Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Γεώργιος Πικής

Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Γεώργιος Πικής διετέλεσε Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου από το 1995 έως το 2004 και δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου από το 1981. Προηγουμένως, διετέλεσε Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου από το 1972 έως το 1981 και Επαρχιακός Δικαστής από το 1966 έως το 1972. Είχε εμπειρία σε θέματα δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ποινικού δικαίου, ποινικής δικονομίας και διεθνούς ποινικού δικαίου.

Ο δικαστής Πίκης διετέλεσε ad hoc δικαστής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε δύο περιπτώσεις, το 1993 και το 1997. Εκλέχθηκε και διετέλεσε μέλος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων από το 1996 έως το 1998. Με την ιδιότητά του ως Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, διετέλεσε έως το 2004 Πρόεδρος της XIIIth Conference του Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Έχει συγγράψει πολυάριθμες νομικές δημοσιεύσεις (βιβλία, άρθρα και εκθέσεις) και έχει δώσει διαλέξεις και ομιλίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, το συνταγματικό δίκαιο, τη θεωρία της διάκρισης των εξουσιών, το αγγλικό κοινό δίκαιο και τους κανόνες της ισότητας και την εφαρμογή τους στην Κύπρο, τις βασικές πτυχές του κυπριακού δικαίου, το ποινικό δίκαιο, την ποινική δικονομία και την επιβολή ποινών.