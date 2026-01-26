Μονόδρομος για ΔΗΣΥ η απόφαση για Φαίδωνα

Η σημερινή επίσημη ανακοίνωση της έναρξης αστυνομικής έρευνας εις βάρος του Δημάρχου Πάφου, δεν αφήνει επιλογή σιωπής και αδράνειας στην ηγεσία του ΔΗΣΥ.

Η σημερινή επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας ότι ξεκινούν επίσημη έρευνα για μια υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο Δημάρχου Πάφου και αφορά στον ξυλοδαρμό της συζύγου του, αλλάζει εντελώς τα δεδομένα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί ο στρουθοκαμηλισμός της ηγεσίας του ΔΗΣΥ, αφούν πλέον υπάρχει επίσημη αστυνομική έρευνα. Για τον ΔΗΣΥ, η επιλογή είναι ξεκάθαρη: όπως και με την υπόθεση Σύκα που τέθηκε εκτός ψηφοδελτίου, πρέπει να λειφθούν πολιτικά μέτρα για τον Φαίδωνα Φαίδωνος.

Δεν μιλάμε για φήμες που διαδίδουν οι άνθρωποι στα καφενεία. Η Κυπριακή Αστυνομία το διερευνά επίσημα. Ταυτόχρονα, κυκλοφορεί υλικό που, αν είναι αληθινό, αναδεικνύει ακόμα μια φορά το φρικτό θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Κανείς δεν προδικάζει το αποτέλεσμα των ερευνών εκ των προτέρων. Αλλά η πολιτική ηθική λέει ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα όταν έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για πολύ σοβαρές κατηγορίες.

Εκτός από τη γενική ανάγκη της κοινωνίας για μηδενική ανοχή στη βία, υπάρχει και ένα πολύ πρόσφατο προηγούμενο που δεσμεύει την ηγεσία του ΔΗΣΥ. Η πρόεδρος του κόμματος πρότεινε να λειφθούν σοβαρά μέτρα εις βάρος του βουλευτή Σύκα πολύ πριν το Ανώτατο Δικαστήριο λάβει απόφαση για το αν θα άρει ή όχι την ασυλία του. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Η κοινωνία δεν συγχωρεί στρουθοκαμηλισμό που μεταφράζεται σε ανοχή. Γι' αυτό η έντονη αντίδραση στρέφεται τώρα όχι μόνο στο άτομο που ερευνάται, αλλά και στην Αννίτα Δημητρίου και την ηγεσία του ΔΗΣΥ. Η έντονη αντίδραση της κοινωνίας και της βάση του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι εμφανής τόσο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αλλά και στα κομμαμτικά πηγαδάκια για την ύποπτη σιωπή της ηγεσίας του ΔΗΣΥ για ένα σοβαρό θέμα που αναδεικνύεται καθημερινά και στα ΜΜΕ. Όπως ανέφερε υψηλόβαθμο στέλεχος του ΔΗΣΥ, είναι σαν να κρέμεται ένα σύννεφο φόβου πάνω από την Πινδάρου, για την υπόθεση Φαίδωνα.

Ο ΔΗΣΥ οφείλει να είναι συνεπής, αν θέλει ο κόσμος να πιστέψει ότι ενεργεί με αξίες και όχι επιλεκτικά. Όχι για να προδικάσει, αλλά για να προστατεύσει τη φήμη τωνθεσμών και αξιών του. Το ότι δεν μπορείς να συμμετάσχεις στο Πολιτικό Γραφείο δεν είναι τιμωρία· είναι το ελάχιστο πολιτικό καθήκον.

Οτιδήποτε λιγότερο θα θεωρηθεί ανοχή, επιλεκτική ευαισθησία ή βαριά σιωπή. Και αυτό, σε μια κοινωνία που απαιτεί πλέον διαφάνεια, σαφείς κανόνες και δίκαιη μεταχείριση, κοστίζει πολύ.