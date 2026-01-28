Υπόθεση Ντόριας Βαρωσιώτου: Πότε αναμένεται η απόφαση του Ανωτάτου για τη μη μονιμοποίηση της δικαστού

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά είχε εξεταστεί ένσταση για τη σύνθεση του Δικαστηρίου ενώ αργότερα εξετάστηκε το ερώτημα της προδικαστικής παραπομπής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

Σημειώνεται πως η υπόθεση τέθηκε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου την Τετάρτη 16 Ιουλίου για πρώτη εμφάνιση των αντιδίκων σχετικά με την ένσταση της Ντόριας Βαρωσιώτου κατ’ αποφάσεως του Συμβουλίου περί μη μονιμοποίησής της.

Η κα Βαρωσιώτου, η οποία επί δύο έτη ήταν επί δοκιμασία δικαστής, δεν μονιμοποιήθηκε στη θέση της, έπειτα από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, και κατέθεσε ένσταση στη συγκεκριμένη απόφαση.

Η δικαστής Βαρωσιώτου ήταν η θανατική ανακρίτρια στην τελευταία θανατική ανάκριση για τον Θανάση Νικολάου και εξέδωσε πόρισμα ότι ο θάνατος οφείλεται σε στραγγαλισμό, θέση με την οποία διαφώνησε η Νομική Υπηρεσία.