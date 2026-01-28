Συντονισμένη επιχείρηση: 12 συλλήψεις, πέραν των 110 τροχαίων καταγγελιών, κατακρατήθηκαν τέσσερα οχήματα

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε συνολικά στη σύλληψη δώδεκα (12) προσώπων σε παγκύπρια βάση, για υποθέσεις που αφορούν σοβαρά ποινικά και άλλα αδικήματα.

Οι συλλήψεις αφορούσαν διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία, παράνομη κατοχή περιουσίας, εντοπισμό προσώπων εναντίον των οποίων εκκρεμούσαν εντάλματα προστίμου, παράνομη απασχόληση και παράνομη κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν τέσσερα (4) οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας, διενεργήθηκαν επίσης εκτεταμένοι έλεγχοι σε αριθμό υποστατικών (29), με στόχο την έγκαιρη αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών, εκ των οποίων τα 12 καταγγέλθηκαν για διάφορες παραβάσεις.

Σε ότι αφορά το οδικό δίκτυο, διενεργήθηκαν πέραν των 540 ελέγχων, από τους οποίους προέκυψαν πέραν των 110 καταγγελιών για τροχαίες παραβάσεις, με τις 37 να αφορούν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.