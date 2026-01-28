Να απορριφθούν οι αιτήσεις για μείωση ποινών των 4 καταδικασθέντων για το Μάτι, πρότεινε εισαγγελέας στο ποινικό τμήμα του Άρειου Πάγου

Στον Άρειο Πάγο συζητήθηκαν τα αιτήματα μείωσης των ποινών 3 εκ των 4 καταδικασθέντων (υψηλόβαθμων στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας) που εκτίουν ποινές φυλάκισης όπως και το αίτημα του ανθρώπου που είναι ο υπαίτιος της μεγάλης καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 στο Μάτι, που καταδικάσθηκε με εξαγοράσιμη ποινή και ζητά περαιτέρω μείωση της.

Ειδικότερα, τέσσερις κατηγορούμενοι που έχουν καταδικαστεί για τη φονική πυρκαγιά ζητούν να αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου, ζητώντας μεταξύ των άλλων, τη μείωση της ποινής που τους επιβλήθηκε.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον τότε αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρη Τερζούδη, τον υπαρχηγό Βασίλη Ματθαιόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Καπάκη και τον κάτοικο που καταδικάστηκε για τον εμπρησμό Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο.

Οι τρεις πρώτοι παραμένουν στη φυλακή και επικαλούνται μια σειρά λόγων αναιρέσεως της απόφασης του Εφετείου, όπως είναι της μη επαρκώς αιτιολογημένης απόφασης, ότι κακώς δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά, όπως του σύννομου βίου, ενώ ισχυρίστηκαν ότι κακώς δεν μετατράπηκε η ποινή τους σε χρηματική, όπως είχε συμβεί στη δίκη στον πρώτο βαθμό.

Η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε να απορριφθούν τα αιτήματα, αναφέροντας ότι «η απόφαση του Εφετείου είναι αιτιολογημένη τόσο ως προς την ενοχή όσο και ως προς το σκέλος της απόρριψης των ελαφρυντικών».

Ακόμη, αιτιολογημένη χαρακτήρισε η εισαγγελέας και το ότι η ποινή δεν ανεστάλη ούτε μετατράπηκε, σημειώνοντας ότι «με βάση τον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα για ποινές 3-5 ετών δεν απαιτείται ειδικότερη αιτιολογία για τη μη μετατροπή της ποινής».

Από την άλλη πλευρά οι συνήγοροι των τεσσάρων υποστήριξαν ότι η απόφαση του Εφετείου πάσχει ως προς τη μη αναγνώριση ελαφρυντικών και ως προς το σκέλος της αιτιολογίας της.

Στον Άρειο Πάγο παραβρέθηκαν συγγενείς των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς, ζητώντας από το δικαστήριο να μην αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου. «Οι κατηγορούμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν ελαφρυντικά, όμως με τις παραλείψεις τους αφαίρεσαν το δικαίωμα τόσων ανθρώπων να ζήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις της η πρόεδρος του «Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική» Κάλλι Αναγνωστου.

