Πότε θα πραγματοποιηθεί – Όλες οι λεπτομέρειες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σαρωτική η ομάδα της Toyota Gazoo Racing στο Ράλι του Μόντε Κάρλο

 26.01.2026 - 11:34
Επόμενο άρθρο

Μονόδρομος για ΔΗΣΥ η απόφαση για Φαίδωνα

 26.01.2026 - 12:04
Πολιτική ισότητα ως προϋπόθεση ή ως βέτο; Η ανάρτηση Ερχιουρμάν και τα προειδοποιητικά μηνύματα της Λευκωσίας

Πολιτική ισότητα ως προϋπόθεση ή ως βέτο; Η ανάρτηση Ερχιουρμάν και τα προειδοποιητικά μηνύματα της Λευκωσίας

Μετωπική επαναφορά της πολιτικής ισότητας ως αδιαπραγμάτευτης προϋπόθεσης για την επανέναρξη των συνομιλιών επιχειρεί ο κατοχικός ηγέτης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανεβάζοντας εκ νέου το πολιτικό θερμόμετρο στο Κυπριακό, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία καταβάλλεται προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας υπό τα Ηνωμένα Έθνη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πολιτική ισότητα ως προϋπόθεση ή ως βέτο; Η ανάρτηση Ερχιουρμάν και τα προειδοποιητικά μηνύματα της Λευκωσίας

Πολιτική ισότητα ως προϋπόθεση ή ως βέτο; Η ανάρτηση Ερχιουρμάν και τα προειδοποιητικά μηνύματα της Λευκωσίας

  •  26.01.2026 - 12:45
«Υπάρχουν ακόμη σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες μεταξύ Κύπρου-Μπαχρέιν» - Εγκαινίασε την Πρεσβεία ο ΠτΔ

«Υπάρχουν ακόμη σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες μεταξύ Κύπρου-Μπαχρέιν» - Εγκαινίασε την Πρεσβεία ο ΠτΔ

  •  26.01.2026 - 12:21
Μονόδρομος για ΔΗΣΥ η απόφαση για Φαίδωνα

Μονόδρομος για ΔΗΣΥ η απόφαση για Φαίδωνα

  •  26.01.2026 - 12:04
Κάλεσμα Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών στον Φειδία Παναγιώτου να τοποθετηθεί δημόσια - «Τέτοιες εκφράσεις ενισχύουν στερεοτυπικές αντιλήψεις»

Κάλεσμα Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών στον Φειδία Παναγιώτου να τοποθετηθεί δημόσια - «Τέτοιες εκφράσεις ενισχύουν στερεοτυπικές αντιλήψεις»

  •  26.01.2026 - 11:38
Φαίδωνας Φαίδωνος: Αρνείται κατηγορηματικά η σύζυγός του ότι τον κατήγγειλε στην Αστυνομία - «Τι συμφέρον έχει;»

Φαίδωνας Φαίδωνος: Αρνείται κατηγορηματικά η σύζυγός του ότι τον κατήγγειλε στην Αστυνομία - «Τι συμφέρον έχει;»

  •  26.01.2026 - 09:20
Πάνω από 190 θέσεις εργασίας, υψηλής κλίμακας, άνοιξαν σε κοινότητες της Κύπρου – Λήγει σύντομα η προθεσμία – Όλες οι λεπτομέρειες

Πάνω από 190 θέσεις εργασίας, υψηλής κλίμακας, άνοιξαν σε κοινότητες της Κύπρου – Λήγει σύντομα η προθεσμία – Όλες οι λεπτομέρειες

  •  26.01.2026 - 09:58
Νέοι κανόνες για τα powerbanks στα αεροπλάνα: Τι δεν πρέπει να ξανακάνεις στο ταξίδι σου

Νέοι κανόνες για τα powerbanks στα αεροπλάνα: Τι δεν πρέπει να ξανακάνεις στο ταξίδι σου

  •  26.01.2026 - 10:45
Προσοχή: Εντοπίστηκαν πάνω από 80 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από μάσκα προσώπου μέχρι ποδήλατο - Δείτε λίστα

Προσοχή: Εντοπίστηκαν πάνω από 80 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από μάσκα προσώπου μέχρι ποδήλατο - Δείτε λίστα

  •  26.01.2026 - 12:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα