Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠροσοχή: Εντοπίστηκαν πάνω από 80 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από μάσκα προσώπου μέχρι ποδήλατο - Δείτε λίστα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή: Εντοπίστηκαν πάνω από 80 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από μάσκα προσώπου μέχρι ποδήλατο - Δείτε λίστα

 26.01.2026 - 12:26
Προσοχή: Εντοπίστηκαν πάνω από 80 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από μάσκα προσώπου μέχρι ποδήλατο - Δείτε λίστα

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ως το ενιαίο σημείο επαφής στην Κύπρο για τη λειτουργία του Συστήματος Safety Gate, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για μη εδώδιμα προϊόντα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 19/01/26 (Δελτίο 03) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 83 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate για ενημέρωση των καταναλωτών.

Τα 83 προϊόντα κατανεμήθηκαν, για σκοπούς ελέγχου της κυπριακής αγοράς, στις πιο κάτω αρμόδιες κυβερνητικές αρχές:

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή: 20 προϊόντα
Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών: 23 προϊόντα
Τμήμα Οδικών Μεταφορών:17 προϊόντα
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας: 10 προϊόντα
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών: 5 προϊόντα
Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων: 4 προϊόντα
Τμήμα Περιβάλλοντος: 3 προϊόντα
Υγειονομικές Υπηρεσίες: 1 προϊόν

Όλες οι πληροφορίες για τα 83 προϊόντα που κοινοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα, καθώς και οι αρμόδιες αρχές που αυτά αφορούν, φαίνονται στον πίνακα που παρατίθεται πιο κάτω.

Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να ανατρέξουν απευθείας στην ιστοσελίδα του Safety Gate, για να αναζητήσουν όλα τα προϊόντα που έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα και να λάβουν σχετικές πληροφορίες, ώστε να αποφύγουν τη χρήση τους. Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα του Safety Gate παρέχεται και στην ελληνική γλώσσα.

Δείτε τη λίστα εδώ.

Συστάσεις – Προειδοποιήσεις

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους οικονομικούς φορείς σε περίπτωση που διαθέτουν ή έχουν διαθέσει αυτά τα προϊόντα στην αγορά, να ειδοποιήσουν άμεσα την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Περαιτέρω, καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο κάτω προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα επιστρέψουν στο κατάστημα, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί και να ενημερώσουν την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή: Εντοπίστηκαν πάνω από 80 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από μάσκα προσώπου μέχρι ποδήλατο - Δείτε λίστα
Νέοι κανόνες για τα powerbanks στα αεροπλάνα: Τι δεν πρέπει να ξανακάνεις στο ταξίδι σου
Πάνω από 190 θέσεις εργασίας, υψηλής κλίμακας, άνοιξαν σε κοινότητες της Κύπρου – Λήγει σύντομα η προθεσμία – Όλες οι λεπτομέρειες
«Θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό»: Το Τρόοδος όπως δεν το έχετε ξαναδεί – Δείτε το απίστευτο βίντεο
Δέος από «φάντασμα» που εμφανίστηκε μέσα σε ουράνιο τόξο στον Μαχαιρά - Δείτε φωτογραφία
Παιδική καρναβαλίστικη παρέλαση στη Λεμεσό – Πότε θα πραγματοποιηθεί – Όλες οι λεπτομέρειες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Υπάρχουν ακόμη σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες μεταξύ Κύπρου-Μπαχρέιν» - Εγκαινίασε την Πρεσβεία ο ΠτΔ

 26.01.2026 - 12:21
Επόμενο άρθρο

Σελήνη του Χιονιού: Ποια μέρα ο Δίας θα είναι ιδιαίτερα ορατός στον βραδινό ουρανό

 26.01.2026 - 12:37
Πολιτική ισότητα ως προϋπόθεση ή ως βέτο; Η ανάρτηση Ερχιουρμάν και τα προειδοποιητικά μηνύματα της Λευκωσίας

Πολιτική ισότητα ως προϋπόθεση ή ως βέτο; Η ανάρτηση Ερχιουρμάν και τα προειδοποιητικά μηνύματα της Λευκωσίας

Μετωπική επαναφορά της πολιτικής ισότητας ως αδιαπραγμάτευτης προϋπόθεσης για την επανέναρξη των συνομιλιών επιχειρεί ο κατοχικός ηγέτης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανεβάζοντας εκ νέου το πολιτικό θερμόμετρο στο Κυπριακό, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία καταβάλλεται προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας υπό τα Ηνωμένα Έθνη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πολιτική ισότητα ως προϋπόθεση ή ως βέτο; Η ανάρτηση Ερχιουρμάν και τα προειδοποιητικά μηνύματα της Λευκωσίας

Πολιτική ισότητα ως προϋπόθεση ή ως βέτο; Η ανάρτηση Ερχιουρμάν και τα προειδοποιητικά μηνύματα της Λευκωσίας

  •  26.01.2026 - 12:45
«Υπάρχουν ακόμη σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες μεταξύ Κύπρου-Μπαχρέιν» - Εγκαινίασε την Πρεσβεία ο ΠτΔ

«Υπάρχουν ακόμη σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες μεταξύ Κύπρου-Μπαχρέιν» - Εγκαινίασε την Πρεσβεία ο ΠτΔ

  •  26.01.2026 - 12:21
Μονόδρομος για ΔΗΣΥ η απόφαση για Φαίδωνα

Μονόδρομος για ΔΗΣΥ η απόφαση για Φαίδωνα

  •  26.01.2026 - 12:04
Κάλεσμα Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών στον Φειδία Παναγιώτου να τοποθετηθεί δημόσια - «Τέτοιες εκφράσεις ενισχύουν στερεοτυπικές αντιλήψεις»

Κάλεσμα Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών στον Φειδία Παναγιώτου να τοποθετηθεί δημόσια - «Τέτοιες εκφράσεις ενισχύουν στερεοτυπικές αντιλήψεις»

  •  26.01.2026 - 11:38
Φαίδωνας Φαίδωνος: Αρνείται κατηγορηματικά η σύζυγός του ότι τον κατήγγειλε στην Αστυνομία - «Τι συμφέρον έχει;»

Φαίδωνας Φαίδωνος: Αρνείται κατηγορηματικά η σύζυγός του ότι τον κατήγγειλε στην Αστυνομία - «Τι συμφέρον έχει;»

  •  26.01.2026 - 09:20
Πάνω από 190 θέσεις εργασίας, υψηλής κλίμακας, άνοιξαν σε κοινότητες της Κύπρου – Λήγει σύντομα η προθεσμία – Όλες οι λεπτομέρειες

Πάνω από 190 θέσεις εργασίας, υψηλής κλίμακας, άνοιξαν σε κοινότητες της Κύπρου – Λήγει σύντομα η προθεσμία – Όλες οι λεπτομέρειες

  •  26.01.2026 - 09:58
Νέοι κανόνες για τα powerbanks στα αεροπλάνα: Τι δεν πρέπει να ξανακάνεις στο ταξίδι σου

Νέοι κανόνες για τα powerbanks στα αεροπλάνα: Τι δεν πρέπει να ξανακάνεις στο ταξίδι σου

  •  26.01.2026 - 10:45
Προσοχή: Εντοπίστηκαν πάνω από 80 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από μάσκα προσώπου μέχρι ποδήλατο - Δείτε λίστα

Προσοχή: Εντοπίστηκαν πάνω από 80 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από μάσκα προσώπου μέχρι ποδήλατο - Δείτε λίστα

  •  26.01.2026 - 12:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα