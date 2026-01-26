Κάλεσμα Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών στον Φειδία Παναγιώτου να τοποθετηθεί δημόσια - «Τέτοιες εκφράσεις ενισχύουν στερεοτυπικές αντιλήψεις»

«Η απόδοση τέτοιων εκφράσεων σε πρόθεση χιούμορ ή σε μεμονωμένη αστοχία λόγου, δεν αναιρεί τη βαρύτητα του περιεχομένου», αναφέρει συγκεκριμένα η Ομοσπονδία.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών, προβαίνει σε δημόσια τοποθέτηση αναφορικά με σχόλιο που διατυπώθηκε από τον Ευρωβουλευτή κ. Φειδία Παναγιώτου, στο πλαίσιο διαδικτυακής εκπομπής και το οποίο αφορούσε άτομα με νοητική αναπηρία.

Η αποστολή του κινήματος των Ειδικών Ολυμπιακών, εδράζεται στη δημιουργία συνθηκών που προάγουν τη συμμετοχή, την ανάπτυξη και την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με νοητική αναπηρία, αναγνωρίζοντας την αξία και τις δυνατότητες κάθε ανθρώπου.

Η χρήση γλώσσας που υποτιμά, απαξιώνει ή γελοιοποιεί τα άτομα με νοητική αναπηρία, δεν συνάδει με τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αντιβαίνει στις αρχές της ισότητας, της κοινωνικής συμμετοχής και της συμπερίληψης. Τέτοιες εκφράσεις ενισχύουν στερεοτυπικές αντιλήψεις και υπονομεύουν τις θεσμικές και κοινωνικές προσπάθειες για την ισότιμη ένταξη αυτών των ατόμων.

Ο δημόσιος λόγος προσώπων με θεσμικό ρόλο και κοινωνική επιρροή φέρει αυξημένη ευθύνη, καθώς συμβάλλει άμεσα στη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων. Η απόδοση τέτοιων εκφράσεων σε πρόθεση χιούμορ ή σε μεμονωμένη αστοχία λόγου, δεν αναιρεί τη βαρύτητα του περιεχομένου ούτε τον αντίκτυπο που αυτό έχει στον δημόσιο διάλογο και στην κοινωνική αντίληψη.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών, καλεί τον κ. Φειδία Παναγιώτου να τοποθετηθεί με θεσμική υπευθυνότητα και σεβασμό, αναγνωρίζοντας τη σημασία του λόγου του και τον ρόλο που διαδραματίζει στη δημόσια σφαίρα.

Η Ομοσπονδία παραμένει προσηλωμένη στον θεσμικό της ρόλο για την προάσπιση της αξιοπρέπειας, των δικαιωμάτων και της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με νοητική αναπηρία και θα συνεχίσει να παρεμβαίνει υπεύθυνα απέναντι σε κάθε μορφή λεκτικής απαξίωσης και κοινωνικού αποκλεισμού.