ΕΛΛΑΔΑ

Ο «δρόμος του θανάτου» για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Ο DN6 που συνδέει Ρουμανία με Ουγγαρία είχε πέρσι πάνω από 40 νεκρούς σε 325 τροχαία

 28.01.2026 - 11:51
Ο «δρόμος του θανάτου» για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Ο DN6 που συνδέει Ρουμανία με Ουγγαρία είχε πέρσι πάνω από 40 νεκρούς σε 325 τροχαία

Οι Ρουμάνοι τον γνωρίζουν σαν «τον δρόμο του θανάτου» και όχι άδικα. Η DN6, η εθνική οδός της χώρας στον οποίο χθες το μεσημέρι σημειώθηκε το πολύνεκρο τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που είχαν ξεκινήσει το ταξίδι για τη Γαλλία ενόψει του αγώνα με τη Λυών για το Europa League ξεκινά από το Βουκουρέστι και διασχίζει πολλές τοπικές περιοχές της Ρουμανίας, μεταξύ των οποίων η Αλεξάνδρεια, η Κραϊόβα, το Φιλιάσι, το Καρανσεμπές, το Λούγοζ και την Τιμισοάρα, και καταλήγει στα σύνορα με την Ουγγαρία.

Καλύπτοντας περίπου 640 χιλιόμετρα και παρά τη σημασία της για την καθημερινή μετακίνηση, στην επικίνδυνη αυτή διαδρομή προκαλούνται κάθε χρόνο εκατοντάδες τροχαία και προκύπτουν δεκάδες νεκροί.

Η απουσία λωρίδων κυκλοφορίας και διαχωριστικών και ο συνεχής κίνδυνος που μπορεί να προκληθεί από τις προσπεράσεις αποτελούν κύριες αιτίες για τα πολλά τροχαία.

Μόνο το 2025 καταγράφηκαν 325 σοβαρά τροχαία με 479 τραυματίες και 43 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ το 2017 ήταν μια από τις πλέον πολύνεκρες χρονιές για τον συγκεκριμένο δρόμο με 87 θύματα. Στο μεταξύ, αν και χρησιμοποιείται καθημερινά από χιλιάδες πολίτες, δεν έχει γίνει ακόμα πλήρης αναβάθμιση των υποδομών του, γεγονός που καθιστά την οδήγηση εκεί μία ιδιαίτερα επικίνδυνη εμπειρία.

Αν και η ρουμανική κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει την ανάγκη για βελτίωση των οδικών υποδομών, τα έργα καθυστερούν και οι κίνδυνοι παραμένουν υψηλοί.

Οδύνη για τον χαμό των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ στο τροχαίο

Το μαντάτο που ταξίδεψε σε χρόνο ρεκόρ, χτες το μεσημέρι, από την Ρουμανία στην Ελλάδα ήταν κυριολεκτικά μαύρο. Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στο άκρως σοκαριστικό τροχαίο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους από την Ελλάδα στη Λυών.

Μια dash cam (κάμερα ταμπλό οχήματος) ενός φορτηγού που κινούνταν στον δρόμο, υπήρξε αδιάψευστος μάρτυρας του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χτες στην κομητεία Τίμις, στην οδό DN6 - E70, κοντά στην πόλη Λουγκογιέλουλ, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου Λούγκοϊ.

Το μαύρο βαν με τους δέκα φιλάθλους του ΠΑΟΚ είχε μόλις πραγματοποιήσει προσπέραση στο φορτηγό με την dash cam, στην συνέχεια φαίνεται ότι το βαν προχωρά προς την δεξιά λωρίδα όμως αίφνης το όχημα βγαίνει ξανά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούεται μετωπικά με διερχόμενο φορτηγό.

Τα όσα κατέγραψε η κάμερα κόβουν την ανάσα. Η σύγκρουση είναι σφοδρότατη. Το όχημα εκτινάχθηκε με ορμή εκτός οδοστρώματος ενώ διάφορα αντικείμενα πετάχτηκαν μέσα από το βαν.]Ο τρόπος που σημειώθηκε το τροχαίο δημιουργεί δεκάδες ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη και το βαν βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας ενώ φάνηκε ότι επανερχόταν, μετά την προσπέραση που είχε κάνει, στο σωστό ρεύμα κυκλοφορίας.

