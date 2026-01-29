Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΈφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Γεώργιος Πικής
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Γεώργιος Πικής

 29.01.2026 - 16:43
Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Γεώργιος Πικής

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και πρώην Δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Γεώργιος Πικής.

Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Γεώργιος Πικής διετέλεσε Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου από το 1995 έως το 2004 και δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου από το 1981. Προηγουμένως, διετέλεσε Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου από το 1972 έως το 1981 και Επαρχιακός Δικαστής από το 1966 έως το 1972. Είχε εμπειρία σε θέματα δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ποινικού δικαίου, ποινικής δικονομίας και διεθνούς ποινικού δικαίου.

Ο δικαστής Πίκης διετέλεσε ad hoc δικαστής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε δύο περιπτώσεις, το 1993 και το 1997. Εκλέχθηκε και διετέλεσε μέλος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων από το 1996 έως το 1998. Με την ιδιότητά του ως Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, διετέλεσε έως το 2004 Πρόεδρος της XIIIth Conference του Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Έχει συγγράψει πολυάριθμες νομικές δημοσιεύσεις (βιβλία, άρθρα και εκθέσεις) και έχει δώσει διαλέξεις και ομιλίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, το συνταγματικό δίκαιο, τη θεωρία της διάκρισης των εξουσιών, το αγγλικό κοινό δίκαιο και τους κανόνες της ισότητας και την εφαρμογή τους στην Κύπρο, τις βασικές πτυχές του κυπριακού δικαίου, το ποινικό δίκαιο, την ποινική δικονομία και την επιβολή ποινών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Η αλήθεια της Annie Alexui»: Με δάκρυα στα μάτια και εξομολογητική διάθεση, στο νέο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου
Σου αρέσει η πίττα της Σάτζιης; Το healthy bakery στη Λευκωσία με τους ξεχωριστούς γευστικούς συνδυασμούς
Χριστιάνα Αριστοτέλους: Η ανήθικη πρόταση που δέχθηκε από χορηγό σε πολυτελή ξενοδοχείο - Τι της ζήτησε;
Καθηγητής στέλνει γυμνές φωτογραφίες της πρώην του στον γιο της: «Είσαι περήφανος που την έχεις μάνα;»
Αν ακούσετε σειρήνες και δείτε πολλά πυροσβεστικά οχήματα μην ανησυχήσετε - Ποιος ο λόγος
Δύσκολες ώρες για Κύπριο Βουλευτή - Πέθανε η γιαγιά του - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Απαντούν οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές - «Δύο γκέι γείτονες σε κάλεσαν στον γάμο τους. Θα πας;»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠτΔ: «Προτεραιότητα η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, σημαντικά όλα τα θέματα υγείας»

 29.01.2026 - 16:28
Επόμενο άρθρο

Επ. Μεταφορών: Ζήτησε εισηγήσεις από αρμόδιους για πάταξη παρανομίας στα αστικά ταξί

 29.01.2026 - 17:02
ΠτΔ: «Προτεραιότητα η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, σημαντικά όλα τα θέματα υγείας»

ΠτΔ: «Προτεραιότητα η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, σημαντικά όλα τα θέματα υγείας»

Ευρείας σύσκεψης για το Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Προτεραιότητα η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, σημαντικά όλα τα θέματα υγείας»

ΠτΔ: «Προτεραιότητα η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, σημαντικά όλα τα θέματα υγείας»

  •  29.01.2026 - 16:28
«Άναψαν τα αίματα» στη Μητρόπολη Πάφου για τον Τυχικό: Κλήθηκε η Αστυνομία - «Αν ήταν άξιος δεν θα έφευγε»

«Άναψαν τα αίματα» στη Μητρόπολη Πάφου για τον Τυχικό: Κλήθηκε η Αστυνομία - «Αν ήταν άξιος δεν θα έφευγε»

  •  29.01.2026 - 14:19
Παίρνουν μέτρα για την εξοικονόμηση νερού στη Λάρνακα - Τι αποφασίστηκε στην έκτακτη συνεδρία του ΕΟΑ

Παίρνουν μέτρα για την εξοικονόμηση νερού στη Λάρνακα - Τι αποφασίστηκε στην έκτακτη συνεδρία του ΕΟΑ

  •  29.01.2026 - 17:23
Φόνος Δημοσθένους: Ελεύθερος υπό όρους ο 51χρονος - Στις Κεντρικές Φυλακές οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι

Φόνος Δημοσθένους: Ελεύθερος υπό όρους ο 51χρονος - Στις Κεντρικές Φυλακές οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι

  •  29.01.2026 - 15:50
Επ. Μεταφορών: Ζήτησε εισηγήσεις από αρμόδιους για πάταξη παρανομίας στα αστικά ταξί

Επ. Μεταφορών: Ζήτησε εισηγήσεις από αρμόδιους για πάταξη παρανομίας στα αστικά ταξί

  •  29.01.2026 - 17:02
«Η αλήθεια της Annie Alexui»: Με δάκρυα στα μάτια και εξομολογητική διάθεση, στο νέο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου

«Η αλήθεια της Annie Alexui»: Με δάκρυα στα μάτια και εξομολογητική διάθεση, στο νέο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου

  •  29.01.2026 - 11:29
Δίνει μάχη για τη ζωή το τρίμηνο αγοράκι - Η κατάσταση υγείας του - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Δίνει μάχη για τη ζωή το τρίμηνο αγοράκι - Η κατάσταση υγείας του - Σε εξέλιξη οι έρευνες

  •  29.01.2026 - 12:06
VIDEO: Συγκλονίζει υποψήφιος βουλευτής για τον Φειδία Παναγιώτου - «Έλαμψε το δωμάτιο, δεν είναι τυχαία που ήρθε στη ζωή μας»

VIDEO: Συγκλονίζει υποψήφιος βουλευτής για τον Φειδία Παναγιώτου - «Έλαμψε το δωμάτιο, δεν είναι τυχαία που ήρθε στη ζωή μας»

  •  29.01.2026 - 14:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα