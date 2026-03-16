Γιατί ο ύπνος «χαλάει» μετά τα 60 – Τι μπορούμε να κάνουμε

 16.03.2026 - 06:59
Ξαπλώνετε, αλλά δε σας παίρνει ο ύπνος. Μπορεί να αποκοιμηθείτε, αλλά να ξυπνήσετε στη μέση της νύχτας και να μείνετε ξάγρυπνοι για ώρες. Καθώς τα χρόνια περνούν, πολλοί διαπιστώνουν ότι ο ύπνος τους γίνεται πιο ελαφρύς, διακεκομμένος ή λιγότερο αναζωογονητικός. Σύμφωνα με την British Geriatrics Society, περίπου το 40% των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω αντιμετωπίζει τακτικά αϋπνία, ενώ έως και το 75% αναφέρει κάποια διαταραχή ύπνου. Ωστόσο, οι ειδικοί επιμένουν ότι η κακή ποιότητα ύπνου δεν αποτελεί αναπόφευκτη συνέπεια της γήρανσης.

«Ο ύπνος σας δεν χρειάζεται να αλλάξει στα 60 ή στα 70 σας», τονίζει ο καθηγητής Jason Ellis, διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Ύπνου στο Πανεπιστήμιο Northumbria. Όπως εξηγεί, σε αυτή τη φάση της ζωής αυξάνονται οι παράγοντες που καθιστούν τον οργανισμό πιο ευάλωτο στις διαταραχές – όμως η ευπάθεια δεν σημαίνει μοιραία επιδείνωση.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Lisa Artis, αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού The Sleep Charity, υπογραμμίζει πως, παρ’ ότι τα πρότυπα ύπνου μεταβάλλονται με την ηλικία, οι επίμονες δυσκολίες δεν θα πρέπει να θεωρούνται «φυσιολογικές» και να γίνονται αποδεκτές χωρίς αναζήτηση λύσης.

Οι αυξανόμενες ευπάθειες μετά τα 60

Μετά την έκτη δεκαετία της ζωής, συσσωρεύονται βιολογικοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον ύπνο. Χρόνιες παθήσεις, πόνος, φαρμακευτικές αγωγές, αύξηση βάρους και αναπνευστικά προβλήματα μπορούν να διαταράξουν τη νυχτερινή ανάπαυση. Παράλληλα, οι αλλαγές στον τρόπο ζωής –όπως η συνταξιοδότηση ή η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου– επηρεάζουν τις καθημερινές ρουτίνες και αυξάνουν το άγχος.

Οι γυναίκες έχουν να αντιμετωπίσουν μία επιπλέον πρόκληση – την εμμηνόπαυση. Η μείωση των οιστρογόνων και της προγεστερόνης, ορμονών που συμβάλλουν στη ρύθμιση της αναπνοής και της θερμοκρασίας του σώματος, μπορεί να οδηγήσει σε συχνότερες αφυπνίσεις και πιο διακεκομμένο ύπνο.

Η βιολογία του ύπνου αλλάζει νωρίς

Οι μεταβολές, ωστόσο, δεν ξεκινούν στα 60. Η παραγωγή μελατονίνης -της ορμόνης που ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου και εγρήγορσης– αρχίζει να μειώνεται ήδη μετά την εφηβεία. Από τα μέσα της δεκαετίας των 20, ο βαθύς, αργός ύπνος –η φάση που είναι κρίσιμη για τη σωματική αποκατάσταση- αρχίζει σταδιακά να περιορίζεται.

Έτσι, όταν κάποιος φτάνει στα 60, η «αρχιτεκτονική» του ύπνου είναι διαφορετική και λιγότερο σταθερή. Παρ’ όλα αυτά, οι ανάγκες παραμένουν σχεδόν ίδιες: Οι περισσότεροι ενήλικες εξακολουθούν να χρειάζονται 7-9 ώρες ύπνου κάθε βράδυ, ακόμη κι αν η ποιότητά του έχει μεταβληθεί.

Το βιολογικό ρολόι μετατοπίζεται

Η γήρανση επηρεάζει επίσης τον κιρκάδιο ρυθμό – το εσωτερικό «ρολόι» που καθορίζει πότε νιώθουμε νυσταγμένοι και πότε σε εγρήγορση. Αρκετοί ηλικιωμένοι βιώνουν τη λεγόμενη «πρόωρη φάση»: Νυστάζουν νωρίτερα το βράδυ και ξυπνούν πιο νωρίς το πρωί. Η περιορισμένη έκθεση στο φυσικό φως, η μειωμένη σωματική δραστηριότητα και οι αλλαγές στη λειτουργία του εγκεφάλου ενισχύουν αυτή τη μετατόπιση.

Πιο ελαφρύς και κατακερματισμένος ύπνος

Καθώς ο βαθύς ύπνος περιορίζεται, τα ελαφρύτερα στάδια κυριαρχούν. Αυτό σημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι είναι πιο ευαίσθητοι σε θορύβους, φως ή σωματική δυσφορία. Οι συχνές νυχτερινές αφυπνίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε άγχος σχετικά με τον ίδιο τον ύπνο, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο αϋπνίας.

Ο ρόλος της συνταξιοδότησης

Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μετά τη συνταξιοδότηση μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής, τα καθημερινά προγράμματα -ξυπνητήρια, ώρες γευμάτων, μετακινήσεις, κοινωνικές συναναστροφές- δημιουργούν έναν δομημένο ρυθμό, που υποστηρίζει σταθερά πρότυπα ύπνου. Η συνταξιοδότηση συχνά καταργεί αυτή τη δομή. Χωρίς σταθερές ώρες αφύπνισης και καθημερινές ρουτίνες, ο ύπνος μπορεί να γίνει πιο ακανόνιστος. Οι έρευνες, ωστόσο, υποδηλώνουν ότι ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου είναι εξίσου σημαντικό με τη συνολική διάρκειά του.

Πότε να αναζητήσετε βοήθεια

Οι περιστασιακές αλλαγές στον ύπνο είναι φυσιολογικές. Το βασικό ερώτημα, σύμφωνα με τον δρ. Ellis, είναι αν η διαταραχή του ύπνου επηρεάζει την καθημερινότητά σας. «Πώς αισθάνεστε κατά τη διάρκεια της ημέρας; Ο ύπνος επηρεάζει την απόδοσή σας ή την ικανότητά σας να λειτουργείτε;» ρωτάει. «Αν ναι, αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητήσετε με τον γιατρό σας».

Η αντιμετώπιση δεν σημαίνει απαραίτητα φάρμακα. Η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία για την αϋπνία (CBT-I) αποτελεί συχνά θεραπεία πρώτης γραμμής, ενώ, σε περιπτώσεις υπνικής άπνοιας, η θεραπεία με συσκευή θετικής πίεσης αεραγωγών (CPAP) μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική.

Μικρές αλλαγές, ουσιαστικό αποτέλεσμα

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι απλές, πρακτικές παρεμβάσεις μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα του ύπνου:

Σταθερές ώρες ύπνου και αφύπνισης
Καθημερινή έκθεση στο φυσικό φως
Τακτική σωματική δραστηριότητα
Περιορισμός των μεσημεριανών ύπνων
Ήρεμο, σκοτεινό και άνετο περιβάλλον στο υπνοδωμάτιο
Ο καλός ύπνος παραμένει θεμέλιο της σωματικής υγείας, της γνωστικής λειτουργίας και της ψυχικής ευεξίας σε κάθε ηλικία. Η γήρανση μπορεί να φέρνει αλλαγές – όμως αυτό δε συνεπάγεται ότι πρέπει να ξεχάσετε για πάντα τις ξεκούραστες νύχτες.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

