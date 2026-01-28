Themasports lifenewscy
Απώλεια που συγκλονίζει τη Δερύνεια: Έφυγε από την ζωή ο Χατζηλιασής - Ο άνθρωπος που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά
Απώλεια που συγκλονίζει τη Δερύνεια: Έφυγε από την ζωή ο Χατζηλιασής - Ο άνθρωπος που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά

 28.01.2026 - 12:05
Βαρύ πένθος επικρατεί στη Δερύνεια μετά τον θάνατο του Βαρνάβα Χατζηλιασή, ενός ανθρώπου που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα στο Λαογραφικό Μουσείο της περιοχής.

Σε ανακοίνωσή του, το Δημοτικό Διαμέρισμα Δερύνειας εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του εκλιπόντος, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο-σύμβολο, που με τη στάση και το ήθος του αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμηση. 

Όπως αναφέρεται, ο ιερός χώρος του Λαογραφικού Μουσείου «σιωπά και πενθεί», αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που υπήρξε πηγή δύναμης, αισιοδοξίας και εσωτερικής αντοχής. Ο εκλιπών, μαζί με τη σύζυγό του, στάθηκαν για χρόνια αφοσιωμένοι σιωπηλοί φύλακες του Μουσείου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, στον Ιερό Ναό Παναγίας Δερύνειας, στις 14:00, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 13:30 για όσους επιθυμούν να αποτίσουν τον τελευταίο φόρο τιμής.

Σημειώνεται ότι τα γραφεία του Δημοτικού Διαμερίσματος Δερύνειας θα παραμείνουν κλειστά από τις 13:30, ως ένδειξη σεβασμού.

