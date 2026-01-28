Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠτΔ πριν την τριμερή: Καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση - «Επιζητούμε την επανέναρξη συνομιλιών από το σημείο, όπου διακόπηκαν»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ πριν την τριμερή: Καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση - «Επιζητούμε την επανέναρξη συνομιλιών από το σημείο, όπου διακόπηκαν»

 28.01.2026 - 11:04
ΠτΔ πριν την τριμερή: Καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση - «Επιζητούμε την επανέναρξη συνομιλιών από το σημείο, όπου διακόπηκαν»

Με μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση που περιλαμβάνει πέντε πτυχές προσέρχεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν στην παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Κυπριακό: Σήμερα η κρίσιμη τριμερής - Πιέσεις από τον ΟΗΕ για μεθοδολογία και ΜΟΕ

Όπως δήλωσε κατά την αναχώρησή του από το Προεδρικό Μέγαρο, η πρόταση περιλαμβάνει πέντε πτυχές και αγγίζει πρωτίστως την ουσία του Κυπριακού, ενώ δεν παραγνωρίζει τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

«Αν υπάρχει πολιτική βούληση και γίνει αποδεκτή, μπορούμε να έχουμε επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά και σημαντικά Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης», ανέφερε. Εξέφρασε την ελπίδα  να υπάρξει ανταπόκριση.

Ερωτηθείς κατά πόσο η πρόταση απαντά στη μεθοδολογία του Τουρκοκύπριου ηγέτη, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι τα τέσσερα θέματα της μεθοδολογίας του Έρχιουρμαν που επαναφέρονται εδώ και καιρό, είναι όλα απαντημένα από την πρώτη στιγμή.

Όσον αφορά της συγκλίσεις τόνισε πως είναι η ελληνοκυπριακή πλευρά που επιζητεί την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν διασφαλίζοντας το κεκτημένο των διαπραγματεύσεων. Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, είπε ότι αν γίνουν αποδεκτές οι συγκλίσεις, ένα σημαντικό ποσοστό 80%- 90% είναι επιλυμένο.

«Αν δεν γίνουν αποδεκτές και ξεκινήσουμε από το μηδέν, πώς μπορούμε να μιλάμε για χρονοδιαγράμματα», διερωτήθηκε.

Αναφορικά με τις  προκαθορισμένες συνέπειες, είπε ότι αυτό δεν το αποδέχεται κανείς, ούτε η διεθνής κοινότητα, ενώ σημείωσε ότι υπάρχουν ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών τα οποία δεν εφαρμόζονται.

Σε σχέση με την πολιτική ισότητα, είπε ότι το θέμα έληξε με την προηγούμενη συνάντηση και την γραπτή κοινή δήλωση.

«Άρα αυτά τα τέσσερα θέματα δεν υπάρχουν, είναι επιλυμένα, επαναλαμβάνω από την πρώτη στιγμή», τόνισε.

Τέλος ανέφερε ότι πηγαίνει στη συνάντηση με θετική διάθεση και συγκεκριμένη πρόταση με πέντε σημεία, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει θετική ανταπόκριση.

Δείτε βίντεο από την άφιξη των δύο ηγετών στην οικία του ειδικού απεσταλμένου

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο: Τα νεότερα με την κατάσταση της υγείας του 30χρονου - Προσέκρουσε σε κιγκλίδωμα και ακινητοποιήθηκε το όχημα του
Πέθανε η Παναγιώτα Ελευθερίου: Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Φωτογραφία
Ρομαντική απόδραση στο εξωτερικό: Τι περιλαμβάνουν τα ταξιδιωτικά πακέτα για τον Άγιο Βαλεντίνο – Οι αγαπημένες πόλεις των Κυπρίων
Συγκινητικό: Άνοιξε τις πόρτες της η νέα καφετέρια της Λευκωσίας που λειτουργεί από νεαρούς ενήλικες με αυτισμό - Δείτε φωτογραφίες
Κατάλευκο το Τρόοδος από τη χθεσινοβραδινή χιονόπτωση – Μαγικές εικόνες από την ανατολή του ήλιου – Δείτε βίντεο
Ξέσπασε πυρκαγιά σε οικία τα ξημερώματα – Κατασβέστηκε από την οικιακή βοηθό – Από πού φαίνεται να ξεκίνησε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Σαχάρα» σήμερα η Κύπρος - «Ασφυξία» σε Πάφο και Λεμεσό με τις μετρήσεις σκόνης να χτυπάνε κόκκινο - Τι πρέπει να αποφύγουν οι εργαζόμενοι

