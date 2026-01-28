Ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας πέντε πρόσωπα για το αιματηρό επεισόδιο της 17ης Ιανουαρίου

Πρόκειται για τον 48χρονο, με κυπριακή υπηκοότητα (και καταγωγή από τρίτη χώρα), ο οποίος σύμφωνα με την Αστυνομία ήταν ο επικεφαλής της παράνομης ομάδας που ζητούσε χρήματα για παροχή προστασίας, καθώς και άλλα τέσσερα πρόσωπα από την Παλαιστίνη και την Ιορδανία, ηλικίας από 32 έως 20 χρόνων, τα οποία φέρονται να ήταν μέλη της παράνομης ομάδας και είχαν εμπλοκή στο επεισόδιο. Θυμίζουμε, ότι ο 48χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι κατά τα επεισόδια και νοσηλεύτηκε για αρκετές μέρες στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Και οι πέντε αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου κι εκρηκτικών υλών, εκβίαση, απαίτηση περιουσίας με απειλές, συμμετοχή σ’ εγκληματική οργάνωση κι επίθεση με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της 17ης Ιανουαρίου είχε φόντο την παροχή προστασίας σ’ επιχείρηση επί της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου.

Για την ίδια υπόθεση εξακολουθούν να καταζητούνται ακόμα τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι, ωστόσο, φαίνεται ότι διέφυγαν στο εξωτερικό. Στο μεταξύ, δύο από τους κατηγορουμένους για την αιματηρή συμπλοκή έξω από την Αστυνομία Λάρνακας, ο 48χρονος κι ένας 26χρονος, αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες κατηγορίες, που αφορούν ξυλοδαρμό 39χρονου, από τη Βουλγαρία, που συνέβη στην Πύλα τις πρωινές ώρες της 17ης Ιανουαρίου.

Γι’ αυτή την υπόθεση, καταζητείται ακόμα ένα πρόσωπο, ηλικίας 27 χρόνων. Μετά τη διαδικασία παραπομπής των πέντε κατηγορουμένων σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου, η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε όπως και οι πέντε παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι την ημέρα που θα παρουσιαστούν στο εδώλιο του Κακουργιοδικείου, οπόταν θα τους απαγγελθούν οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν και θα κληθούν ν’ απαντήσουν εάν παραδέχονται ή όχι. Μέχρι πριν από λίγο η διαδικασία βρισκόταν σ’ εξέλιξη, καθότι η υπεράσπιση των κατηγορουμένων ήγειρε ένσταση στην κράτησή τους μέχρι την πρώτη δικάσιμο στο Κακουργιοδικείο.

Θυμίζουμε, ότι με βάση το μαρτυρικό υλικό που εξασφάλισαν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας, οι κατηγορούμενοι, μαζί με άλλα πρόσωπα, φέρονται να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης, που στις 17 Ιανουαρίου προσέγγισε συγκεκριμένη επιχείρηση στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, στη Λάρνακα, απαιτώντας μεγάλο χρηματικό ποσό από τον ιδιοκτήτη με σκοπό την παροχή προστασίας.

Σε σχέση με το αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της Λάρνακας θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη και δύο επιχειρηματίες, ηλικίας 47 και 43 χρόνων, οι οποίοι κατηγορούνται ότι επιχείρησαν να παρέμβουν σε δικαστική διαδικασία και συγκεκριμένα ότι προσπάθησαν να επηρεάσουν την κατάθεση του παραπονούμενου επιχειρηματία.