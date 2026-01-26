Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMAΜονόδρομος για ΔΗΣΥ η απόφαση για Φαίδωνα
ΠΑΡΑ-THEMA

Μονόδρομος για ΔΗΣΥ η απόφαση για Φαίδωνα

THEMAONLINE NEWSROOM  26.01.2026 - 12:04
Μονόδρομος για ΔΗΣΥ η απόφαση για Φαίδωνα

Η σημερινή επίσημη ανακοίνωση της έναρξης αστυνομικής έρευνας εις βάρος του Δημάρχου Πάφου, δεν αφήνει επιλογή σιωπής και αδράνειας στην ηγεσία του ΔΗΣΥ.

Η σημερινή επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας ότι ξεκινούν επίσημη έρευνα για μια υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο Δημάρχου Πάφου και αφορά στον ξυλοδαρμό της συζύγου του, αλλάζει εντελώς τα δεδομένα.  Δεν μπορεί να συνεχιστεί ο στρουθοκαμηλισμός της ηγεσίας του ΔΗΣΥ, αφούν πλέον υπάρχει επίσημη αστυνομική έρευνα.  Για τον ΔΗΣΥ, η επιλογή είναι ξεκάθαρη: όπως και με την υπόθεση Σύκα που τέθηκε εκτός ψηφοδελτίου, πρέπει να λειφθούν πολιτικά μέτρα για τον Φαίδωνα Φαίδωνος.

Δεν μιλάμε για φήμες που διαδίδουν οι άνθρωποι στα καφενεία.  Η Κυπριακή Αστυνομία το διερευνά επίσημα.  Ταυτόχρονα, κυκλοφορεί υλικό που, αν είναι αληθινό, αναδεικνύει ακόμα μια φορά το φρικτό θέμα της ενδοοικογενειακής βίας.  Κανείς δεν προδικάζει το αποτέλεσμα των ερευνών εκ των προτέρων.  Αλλά η πολιτική ηθική λέει ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα όταν έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για πολύ σοβαρές κατηγορίες.

Εκτός από τη γενική ανάγκη της κοινωνίας για μηδενική ανοχή στη βία, υπάρχει και ένα πολύ πρόσφατο προηγούμενο που δεσμεύει την ηγεσία του ΔΗΣΥ.  Η πρόεδρος του κόμματος πρότεινε να λειφθούν σοβαρά μέτρα εις βάρος του βουλευτή Σύκα πολύ πριν το Ανώτατο Δικαστήριο λάβει απόφαση για το αν θα άρει ή όχι την ασυλία του.  Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Η κοινωνία δεν συγχωρεί στρουθοκαμηλισμό που μεταφράζεται σε ανοχή.  Γι' αυτό η έντονη αντίδραση στρέφεται τώρα όχι μόνο στο άτομο που ερευνάται, αλλά και στην Αννίτα Δημητρίου και την ηγεσία του ΔΗΣΥ.  Η έντονη αντίδραση της κοινωνίας και της βάση του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι εμφανής τόσο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αλλά και στα κομμαμτικά πηγαδάκια για την ύποπτη σιωπή της ηγεσίας του ΔΗΣΥ για ένα σοβαρό θέμα που αναδεικνύεται καθημερινά και στα ΜΜΕ.  Όπως ανέφερε υψηλόβαθμο στέλεχος του ΔΗΣΥ, είναι σαν να κρέμεται ένα σύννεφο φόβου πάνω από την Πινδάρου, για την υπόθεση Φαίδωνα.

Ο ΔΗΣΥ οφείλει να είναι συνεπής, αν θέλει ο κόσμος να πιστέψει ότι ενεργεί με αξίες και όχι επιλεκτικά.  Όχι για να προδικάσει, αλλά για να προστατεύσει τη φήμη τωνθεσμών και αξιών του.  Το ότι δεν μπορείς να συμμετάσχεις στο Πολιτικό Γραφείο δεν είναι τιμωρία· είναι το ελάχιστο πολιτικό καθήκον.

Η σημερινή εξέλιξη της επίσημης ανακοίνωσης της έναρξης αστυνομικής έρευνας εις βάρος του Δημάρχου Πάφου, δεν αφήνει επιλογή σιωπής και αδράνειας στην ηγεσία του ΔΗΣΥ.

Οτιδήποτε λιγότερο θα θεωρηθεί ανοχή, επιλεκτική ευαισθησία ή βαριά σιωπή.  Και αυτό, σε μια κοινωνία που απαιτεί πλέον διαφάνεια, σαφείς κανόνες και δίκαιη μεταχείριση, κοστίζει πολύ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή: Εντοπίστηκαν πάνω από 80 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από μάσκα προσώπου μέχρι ποδήλατο - Δείτε λίστα
Νέοι κανόνες για τα powerbanks στα αεροπλάνα: Τι δεν πρέπει να ξανακάνεις στο ταξίδι σου
Πάνω από 190 θέσεις εργασίας, υψηλής κλίμακας, άνοιξαν σε κοινότητες της Κύπρου – Λήγει σύντομα η προθεσμία – Όλες οι λεπτομέρειες
«Θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό»: Το Τρόοδος όπως δεν το έχετε ξαναδεί – Δείτε το απίστευτο βίντεο
Δέος από «φάντασμα» που εμφανίστηκε μέσα σε ουράνιο τόξο στον Μαχαιρά - Δείτε φωτογραφία
Παιδική καρναβαλίστικη παρέλαση στη Λεμεσό – Πότε θα πραγματοποιηθεί – Όλες οι λεπτομέρειες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κάλεσμα Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών στον Φειδία Παναγιώτου να τοποθετηθεί δημόσια - «Τέτοιες εκφράσεις ενισχύουν στερεοτυπικές αντιλήψεις»

 26.01.2026 - 11:38
Επόμενο άρθρο

«Υπάρχουν ακόμη σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες μεταξύ Κύπρου-Μπαχρέιν» - Εγκαινίασε την Πρεσβεία ο ΠτΔ

 26.01.2026 - 12:21
Πολιτική ισότητα ως προϋπόθεση ή ως βέτο; Η ανάρτηση Ερχιουρμάν και τα προειδοποιητικά μηνύματα της Λευκωσίας

Πολιτική ισότητα ως προϋπόθεση ή ως βέτο; Η ανάρτηση Ερχιουρμάν και τα προειδοποιητικά μηνύματα της Λευκωσίας

Μετωπική επαναφορά της πολιτικής ισότητας ως αδιαπραγμάτευτης προϋπόθεσης για την επανέναρξη των συνομιλιών επιχειρεί ο κατοχικός ηγέτης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανεβάζοντας εκ νέου το πολιτικό θερμόμετρο στο Κυπριακό, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία καταβάλλεται προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας υπό τα Ηνωμένα Έθνη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πολιτική ισότητα ως προϋπόθεση ή ως βέτο; Η ανάρτηση Ερχιουρμάν και τα προειδοποιητικά μηνύματα της Λευκωσίας

Πολιτική ισότητα ως προϋπόθεση ή ως βέτο; Η ανάρτηση Ερχιουρμάν και τα προειδοποιητικά μηνύματα της Λευκωσίας

  •  26.01.2026 - 12:45
«Υπάρχουν ακόμη σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες μεταξύ Κύπρου-Μπαχρέιν» - Εγκαινίασε την Πρεσβεία ο ΠτΔ

«Υπάρχουν ακόμη σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες μεταξύ Κύπρου-Μπαχρέιν» - Εγκαινίασε την Πρεσβεία ο ΠτΔ

  •  26.01.2026 - 12:21
Μονόδρομος για ΔΗΣΥ η απόφαση για Φαίδωνα

Μονόδρομος για ΔΗΣΥ η απόφαση για Φαίδωνα

  •  26.01.2026 - 12:04
Κάλεσμα Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών στον Φειδία Παναγιώτου να τοποθετηθεί δημόσια - «Τέτοιες εκφράσεις ενισχύουν στερεοτυπικές αντιλήψεις»

Κάλεσμα Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών στον Φειδία Παναγιώτου να τοποθετηθεί δημόσια - «Τέτοιες εκφράσεις ενισχύουν στερεοτυπικές αντιλήψεις»

  •  26.01.2026 - 11:38
Φαίδωνας Φαίδωνος: Αρνείται κατηγορηματικά η σύζυγός του ότι τον κατήγγειλε στην Αστυνομία - «Τι συμφέρον έχει;»

Φαίδωνας Φαίδωνος: Αρνείται κατηγορηματικά η σύζυγός του ότι τον κατήγγειλε στην Αστυνομία - «Τι συμφέρον έχει;»

  •  26.01.2026 - 09:20
Πάνω από 190 θέσεις εργασίας, υψηλής κλίμακας, άνοιξαν σε κοινότητες της Κύπρου – Λήγει σύντομα η προθεσμία – Όλες οι λεπτομέρειες

Πάνω από 190 θέσεις εργασίας, υψηλής κλίμακας, άνοιξαν σε κοινότητες της Κύπρου – Λήγει σύντομα η προθεσμία – Όλες οι λεπτομέρειες

  •  26.01.2026 - 09:58
Νέοι κανόνες για τα powerbanks στα αεροπλάνα: Τι δεν πρέπει να ξανακάνεις στο ταξίδι σου

Νέοι κανόνες για τα powerbanks στα αεροπλάνα: Τι δεν πρέπει να ξανακάνεις στο ταξίδι σου

  •  26.01.2026 - 10:45
Προσοχή: Εντοπίστηκαν πάνω από 80 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από μάσκα προσώπου μέχρι ποδήλατο - Δείτε λίστα

Προσοχή: Εντοπίστηκαν πάνω από 80 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από μάσκα προσώπου μέχρι ποδήλατο - Δείτε λίστα

  •  26.01.2026 - 12:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα