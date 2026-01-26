Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική«Υπάρχουν ακόμη σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες μεταξύ Κύπρου-Μπαχρέιν» - Εγκαινίασε την Πρεσβεία ο ΠτΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Υπάρχουν ακόμη σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες μεταξύ Κύπρου-Μπαχρέιν» - Εγκαινίασε την Πρεσβεία ο ΠτΔ

 26.01.2026 - 12:21
«Υπάρχουν ακόμη σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες μεταξύ Κύπρου-Μπαχρέιν» - Εγκαινίασε την Πρεσβεία ο ΠτΔ

Υπάρχουν ακόμη σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες ανάμεσα στις δύο χώρες, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τη Δευτέρα, μιλώντας στο πρώτο Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου-Μπαχρέιν.

Ο Πρόεδρος, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Μπαχρέιν, δήλωσε ότι αυτό είναι το πρώτο Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου-Μπαχρέιν και σημείωσε ότι και οι δύο χώρες διαθέτουν ανεκμετάλλευτο δυναμικό με βάση τη στρατηγική τους θέση, τον οικονομικό τους δυναμισμό και τον σαφή ρόλο τους ως γέφυρες μεταξύ περιοχών και αγορών.

Αναφερόμενος στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, είπε ότι θα δώσει ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κόλπου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το Μπαχρέιν θα αποτελέσει ουσιαστικό εταίρο στην υλοποίηση αυτού του οράματος και προτεραιότητας.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι η Προεδρία μας, καθώς και η προεδρία του Μπαχρέιν στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου-ΕΕ για το 2026 και η δεύτερη Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-ΣΣΚ που έχει προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, δεν αποτελούν μόνο σημαντικά ορόσημα αλλά και ευκαιρίες για την εμβάθυνση του πολιτικού διαλόγου, την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και τη μετατροπή των κοινών συμφερόντων σε απτά αποτελέσματα», επεσήμανε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η Κύπρος προσφέρει στους επενδυτές του Μπαχρέιν μια σταθερή, αξιόπιστη, προβλέψιμη, βασισμένη στην ΕΕ πλατφόρμα ανάπτυξης και αποτελεί το σημείο εισόδου για την Ευρώπη, παρέχει πλήρη πρόσβαση στην Ενιαία Αγορά, την Ευρωζώνη, και υποστηρίζεται από ένα σύγχρονο, διαφανές και φιλικό προς τις επιχειρήσεις κανονιστικό πλαίσιο.

Επεσήμανε το «ανταγωνιστικό φορολογικό μας σύστημα — ενισχυμένο από τη φορολογική μεταρρύθμιση που ισχύει από τον Ιανουάριο του 2026 — σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, τις στοχευμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις και τις συνεχείς προσπάθειες για τη μείωση της γραφειοκρατίας" λέγοντας ότι αυτό δημιουργεί ένα προβλέψιμο και αξιόπιστο περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να σχεδιάζουν, να επενδύουν και να αναπτύσσονται με σιγουριά.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχει σημαντικό δυναμικό για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μας στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις επενδύσεις, την τεχνολογία και την ψηφιακή καινοτομία, καθώς και στις κατασκευές, τις υποδομές και τη συνδεσιμότητα, τομείς όπου τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των δύο χωρών μας ευθυγραμμίζονται σαφώς», σημείωσε ο Πρόεδρος.

Επιπλέον, είπε ότι το Μπαχρέιν συνεχίζει να χρησιμεύει ως στρατηγική πύλη για τις κυπριακές εταιρείες που επιδιώκουν να επεκτείνουν την παρουσία τους στον Κόλπο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και αυτό υπογραμμίζει την κοινή και αμοιβαία επωφελή φύση της οικονομικής μας σχέσης.

«Ας επικεντρωθούμε λοιπόν στην περαιτέρω υποστήριξη και επέκταση αυτής της συνεργασίας προς αμοιβαίο όφελος των εταιρειών μας, των οικονομιών μας και των λαών μας», συνέχισε.

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι αυτή η εμβάθυνση της συνεργασίας ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι αργότερα τη Δευτέρα θα εγκαινιαστεί επίσημα η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βασίλειο του Μπαχρέιν.

Η Κύπρος, επεσήμανε, είναι το τέταρτο μέλος της ΕΕ που ανοίγει Πρεσβεία στο Μπαχρέιν και είπε ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κύπρος έχει λιγότερες από 50 Διπλωματικές Αποστολές στο εξωτερικό, «το άνοιγμα Πρεσβείας στο Μπαχρέιν αποτελεί σαφή ένδειξη του πώς προσεγγίζουμε τη χώρα». Επομένως, συνέχισε το άνοιγμα της Πρεσβείας «αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη σχέση μας και μια απτή επένδυση στη μελλοντική μας συνεργασία, παρέχοντας μια θεσμική γέφυρα για την υποστήριξη επιχειρήσεων, επενδυτών και στενότερων δεσμών μεταξύ των δύο χωρών μας».

«Η Κύπρος επιδιώκει συνεργασίες που είναι στρατηγικές, μακροπρόθεσμες και βασίζονται στην εμπιστοσύνη. Και η παρουσία μου εδώ επιβεβαιώνει την ακράδαντη πεποίθησή μου ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό οικονομικό δυναμικό μεταξύ Κύπρου-Μπαχρέιν για να ξεκλειδώσουμε», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή: Εντοπίστηκαν πάνω από 80 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από μάσκα προσώπου μέχρι ποδήλατο - Δείτε λίστα
Νέοι κανόνες για τα powerbanks στα αεροπλάνα: Τι δεν πρέπει να ξανακάνεις στο ταξίδι σου
Πάνω από 190 θέσεις εργασίας, υψηλής κλίμακας, άνοιξαν σε κοινότητες της Κύπρου – Λήγει σύντομα η προθεσμία – Όλες οι λεπτομέρειες
«Θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό»: Το Τρόοδος όπως δεν το έχετε ξαναδεί – Δείτε το απίστευτο βίντεο
Δέος από «φάντασμα» που εμφανίστηκε μέσα σε ουράνιο τόξο στον Μαχαιρά - Δείτε φωτογραφία
Παιδική καρναβαλίστικη παρέλαση στη Λεμεσό – Πότε θα πραγματοποιηθεί – Όλες οι λεπτομέρειες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μονόδρομος για ΔΗΣΥ η απόφαση για Φαίδωνα

 26.01.2026 - 12:04
Επόμενο άρθρο

Προσοχή: Εντοπίστηκαν πάνω από 80 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από μάσκα προσώπου μέχρι ποδήλατο - Δείτε λίστα

 26.01.2026 - 12:26
Πολιτική ισότητα ως προϋπόθεση ή ως βέτο; Η ανάρτηση Ερχιουρμάν και τα προειδοποιητικά μηνύματα της Λευκωσίας

Πολιτική ισότητα ως προϋπόθεση ή ως βέτο; Η ανάρτηση Ερχιουρμάν και τα προειδοποιητικά μηνύματα της Λευκωσίας

Μετωπική επαναφορά της πολιτικής ισότητας ως αδιαπραγμάτευτης προϋπόθεσης για την επανέναρξη των συνομιλιών επιχειρεί ο κατοχικός ηγέτης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανεβάζοντας εκ νέου το πολιτικό θερμόμετρο στο Κυπριακό, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία καταβάλλεται προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας υπό τα Ηνωμένα Έθνη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πολιτική ισότητα ως προϋπόθεση ή ως βέτο; Η ανάρτηση Ερχιουρμάν και τα προειδοποιητικά μηνύματα της Λευκωσίας

Πολιτική ισότητα ως προϋπόθεση ή ως βέτο; Η ανάρτηση Ερχιουρμάν και τα προειδοποιητικά μηνύματα της Λευκωσίας

  •  26.01.2026 - 12:45
«Υπάρχουν ακόμη σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες μεταξύ Κύπρου-Μπαχρέιν» - Εγκαινίασε την Πρεσβεία ο ΠτΔ

«Υπάρχουν ακόμη σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες μεταξύ Κύπρου-Μπαχρέιν» - Εγκαινίασε την Πρεσβεία ο ΠτΔ

  •  26.01.2026 - 12:21
Μονόδρομος για ΔΗΣΥ η απόφαση για Φαίδωνα

Μονόδρομος για ΔΗΣΥ η απόφαση για Φαίδωνα

  •  26.01.2026 - 12:04
Κάλεσμα Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών στον Φειδία Παναγιώτου να τοποθετηθεί δημόσια - «Τέτοιες εκφράσεις ενισχύουν στερεοτυπικές αντιλήψεις»

Κάλεσμα Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών στον Φειδία Παναγιώτου να τοποθετηθεί δημόσια - «Τέτοιες εκφράσεις ενισχύουν στερεοτυπικές αντιλήψεις»

  •  26.01.2026 - 11:38
Φαίδωνας Φαίδωνος: Αρνείται κατηγορηματικά η σύζυγός του ότι τον κατήγγειλε στην Αστυνομία - «Τι συμφέρον έχει;»

Φαίδωνας Φαίδωνος: Αρνείται κατηγορηματικά η σύζυγός του ότι τον κατήγγειλε στην Αστυνομία - «Τι συμφέρον έχει;»

  •  26.01.2026 - 09:20
Πάνω από 190 θέσεις εργασίας, υψηλής κλίμακας, άνοιξαν σε κοινότητες της Κύπρου – Λήγει σύντομα η προθεσμία – Όλες οι λεπτομέρειες

Πάνω από 190 θέσεις εργασίας, υψηλής κλίμακας, άνοιξαν σε κοινότητες της Κύπρου – Λήγει σύντομα η προθεσμία – Όλες οι λεπτομέρειες

  •  26.01.2026 - 09:58
Νέοι κανόνες για τα powerbanks στα αεροπλάνα: Τι δεν πρέπει να ξανακάνεις στο ταξίδι σου

Νέοι κανόνες για τα powerbanks στα αεροπλάνα: Τι δεν πρέπει να ξανακάνεις στο ταξίδι σου

  •  26.01.2026 - 10:45
Προσοχή: Εντοπίστηκαν πάνω από 80 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από μάσκα προσώπου μέχρι ποδήλατο - Δείτε λίστα

Προσοχή: Εντοπίστηκαν πάνω από 80 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από μάσκα προσώπου μέχρι ποδήλατο - Δείτε λίστα

  •  26.01.2026 - 12:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα