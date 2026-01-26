Πολιτική ισότητα ως προϋπόθεση ή ως βέτο; Η ανάρτηση Ερχιουρμάν και τα προειδοποιητικά μηνύματα της Λευκωσίας

Μετωπική επαναφορά της πολιτικής ισότητας ως αδιαπραγμάτευτης προϋπόθεσης για την επανέναρξη των συνομιλιών επιχειρεί ο κατοχικός ηγέτης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανεβάζοντας εκ νέου το πολιτικό θερμόμετρο στο Κυπριακό, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία καταβάλλεται προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας υπό τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο κ. Ερχιουρμάν δηλώνει ξεκάθαρα ότι, κατά την άποψή του, το μεγαλύτερο εμπόδιο για μια λύση παραμένει η άρνηση της ελληνοκυπριακής ηγεσίας να αποδεχθεί την πολιτική ισότητα. Θέτοντας το ζήτημα ως πρώτη και θεμελιώδη προϋπόθεση στη μεθοδολογία τεσσάρων σημείων που προτείνει, καθιστά σαφές ότι χωρίς προηγούμενη συμφωνία επί της πολιτικής ισότητας δεν προτίθεται να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σε μια προσπάθεια να προλάβει αντιδράσεις και παρερμηνείες, ο κατοχικός ηγέτης υποστηρίζει ότι δεν εισάγει κάτι νέο στη συζήτηση, αλλά επαναλαμβάνει μια πάγια θέση την οποία είχε θέσει και προεκλογικά ενώπιον του «λαού του». Τονίζει, μάλιστα, ότι δεν επιθυμεί συνομιλίες για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά διαπραγματεύσεις που να οδηγούν σε λύση, υπογραμμίζοντας ότι μεγάλο μέρος της τουρκοκυπριακής κοινότητας δεν αποδέχεται οποιαδήποτε συμφωνία που δεν κατοχυρώνει, κατά την ερμηνεία του, την πολιτική ισότητα.

Απέναντι σε αυτή τη γραμμή, η Λευκωσία κρατά αποστάσεις και εκπέμπει σαφή προειδοποιητικά μηνύματα. Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, μιλώντας στο ΡΙΚ, ανέφερε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θέλει να πιστεύει πως οι αναφορές στην πολιτική ισότητα δεν υποκρύπτουν αξιώσεις αριθμητικής ή, ακόμη χειρότερα, κυριαρχικής ισότητας, παραπέμποντας σε λογικές δύο κρατών.

Όπως ξεκαθάρισε, οι πραγματικές προθέσεις της άλλης πλευράς θα φανούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όχι μέσα από δημόσιες δηλώσεις και αναρτήσεις. Την ίδια ώρα, υπενθύμισε τη θεμελιώδη αρχή του Κυπριακού, σύμφωνα με την οποία τίποτα δεν θεωρείται συμφωνημένο αν δεν συμφωνηθούν όλα, επιχειρώντας να βάλει φρένο σε αποσπασματικές προσεγγίσεις που απομονώνουν επιμέρους κεφάλαια.

Ειδική αναφορά έγινε και στο ζήτημα της εκ περιτροπής προεδρίας, με τον κ. Αντωνίου να υπενθυμίζει ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είχε αποδεχθεί τη συγκεκριμένη ρύθμιση στο Κραν Μοντανά, αλλά αυστηρά και μόνο στο πλαίσιο ενός συνολικού πακέτου που θα περιλάμβανε τις εγγυήσεις και την ασφάλεια, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια αποσύνδεσης του θέματος από τον πυρήνα του προβλήματος.

Σε ό,τι αφορά τις επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, κ. Ολγκίν, η κυβέρνηση εμφανίζεται προσεκτικά αισιόδοξη, χωρίς να καλλιεργεί υπερβολικές προσδοκίες. Πιθανές ανακοινώσεις για άνοιγμα οδοφραγμάτων δεν αποκλείονται, ωστόσο τονίζεται ότι η απουσία άμεσων αποτελεσμάτων δεν συνιστά αποτυχία της διαδικασίας.

Το πολιτικό διακύβευμα, ωστόσο, παραμένει σαφές: εάν η πολιτική ισότητα λειτουργήσει ως βάση ουσιαστικού διαλόγου ή εάν μετατραπεί σε εργαλείο προϋποθέσεων και βέτο που θα παγιδεύσουν εκ νέου τη διαδικασία.