LIFESTYLE

Κωμοδρόμος: H αποκάλυψη για όσα του είπε η κόρη του - «Το πιο γλυκό για μένα ήταν ότι μου είπε…»

 27.01.2026 - 10:43
Κωμοδρόμος: H αποκάλυψη για όσα του είπε η κόρη του - «Το πιο γλυκό για μένα ήταν ότι μου είπε…»

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, που κέρδισε τον τίτλο της Καλύτερης Φωνής της Ελλάδας και υπέγραψε το «χρυσό» συμβόλαιο με τη Minos EMI, a Universal Music Company μιλά για τα επόμενα βήματά του ενώ αποκάλυψε τα συγκινητικά λόγια της κόρης του.

Διαβάστε τη συνέχεια στο LifeNewsCy.

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Σήμερα, στις 10 το πρωί, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν,έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ νωρίς το απόγευμα αναμένεται να συναντηθεί με τον κατοχικό ηγέτη. Οι δύο αυτές συναντήσεις θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς από την έκβασή τους θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό το κατά πόσο η τριμερής συνάντηση της Τετάρτης θα έχει ουσιαστικό περιεχόμενο ή αν θα περιοριστεί σε μια διαδικαστικού χαρακτήρα ανταλλαγή απόψεων.

