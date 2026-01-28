Themasports lifenewscy
Υπόθεση Ντόριας Βαρωσιώτου: Πότε αναμένεται η απόφαση του Ανωτάτου για τη μη μονιμοποίηση της δικαστού
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπόθεση Ντόριας Βαρωσιώτου: Πότε αναμένεται η απόφαση του Ανωτάτου για τη μη μονιμοποίηση της δικαστού

 28.01.2026 - 12:35
Υπόθεση Ντόριας Βαρωσιώτου: Πότε αναμένεται η απόφαση του Ανωτάτου για τη μη μονιμοποίηση της δικαστού

Την ημερομηνία απόφασης για την υπόθεση Ντόριας Βαρωσιώτου ανακοίνωσε το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά είχε εξεταστεί ένσταση για τη σύνθεση του Δικαστηρίου ενώ αργότερα εξετάστηκε το ερώτημα της προδικαστικής παραπομπής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

Σημειώνεται πως η υπόθεση τέθηκε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου την Τετάρτη 16 Ιουλίου για πρώτη εμφάνιση των αντιδίκων σχετικά με την ένσταση της Ντόριας Βαρωσιώτου κατ’ αποφάσεως του Συμβουλίου περί μη μονιμοποίησής της.

Η κα Βαρωσιώτου, η οποία επί δύο έτη ήταν επί δοκιμασία δικαστής, δεν μονιμοποιήθηκε στη θέση της, έπειτα από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, και κατέθεσε ένσταση στη συγκεκριμένη απόφαση.

Η δικαστής Βαρωσιώτου ήταν η θανατική ανακρίτρια στην τελευταία θανατική ανάκριση για τον Θανάση Νικολάου και εξέδωσε πόρισμα ότι ο θάνατος οφείλεται σε στραγγαλισμό, θέση με την οποία διαφώνησε η Νομική Υπηρεσία.

Ολοκληρώθηκε γύρω στη 13:00 η συνάντηση της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ, στη νεκρή ζώνη στην περιοχή του παλιού αεροδρομίου Λευκωσίας.

