«Σαχάρα» σήμερα η Κύπρος - «Ασφυξία» σε Πάφο και Λεμεσό με τις μετρήσεις σκόνης να χτυπάνε κόκκινο - Τι πρέπει να αποφύγουν οι εργαζόμενοι

 28.01.2026 - 10:50
Ψηλές συγκεντρώσεις σκόνης παρατηρούνται σήμερα Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026, στην ατμόσφαιρα σύμφωνα με τις μετρήσεις των επίγειων Σταθμών του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση: Ετοιμαστείτε για καταιγίδες, χαλάζι, τσουχτερό κρύο και χιόνια - Live η εξέλιξη του καιρού

Επειδή η σκόνη περιέχει μικρού μεγέθους εισπνεύσιμα σωματίδια, που πιθανόν να έχουν αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία, το κοινό και ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς) προτρέπονται να αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο.

Οι εργοδότες, με βάση τις πρόνοιες του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για Προστασία των Προσώπων στην Εργασία κατά τη Διάρκεια Επεισοδίων Σκόνης) Διάταγμα του 2022 (Κ.Δ.Π. 410/2022), πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα (οργανωτικά ή και τεχνικά), αφού εκτιμήσουν τους κινδύνους για τους εργοδοτούμενούς τους που βρίσκονται σε ανοικτούς χώρους και οι εργαζόμενοι σε τέτοιους χώρους συστήνεται όπως χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα προσωπικής προστασίας.

Ενημερωτικά, οι τελευταίες ωριαίες τιμές συγκέντρωσης σκόνης που μετρήθηκαν στις 08:00 στις ακόλουθες περιοχές ήταν:

Λευκωσία: 44,4 μg/m3
Λεμεσός: 132,6 μg/m3
Λάρνακα: 79,3 μg/m3
Παραλίμνι: 82,8 μg/m3
Πάφος: 180,2 μg/m3
Ζύγι: 126,3 μg/m3
Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου: 178,6 μg/m3

Σημειώνεται ότι «σκόνη» σημαίνει εισπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα με διάμετρο μικρότερη των 10 μm (PM10). Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία η οριακή τιμή αναφέρεται στη μέση ημερήσια τιμή και δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή των 50 μg/m3 (μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο).

Περισσότερες πληροφορίες και συνεχής, άμεση ενημέρωση για τα αποτελέσματα των ωριαίων μετρήσεων βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ποιότητας αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και στην εφαρμογή «Air Quality Cyprus», η οποία μπορεί να εγκατασταθεί δωρεάν σε κινητό τηλέφωνο.

ΠτΔ πριν την τριμερή: Καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση - «Επιζητούμε την επανέναρξη συνομιλιών από το σημείο, όπου διακόπηκαν»

 28.01.2026 - 11:04
Με μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση που περιλαμβάνει πέντε πτυχές προσέρχεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν στην παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Κυπριακό: Σήμερα η κρίσιμη τριμερής - Πιέσεις από τον ΟΗΕ για μεθοδολογία και ΜΟΕ

