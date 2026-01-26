Themasports lifenewscy
Σελήνη του Χιονιού: Ποια μέρα ο Δίας θα είναι ιδιαίτερα ορατός στον βραδινό ουρανό

 26.01.2026 - 12:37
Σελήνη του Χιονιού: Ποια μέρα ο Δίας θα είναι ιδιαίτερα ορατός στον βραδινό ουρανό

Η Σελήνη του Χιονιού έρχεται δυναμικά.

Η πανσέληνος του Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται να φτάσει στη μέγιστη φωτεινότητά της στις 17:09 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (EST), δηλαδή 00:09 ώρα Κύπρου, την 1η Φεβρουαρίου 2026 (δηλαδή ξημέρωμα 2 Φεβρουαρίου στην Ελλάδα).

Η σελήνη του χιονιά ή το «Πεινασμένο Φεγγάρι»

Η πανσέληνος πήρε το όνομά της από τους ιθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, καθώς ο συγκεκριμένος μήνας χαρακτηρίζεται παραδοσιακά από τις πιο έντονες χιονοπτώσεις. Είναι επίσης γνωστή και ως «Πεινασμένο Φεγγάρι» λόγω των δύσκολων συνθηκών κυνηγιού εκείνη την εποχή.

Πότε να το περιμένουμε

Οι ειδικοί συνιστούν να απολαύσετε το σεληνιακό αυτό θέαμα αμέσως μετά τη δύση του ηλίου την 1η Φεβρουαρίου.

Τότε, το φεγγάρι θα ανατέλλει στον ανατολικό ορίζοντα, κοντά στον αστερισμό του Καρκίνου, δημιουργώντας μια μοναδική εικόνα.

Η σεληνιακή ψευδαίσθηση θα κάνει το φεγγάρι να φαίνεται εντυπωσιακά μεγαλύτερο όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα, χάρη στη σύγκριση με αντικείμενα του τοπίου.

Ορατός ο Δίας – Ποιες χώρες θα απολαύσουν το θέαμα

Η Σελήνη του Χιονιού δεν περιορίζεται απλώς στο σεληνιακό θέαμα, καθώς ο υπόλοιπος ουρανός που την περιβάλλει θα προσφέρει επίσης απολαύσεις στους παρατηρητές.

Ο Δίας θα είναι ιδιαίτερα ορατός στον βραδινό ουρανό, εμφανιζόμενος ως ένα λαμπρό «βραδινό άστρο» ακριβώς πάνω από τον ανατολικό ορίζοντα.

Για όσους βρίσκονται σε περιοχές της Βόρειας Αμερικής και της Αφρικής, η δεύτερη ημέρα του Φεβρουαρίου (2/2) θα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πανσέληνο να αποκρύπτει τον Ρέγκουλο, το φωτεινότερο άστρο του αστερισμού του Λέοντα.

Αυτό θα συμβεί όταν η Σελήνη περάσει ακριβώς μπροστά από τον Ρέγκουλο, κρύβοντάς τον προσωρινά από το οπτικό πεδίο.

Πηγή: in.gr

Πηγή: in.gr

 

 

Προσοχή: Εντοπίστηκαν πάνω από 80 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από μάσκα προσώπου μέχρι ποδήλατο - Δείτε λίστα

 26.01.2026 - 12:26

 26.01.2026 - 12:26
Πολιτική ισότητα ως προϋπόθεση ή ως βέτο; Η ανάρτηση Ερχιουρμάν και τα προειδοποιητικά μηνύματα της Λευκωσίας

 26.01.2026 - 12:45

 26.01.2026 - 12:45
Πολιτική ισότητα ως προϋπόθεση ή ως βέτο; Η ανάρτηση Ερχιουρμάν και τα προειδοποιητικά μηνύματα της Λευκωσίας

Πολιτική ισότητα ως προϋπόθεση ή ως βέτο; Η ανάρτηση Ερχιουρμάν και τα προειδοποιητικά μηνύματα της Λευκωσίας

Μετωπική επαναφορά της πολιτικής ισότητας ως αδιαπραγμάτευτης προϋπόθεσης για την επανέναρξη των συνομιλιών επιχειρεί ο κατοχικός ηγέτης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανεβάζοντας εκ νέου το πολιτικό θερμόμετρο στο Κυπριακό, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία καταβάλλεται προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας υπό τα Ηνωμένα Έθνη.

