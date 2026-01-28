ΠτΔ πριν την τριμερή: Καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση - «Επιζητούμε την επανέναρξη συνομιλιών από το σημείο, όπου διακόπηκαν»

Με μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση που περιλαμβάνει πέντε πτυχές προσέρχεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν στην παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Όπως δήλωσε κατά την αναχώρησή του από το Προεδρικό Μέγαρο, η πρόταση περιλαμβάνει πέντε πτυχές και αγγίζει πρωτίστως την ουσία του Κυπριακού, ενώ δεν παραγνωρίζει τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

«Αν υπάρχει πολιτική βούληση και γίνει αποδεκτή, μπορούμε να έχουμε επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά και σημαντικά Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης», ανέφερε. Εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει ανταπόκριση.

Ερωτηθείς κατά πόσο η πρόταση απαντά στη μεθοδολογία του Τουρκοκύπριου ηγέτη, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι τα τέσσερα θέματα της μεθοδολογίας του Έρχιουρμαν που επαναφέρονται εδώ και καιρό, είναι όλα απαντημένα από την πρώτη στιγμή.

Όσον αφορά της συγκλίσεις τόνισε πως είναι η ελληνοκυπριακή πλευρά που επιζητεί την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν διασφαλίζοντας το κεκτημένο των διαπραγματεύσεων. Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, είπε ότι αν γίνουν αποδεκτές οι συγκλίσεις, ένα σημαντικό ποσοστό 80%- 90% είναι επιλυμένο.

«Αν δεν γίνουν αποδεκτές και ξεκινήσουμε από το μηδέν, πώς μπορούμε να μιλάμε για χρονοδιαγράμματα», διερωτήθηκε.

Αναφορικά με τις προκαθορισμένες συνέπειες, είπε ότι αυτό δεν το αποδέχεται κανείς, ούτε η διεθνής κοινότητα, ενώ σημείωσε ότι υπάρχουν ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών τα οποία δεν εφαρμόζονται.

Σε σχέση με την πολιτική ισότητα, είπε ότι το θέμα έληξε με την προηγούμενη συνάντηση και την γραπτή κοινή δήλωση.

«Άρα αυτά τα τέσσερα θέματα δεν υπάρχουν, είναι επιλυμένα, επαναλαμβάνω από την πρώτη στιγμή», τόνισε.

Τέλος ανέφερε ότι πηγαίνει στη συνάντηση με θετική διάθεση και συγκεκριμένη πρόταση με πέντε σημεία, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει θετική ανταπόκριση.

Δείτε βίντεο από την άφιξη των δύο ηγετών στην οικία του ειδικού απεσταλμένου