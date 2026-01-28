Απώλεια που συγκλονίζει τη Δερύνεια: Έφυγε από την ζωή ο Χατζηλιασής - Ο άνθρωπος που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά

Σε ανακοίνωσή του, το Δημοτικό Διαμέρισμα Δερύνειας εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του εκλιπόντος, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο-σύμβολο, που με τη στάση και το ήθος του αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμηση.

Όπως αναφέρεται, ο ιερός χώρος του Λαογραφικού Μουσείου «σιωπά και πενθεί», αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που υπήρξε πηγή δύναμης, αισιοδοξίας και εσωτερικής αντοχής. Ο εκλιπών, μαζί με τη σύζυγό του, στάθηκαν για χρόνια αφοσιωμένοι σιωπηλοί φύλακες του Μουσείου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, στον Ιερό Ναό Παναγίας Δερύνειας, στις 14:00, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 13:30 για όσους επιθυμούν να αποτίσουν τον τελευταίο φόρο τιμής.

Σημειώνεται ότι τα γραφεία του Δημοτικού Διαμερίσματος Δερύνειας θα παραμείνουν κλειστά από τις 13:30, ως ένδειξη σεβασμού.