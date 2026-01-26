«Υπάρχουν ακόμη σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες μεταξύ Κύπρου-Μπαχρέιν» - Εγκαινίασε την Πρεσβεία ο ΠτΔ

Ο Πρόεδρος, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Μπαχρέιν, δήλωσε ότι αυτό είναι το πρώτο Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου-Μπαχρέιν και σημείωσε ότι και οι δύο χώρες διαθέτουν ανεκμετάλλευτο δυναμικό με βάση τη στρατηγική τους θέση, τον οικονομικό τους δυναμισμό και τον σαφή ρόλο τους ως γέφυρες μεταξύ περιοχών και αγορών.

Αναφερόμενος στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, είπε ότι θα δώσει ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κόλπου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το Μπαχρέιν θα αποτελέσει ουσιαστικό εταίρο στην υλοποίηση αυτού του οράματος και προτεραιότητας.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι η Προεδρία μας, καθώς και η προεδρία του Μπαχρέιν στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου-ΕΕ για το 2026 και η δεύτερη Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-ΣΣΚ που έχει προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, δεν αποτελούν μόνο σημαντικά ορόσημα αλλά και ευκαιρίες για την εμβάθυνση του πολιτικού διαλόγου, την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και τη μετατροπή των κοινών συμφερόντων σε απτά αποτελέσματα», επεσήμανε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η Κύπρος προσφέρει στους επενδυτές του Μπαχρέιν μια σταθερή, αξιόπιστη, προβλέψιμη, βασισμένη στην ΕΕ πλατφόρμα ανάπτυξης και αποτελεί το σημείο εισόδου για την Ευρώπη, παρέχει πλήρη πρόσβαση στην Ενιαία Αγορά, την Ευρωζώνη, και υποστηρίζεται από ένα σύγχρονο, διαφανές και φιλικό προς τις επιχειρήσεις κανονιστικό πλαίσιο.

Επεσήμανε το «ανταγωνιστικό φορολογικό μας σύστημα — ενισχυμένο από τη φορολογική μεταρρύθμιση που ισχύει από τον Ιανουάριο του 2026 — σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, τις στοχευμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις και τις συνεχείς προσπάθειες για τη μείωση της γραφειοκρατίας" λέγοντας ότι αυτό δημιουργεί ένα προβλέψιμο και αξιόπιστο περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να σχεδιάζουν, να επενδύουν και να αναπτύσσονται με σιγουριά.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχει σημαντικό δυναμικό για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μας στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις επενδύσεις, την τεχνολογία και την ψηφιακή καινοτομία, καθώς και στις κατασκευές, τις υποδομές και τη συνδεσιμότητα, τομείς όπου τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των δύο χωρών μας ευθυγραμμίζονται σαφώς», σημείωσε ο Πρόεδρος.

Επιπλέον, είπε ότι το Μπαχρέιν συνεχίζει να χρησιμεύει ως στρατηγική πύλη για τις κυπριακές εταιρείες που επιδιώκουν να επεκτείνουν την παρουσία τους στον Κόλπο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και αυτό υπογραμμίζει την κοινή και αμοιβαία επωφελή φύση της οικονομικής μας σχέσης.

«Ας επικεντρωθούμε λοιπόν στην περαιτέρω υποστήριξη και επέκταση αυτής της συνεργασίας προς αμοιβαίο όφελος των εταιρειών μας, των οικονομιών μας και των λαών μας», συνέχισε.

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι αυτή η εμβάθυνση της συνεργασίας ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι αργότερα τη Δευτέρα θα εγκαινιαστεί επίσημα η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βασίλειο του Μπαχρέιν.

Η Κύπρος, επεσήμανε, είναι το τέταρτο μέλος της ΕΕ που ανοίγει Πρεσβεία στο Μπαχρέιν και είπε ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κύπρος έχει λιγότερες από 50 Διπλωματικές Αποστολές στο εξωτερικό, «το άνοιγμα Πρεσβείας στο Μπαχρέιν αποτελεί σαφή ένδειξη του πώς προσεγγίζουμε τη χώρα». Επομένως, συνέχισε το άνοιγμα της Πρεσβείας «αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη σχέση μας και μια απτή επένδυση στη μελλοντική μας συνεργασία, παρέχοντας μια θεσμική γέφυρα για την υποστήριξη επιχειρήσεων, επενδυτών και στενότερων δεσμών μεταξύ των δύο χωρών μας».

«Η Κύπρος επιδιώκει συνεργασίες που είναι στρατηγικές, μακροπρόθεσμες και βασίζονται στην εμπιστοσύνη. Και η παρουσία μου εδώ επιβεβαιώνει την ακράδαντη πεποίθησή μου ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό οικονομικό δυναμικό μεταξύ Κύπρου-Μπαχρέιν για να ξεκλειδώσουμε», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