Από την σφοδρή σύγκρουση, σύμφωνα με πληροφορίες, σκοτώθηκαν ακαριαία έξι επιβάτες του βαν και μέσα σε ασθενοφόρο ο έβδομος ενώ τρεις τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Μέσα στο βαν που είχε νοικιαστεί βρίσκονταν δέκα άτομα, από Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρεια και Κατερίνη και σύμφωνα με πληροφορίες από τους επτά νεκρούς, οι τρεις είναι από την Αλεξάνδρεια, δύο από την Κατερίνη και άλλοι δύο από την Θεσσαλονίκη.

«Ήταν χαρούμενοι που θα πήγαιναν - Δεν έχαναν αγώνα»
Η είδηση των νεκρών φιλάθλων του ΠΑΟΚ έπεσε σαν βόμβα στις τρεις πόλεις. Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας ένα πέπλο θλίψης κάλυψε την πόλη. Ο δήμαρχος της πόλης, Παναγιώτης Γκυρίνης δήλωσε συγκλονισμένος από τον απρόσμενο χαμό των συντοπιτών του αλλά και των άλλων οπαδών του ΠΑΟΚ. «Δεν έχω λόγια. Έχει πέσει στο πένθος όλη η πόλη, είναι μεγάλη η θλίψη. Είναι νέα παιδιά, φίλαθλοι του ΠΑΟΚ» είπε ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προσθέτοντας ότι κι «άλλοι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ξεκίνησαν από εδώ για τη Λυών, άλλοι αεροπορικώς, άλλοι με λεωφορείο».

Ο ιδιοκτήτης ταβέρνας Σάκης Λαγογιάννης περιγράφει ότι το βράδυ της Δευτέρας (26/1) είχαν πάει στο ψητοπωλείο δυο από τους τρεις φιλάθλους του ΠΑΟΚ λέγοντας ότι ήταν χαρούμενοι ενώ ανέφερε ότι ποτέ δεν είχαν χάσει αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας ακόμα και στο εξωτερικό.
«Το περίμεναν εδώ και ημέρες, δεν έχουν λείψει από αγώνα στο εξωτερικό. Είναι κοντά στην ομάδα του ΠΑΟΚ, είναι φίλαθλοι από μικρά παιδιά, ακολουθούν την ομάδα. Είχαν έρθει στο μαγαζί οι δυο από τους τρεις, τον έναν τον είχα παλιότερα και υπάλληλο» είπε.

Κεράκια, λουλούδια και κασκόλ του ΠΑΟΚ έξω από την βουβή Τούμπα
Έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα οι σημαίες του Δικέφαλου Αετού κυμάτιζαν μεσίστιες από νωρίς χτες το απόγευμα ενώ φίλαθλοι αλλά και κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να αφήσουν λίγα λουλούδια, κεριά και κασκόλ της αγαπημένης τους ομάδας.

Μια γυναίκα που είχε φτάσει νωρίς το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας εναπόθεσε πρώτη ένα μπουκέτο με λευκά τριαντάφυλλα. «Μόλις το έμαθα ήρθα αμέσως. Δεν το πιστεύω αυτό που έγινε» είπε συγκινημένη στο protothema.gr και θυμηθηκε το τροχαίο που είχε γίνει τον Οκτώβριο του 1999 στα Τέμπη όπου λεωφορείο με οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε με φορτηγάκι, εξετράπη της πορείας του και έξι φίλαθλοι της ομάδας έχασαν τη ζωή τους.

Οι φίλαθλοι που συγκεντρώθηκαν χτες το βράδυ έξω από το γήπεδο της Τούμπας στέκονταν για ώρες απόλυτα βουβοί μπροστά από το αυτοσχέδιο βωμό βαθύτατης οδύνης που στήθηκε και μεγάλωνε ώρα με την ώρα με κεράκια, κασκόλ και λουλούδια.

Δίπλα σε μια μεγάλη σημαία του ΠΑΟΚ που κρεμάστηκε από την περίφραξη του γηπέδου ένας φίλαθλος κρέμασε μια φανέλα του ΠΑΟΚ με μια στάμπα που πρόλαβε προφανώς και τύπωσε. «Καλό παράδεισο αδέρφια μας. 27.01.2026».

Στο σημείο έφτασε χτες στις 8:30 το βράδυ ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου με παίκτες και μέλη της διοίκησης της ΠΑΕ όπου άφησαν λουλούδια ενώ οι συγκεντρωμένοι φώναξαν συνθήματα στη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων τους.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

