Συντονισμένη επιχείρηση: 12 συλλήψεις, πέραν των 110 τροχαίων καταγγελιών, κατακρατήθηκαν τέσσερα οχήματα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συντονισμένη επιχείρηση: 12 συλλήψεις, πέραν των 110 τροχαίων καταγγελιών, κατακρατήθηκαν τέσσερα οχήματα

 28.01.2026 - 08:42
Συντονισμένη επιχείρηση: 12 συλλήψεις, πέραν των 110 τροχαίων καταγγελιών, κατακρατήθηκαν τέσσερα οχήματα

Συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι δυναμικές και στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε συνολικά στη σύλληψη δώδεκα (12) προσώπων σε παγκύπρια βάση, για υποθέσεις που αφορούν σοβαρά ποινικά και άλλα αδικήματα.

Οι συλλήψεις αφορούσαν διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία, παράνομη κατοχή περιουσίας, εντοπισμό προσώπων εναντίον των οποίων εκκρεμούσαν εντάλματα προστίμου, παράνομη απασχόληση και παράνομη κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν τέσσερα (4) οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας, διενεργήθηκαν επίσης εκτεταμένοι έλεγχοι σε αριθμό υποστατικών (29), με στόχο την έγκαιρη αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών, εκ των οποίων τα 12 καταγγέλθηκαν για διάφορες παραβάσεις.

Σε ότι αφορά το οδικό δίκτυο, διενεργήθηκαν πέραν των 540 ελέγχων, από τους οποίους προέκυψαν πέραν των 110 καταγγελιών για τροχαίες παραβάσεις, με τις 37 να αφορούν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Στις 11 σήμερα το πρωί, πραγματοποιείται η πολυαναμενόμενη τριμερής συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον κατοχικό ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, στην παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

