Κάθειρξη 4 ετών σε Γάλλο πρώην γερουσιαστή που είχε ναρκώσει συνάδελφό του με σκοπό να τη βιάσει

Ο 68χρονος Γκεριό καταδικάστηκε εχθές, Τρίτη, σε κάθειρξη τεσσάρων ετών, με ελάχιστο χρόνο έκτισης τους 18 μήνες.

Η δίκη του Γκεριό, η οποία είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα, έρχεται μήνες μετά τη σοκαριστική υπόθεση του Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξη για τον κατά συρροήν βιασμό υπό νάρκωση της συζύγου του επί σχεδόν μια δεκαετία, με τη συμμετοχή και άλλων ανδρών που ο ίδιος προσκαλούσε σπίτι τους.



Αμέσως μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας για τον Γκεριό, η Σαντρίν Ζοσό δήλωσε ότι αισθάνεται «τεράστια ανακούφιση». Ο δικηγόρος του Γκεριό, από την πλευρά του, δήλωσε ότι θα ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης.



Οι Γάλλοι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για τον πρώην γερουσιαστή, ο οποίος ισχυρίζεται ότι νάρκωσε «κατά λάθος» τον Νοέμβριο του 2023 τη γυναίκα με την οποία τους συνέδεε μια μακρόχρονη φιλία, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «ηλίθιο». Γκεριό, ο οποίος αρνείται οποιοδήποτε σεξουαλικό κίνητρο απέναντι στην Ζοσό, υπέβαλε την παραίτησή του από τη Γερουσία τον περασμένο Οκτώβριο. Αμέσως μετά την παραίτησή του αποβλήθηκε και από το κεντροδεξιό κόμμα Horizons στο οποίο άνηκε.

Την περασμένη Δευτέρα, η 50χρονη Ζοσό, φανερά αναστατωμένη, περιέγραψε στο δικαστήριο στο Παρίσι πώς έφτασε να φοβάται για τη ζωή της κατά την επίσκεψή της στο σπίτι του Γκεριό στο 6ο διαμέρισμα του Παρισιού, την ημέρα της επίθεσης.



Στην κατάθεσή της, η Ζοσό είπε ότι είχε πάει να δει τον Γκεριό «για να γιορτάσουν την επανεκλογή του». Ωστόσο, καθώς προχωρούσε η βραδιά, άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι είχε απειλητικές διαθέσεις.



Η βουλευτής, η οποία ήταν η μοναδική καλεσμένη του Γκεριό εκείνη τη νύχτα, περιέγραψε την ανησυχία της όταν παρατήρησε ότι η σαμπάνια που της προσφέρθηκε από τον γερουσιαστή είχε μια περίεργη, γλυκιά και κολλώδη γεύση. «Σκέφτηκα ότι ίσως να ήταν κακή σαμπάνια. Μετά, όμως, εκείνος επέμεινε να τσουγκρίσουμε ξανά. Το βρήκα παράξενο», ανέφερε στο δικαστήριο.

Εντός λίγης ώρας, η βουλευτής άρχισε να νιώθει ναυτία και ταχυκαρδία και έφυγε γρήγορα από το διαμέρισμα του Γκεριό για να πάει στο νοσοκομείο. Οι τοξικολογικές εξετάσεις αποκάλυψαν ότι υπήρχε υψηλή ποσότητα ecstasy στο αίμα της, ναρκωτική ουσία που βρέθηκε και στο διαμέρισμα του Γκεριό.



Ο δικηγόρος της Ζοσό τόνισε στο δικαστήριο πως η εντολέας του υπέφερε πολύ μετά το περιστατικό. Χρειάστηκε να απέχει έξι μήνες από την εργασία της για να υποβληθεί σε θεραπεία και να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά και σωματικά προβλήματα που της προκάλεσε το συμβάν.



Από την πλευρά του, ο Γκεριό ισχυρίστηκε ότι είχε προσθέσει την σκόνη ecstasy σε ένα ποτήρι την προηγούμενη μέρα, με σκοπό να καταπολεμήσει μια κρίση πανικού, αλλά τελικά αποφάσισε να μην κάνει χρήση και επέστρεψε το ποτήρι στο ντουλάπι. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, το επόμενο βράδυ πρόσφερε κατά λάθος το ποτήρι αυτό στη φίλη του. «Με λίγα λόγια, είμαι ηλίθιος», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα