ΠτΔ: «Προτεραιότητα η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, σημαντικά όλα τα θέματα υγείας»

Ευρείας σύσκεψης για το Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

Μιλώντας κατά την έναρξη της σύσκεψης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η ανέγερση του νοσοκομείου είναι προτεραιότητα, το ανακοίνωσα τον Σεπτέμβριο όταν βρισκόμουν στην Πόλη Χρυσοχούς. Έκ τότε έγιναν διάφορες συσκέψεις.

Θέλω σήμερα να γνωρίζω πολύ συγκεκριμένα το πού βρισκόμαστε, πώς προχωρούμε.

Είναι η ελάχιστη υποχρέωση που έχουμε προς τους κατοίκους της περιοχής, σε μια ευρύτερη περιοχή, έπρεπε να γίνει πριν πολλά χρόνια.

Σημασία έχει ότι προχωρούμε τώρα. Ο ΟΚΥΠΥ έχει καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει στο να υλοποιηθεί. Ξέρω ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα σε σχέση με υποδομές, 129 εκατομμύρια.

Ως Κυβέρνηση θα επενδύσουμε και άλλα στον τομέα της Υγείας και της Παιδείας. Έρχεται και το νέο ‘ΘΑΛΕΙΑ’ μέσα στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, άρα και από ευρωπαϊκούς πόρους.

Για τα θέματα υγείας και παιδείας έχουμε ελάχιστη υποχρέωση να προσφέρουμε στους πολίτες μας, όπου κι αν βρίσκονται, τις ίδιες υπηρεσίες.

Άρα, το Νοσοκομείο είναι προτεραιότητα, όλα τα θέματα υγείας είναι προτεραιότητα. Θέλω να προσέχετε πολύ με εργολάβους τα χρονοδιαγράμματα τα οποία πρέπει να τηρούνται.

Και υπάρχει κόσμος έξω που μπορεί να αναλάβει πάντα στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας.

Έχουμε το καλοκαίρι διπλάσιο και τριπλάσιο αριθμό ατόμων στην περιοχή, είναι και αυτός ένας παράγοντας.

Έχουμε εδώ όλη την επαρχία, ενωμένη. Είναι και οι τέσσερεις βουλευτές. Σύντομα θα γίνουν πέντε μετά τον Μάιο του 2026, τον Δήμαρχο και όλες τις Αρχές της Πόλης.

Θέλω να δουλέψουμε μαζί, θέλουμε και τη δική σας βοήθεια, γιατί πρέπει κι εσείς να εμπλακείτε ενεργά σε τούτο το έργο για να ανταποκριθούμε σε ό,τι υποσχεθήκαμε στον κόσμο».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήγγειλε το έργο διότι αναγνώρισε τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει στην περιοχή.

Πρόσθεσε ότι «με τη δική σας στήριξη προχωρούν έργα σημαντικά στην περιοχή, όπως ο αυτοκινητόδρομος, η επέκταση του λιμανιού, το αποχετευτικό και πολλά άλλα έργα».

Επεσήμανε ότι απλώς και με το άκουσμα της δημιουργίας του αυτοκινητόδρομου ήδη έχουν έρθει στην περιοχή επενδυτές, προσθέτοντας ότι δύο ξενοδοχεία είναι προς ανέγερση, ενώ έρχονται και πολλά άλλα έργα.

Αποφασίστηκε η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς

Ο Δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή, σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη είπε πως σήμερα ο ΟΚΥπΥ παρουσίασε στη σύσκεψη τα σχέδια του Νέου Νοσοκομείου. «Μετά την εξαγγελία του Προέδρου που ήταν αρχές Σεπτεμβρίου, σήμερα βλέπουμε ότι προχωρά αυτό το έργο, το οποίο είναι πολύ αναγκαίο για την περιοχή μας, για να υλοποιηθεί», είπε.

Ο κ. Παπαχριστοφή ανέφερε πως τους έχουν δοθεί τα χρονοδιαγράμματα και εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτά τα χρονοδιαγράμματα θα τηρηθούν ούτως ώστε αυτό το νοσοκομείο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του σήμερα και του αύριο, δηλαδή να γίνει ένα σωστό νοσοκομείο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των επόμενων δεκαετιών.

«Αυτό συζητήσαμε σήμερα στην παρουσία του Προέδρου με τον ΟΚΥπΥ και ευελπιστούμε ότι αυτά θα γίνουν πράξη και θα παρακολουθούμε τα χρονοδιαγράμματα», είπε και ευχαρίστησε την Κυβέρνηση για την δημιουργία αυτού του διαχρονικού αιτήματος για δημιουργία ενός σύγχρονου νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς.

Ερωτηθείς για τα προβλήματα του υφιστάμενου Νοσοκομείου, απάντησε πως σήμερα οι κτηριακές εγκαταστάσεις είναι απαράδεκτες, ενώ κάποια μικρά προβλήματα υπάρχουν και στη στελέχωση. Ωστόσο, πρόσθεσε, λειτουργεί το Νοσοκομείο σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Σε ερώτηση πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το Νέο Νοσοκομείο, ο Δήμαρχος της Πόλεως Χρυσοχούς είπε πως αυτό αναμένεται στα τέλη του 2028.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος εξέφρασε, στις δηλώσεις του, την ικανοποίηση του για τη σημερινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με αντικείμενο την ανέγερση ενός νέου υπερσύγχρονου Νοσοκομείου στο διαμέρισμα της Πόλεως Χρυσοχούς.

«Είναι ένα έργο το οποίο έχει ανάγκη το διαμέρισμα της Πόλεως Χρυσοχούς, οι κάτοικοι του οποίου, δικαιολογημένα, νιώθουν ως πολίτες Β’ κατηγορίας. Θεωρούμε ότι αυτή θα είναι η αρχή μιας νέας δομής έργων που θα γίνουν στο διαμέρισμα», είπε και σημείωσε πως με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, αναμένεται να βγει σε προσφορές το Σεπτέμβριο του 2026, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το Σεπτέμβριο του 2028.

«Εμείς εκ της θέσης μας θα παρακολουθούμε όλη τη διαδικασία και θα ασκούμε τις πιέσεις που απαιτούνται ούτως ώστε η συμφωνία που έχει γίνει σήμερα τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί να ολοκληρωθούν με βάση αυτή τη συμφωνία», είπε και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο ο οποίος έχει επιδείξει μια θέληση και μία βούληση για να ανεγερθεί το Νέο Νοσοκομείο στην Πόλη Χρυσοχούς.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής χαιρέτισε τη απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη δημιουργία Νέου Νοσοκομείου στον Δήμο που της Πόλεως Χρυσοχούς, κάτι που αποτελεί μια ανάγκη που προκύπτει εδώ και χρόνια.

«Στηρίζουμε την όλη διαδικασία, η Πόλης Χρυσοχούς έχει ανάγκη από ένα σύγχρονο Νοσοκομείο για να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες της υγείας των ανθρώπων της περιοχής», είπε και κάλεσε όλους οι οποίοι θα εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση, να δουλέψουν σκληρά για να υλοποιήσουν τα χρονοδιαγράμματα που έχει ορίσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να επιτευχθεί ο στόχος.

«Από την πλευρά μας θα σταθούμε να εποικοδομητικά σε όλη αυτή την διαδικασία, ώστε το Νοσοκομείο της Πόλης Χρυσοχούς να κατασκευαστεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα για να καλύψει τις ανάγκες του κόσμου και της κοινωνίας», είπε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης εξέφρασε ευχαριστίες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος κατάγεται από την Πάφο, σημειώνοντας πω τα οράματα των Βουλευτών και των πολιτών της Πάφου και της Πόλης Χρυσοχούς, είναι και δικά του.

«Τα δικά μας οράματα για μια πιο καλή Πόλη Χρυσοχούς μετουσιώνονται σήμερα με την επίσημη απόφαση, αλλά και το σχεδιασμό και την παρουσίαση της δημιουργίας Νέου Νοσοκομείου στην πόλη Χρυσοχούς», είπε και πρόσθεσε πως όταν οι Παφίτες είναι ενωμένοι πετυχαίνουν σημαντικά πράγματα. «Σε δύο χρόνια από σήμερα η Πόλης Χρυσοχούς θα έχει ένα σύγχρονο νοσηλευτήριο», κατέληξε.

Ο Βουλευτής τα ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίηση των βουλευτών της Επιτροπής Υγείας για τη σημερινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφορικά με το Νέο Νοσοκομείο.

«Ουσιαστικά έχει αναφερθεί και έχει γίνει δεκτό το αίτημα, όπως στο Νέο Νοσοκομείο συμπεριλαμβάνεται μονάδα αιμοκάθαρσης, μαιευτική κλινική και παιδιατρική κλινική και μονάδα αποκατάστασης τραυμάτων με έναν κόστος, όπως έχει αναφερθεί γύρω στα 17 εκατομμύρια», είπε.

Πρόσθεσε πως πλέον αναμένεται τον ανερχόμενο μήνα θα προκηρυχτούν οι προσφορές για το μελετητή και προς το δεύτερον εξάμηνο του έτους ότι θα προκηρυχτούν οι προσφορές για υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

«Θα παρακολουθούμε και αναμένουμε ακριβώς την έναρξη των εργασιών», είπε και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πολιτική απόφαση και το ένθερμο του ενδιαφέρον προς την υλοποίηση ενός αιτήματος του διαμερίσματος της Πόλεως Χρυσοχούς και ολόκληρης της Πάφου.

Κατέληξε λέγοντας πως αναμένουν τον Πρόεδρο να μεταβεί στην Πόλη Χρυσοχούς για την κατάθεση του θεμέλιου λίθου και στη συνέχεια να εγκαινιάσει το νέο Νοσοκομείο.