 28.01.2026 - 10:50
Επόμενο άρθρο

Πυρκαγιά σε πολυτελές ξενοδοχείο στις γαλλικές Άλπεις

 28.01.2026 - 11:00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ πριν την τριμερή: Καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση - «Επιζητούμε την επανέναρξη συνομιλιών από το σημείο, όπου διακόπηκαν»

ΠτΔ πριν την τριμερή: Καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση - «Επιζητούμε την επανέναρξη συνομιλιών από το σημείο, όπου διακόπηκαν»

  •  28.01.2026 - 11:04
Σοβαρό τροχαίο: Τα νεότερα με την κατάσταση της υγείας του 30χρονου - Προσέκρουσε σε κιγκλίδωμα και ακινητοποιήθηκε το όχημα του

Σοβαρό τροχαίο: Τα νεότερα με την κατάσταση της υγείας του 30χρονου - Προσέκρουσε σε κιγκλίδωμα και ακινητοποιήθηκε το όχημα του

  •  28.01.2026 - 10:06
Κακοποίηση βρέφους: Η κατάσταση της υγείας του - Υπό κράτηση ο πατέρας του - Τα σοβαρά αδικήματα που αντιμετωπίζει

Κακοποίηση βρέφους: Η κατάσταση της υγείας του - Υπό κράτηση ο πατέρας του - Τα σοβαρά αδικήματα που αντιμετωπίζει

  •  28.01.2026 - 09:21
«Σαχάρα» σήμερα η Κύπρος - «Ασφυξία» σε Πάφο και Λεμεσό με τις μετρήσεις σκόνης να χτυπάνε κόκκινο - Τι πρέπει να αποφύγουν οι εργαζόμενοι

«Σαχάρα» σήμερα η Κύπρος - «Ασφυξία» σε Πάφο και Λεμεσό με τις μετρήσεις σκόνης να χτυπάνε κόκκινο - Τι πρέπει να αποφύγουν οι εργαζόμενοι

  •  28.01.2026 - 10:50
«Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση» αποκάλυψε τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ στον Έλληνα γιατρό που βρέθηκε στο σημείο του φονικού τροχαίου

«Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση» αποκάλυψε τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ στον Έλληνα γιατρό που βρέθηκε στο σημείο του φονικού τροχαίου

  •  28.01.2026 - 10:33
ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ σε μάχη «πιστοποιητικών» πατριωτισμού

ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ σε μάχη «πιστοποιητικών» πατριωτισμού

  •  28.01.2026 - 06:24
Συγκινητικό: Άνοιξε τις πόρτες της η νέα καφετέρια της Λευκωσίας που λειτουργεί από νεαρούς ενήλικες με αυτισμό - Δείτε φωτογραφίες

Συγκινητικό: Άνοιξε τις πόρτες της η νέα καφετέρια της Λευκωσίας που λειτουργεί από νεαρούς ενήλικες με αυτισμό - Δείτε φωτογραφίες

  •  28.01.2026 - 09:12
Άφαντος παραμένει ο Mailo - «Πολλές οι λάθος πληροφορίες» - Η έκκληση από τους ιδιοκτήτες και η μεγάλη αμοιβή

Άφαντος παραμένει ο Mailo - «Πολλές οι λάθος πληροφορίες» - Η έκκληση από τους ιδιοκτήτες και η μεγάλη αμοιβή

  •  28.01.2026 - 09:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα