Επ. Μεταφορών: Ζήτησε εισηγήσεις από αρμόδιους για πάταξη παρανομίας στα αστικά ταξί

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο κ. Τρυφωνίδης σημείωσε ότι εξέτασαν το θέμα της πειρατείας στα αστικά ταξί.

«Είναι ένα τεράστιο θέμα», είπε, προσθέτοντας ότι, μετά την ψήφιση της πρόσφατης νομοθεσίας, διαπιστώνονται αρκετά κενά και παραλείψεις.

Σύμφωνα με τον κ. Τρυφωνίδη η Επιτροπή άκουσε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των οδηγών ταξί να ανά επαρχία, να καταγγέλλουν εκατοντάδες παρανομίες και προσπάθειες για πειρατεία από παράνομες πλατφόρμες, ακόμα και από συναδέλφους τους. «Ακούσαμε το μεγάλο παράπονό τους ότι οδηγοί από μία επαρχία παίρνουν πελατεία από άλλη επαρχία. Δεν κόβεται το σήμα αν βγαίνεις από τη μία επαρχία στην άλλη» πρόσθεσε.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, είπε, «το οποίο καταβάλλει προσπάθειες, δηλώνει αδυναμία αστυνόμευσης λόγω της μεγάλης έλλειψης εποπτών». «Ζητήσαμε από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών μέχρι τη Δευτέρα να μας καταθέσει στοιχεία για το πόσους επόπτες χρειάζεται για να κάνει τη σωστή εποπτεία, αστυνόμευση στους χώρους όπως λιμάνια, αεροδρόμια, στις πιάτσες των ταξί και στους χώρους όπου μπορούν τα ταξί να σταθμεύουν και να παίρνουν πελατεία», πρόσθεσε.

Ο κ. Τρυφωνίδης ανέφερε επίσης, ότι η Πρόεδρος της Αρχής Αδειών, «ομολόγησε, μίλησε με ειλικρίνεια για το αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει και την αδυναμία της (Αρχής) να ελέγξει την όλη κατάσταση της παρανομίας».

Είπε και ότι άκουσαν την μοναδική αδειοδοτημένη διαδικτυακή ιδιωτική εταιρεία, η οποία, όπως ανέφερε, επίσης ζήτησε ρύθμιση του καθεστώτος «γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο να ρυθμίζει τη λειτουργία των διαδικτυακών πλατφόρμων». «Όποιος θέλει δημιουργεί πλατφόρμα, όπως θέλει λειτουργεί σε αυτόν τον τόπο», πρόσθεσε.

Επομένως, συνέχισε, η Επιτροπή ζήτησε «με τόλμη και αποφασιστικότητα μέχρι τη Δευτέρα, η Πρόεδρος της Αρχής Αδειών, να μας φέρει εισήγηση που θα διασφαλίζει την σωστή λειτουργία των πλατφόρμων, και επιπρόσθετα θα μας φέρει και εισηγήσεις το πώς πατάσσεται η παρανομία».

Πρόσθεσε ότι ζήτησαν από την Πρόεδρο της Αρχής Αδειών, όταν κάποιος παρανομεί «να κατεβαίνει αμέσως η πλατφόρμα την ίδια ώρα». «Επίσης, όταν κάποιος ασκεί πειρατεία, εκτός από τα πρόστιμα, θα έχει μέσα και την διάταξη, όπως του αφαιρείται είτε η επαγγελματική άδεια, είτε η άδεια οδηγήσεως του ταξί, δηλαδή να αυστηροποιήσουμε τα μέτρα, ούτως ώστε να δίνουμε την ευκαιρία στους επαγγελματίες οδηγούς να δουλεύουν αρμονικά, να δουλεύουν σωστά και επαγγελματικά και ταυτόχρονα να πατάσσεται κάθε παρανομία στη ρίζα της», πρόσθεσε.

Ο κ. Τρυφωνίδης αναφέρθηκε στην «διαπίστωση της εκπροσώπου του Υφυπουργείου Τουρισμού, η οποία είναι τραγική, με την ομολογία ότι 60% των τουριστών μας έρχονται μεμονωμένα στην Κύπρο και χρειάζονται περισσότερα ταξί να διακινούνται και να εξυπηρετείται ο προορισμός τους».

Είπε ότι αναμένουν από όλες τις αρμόδιες αρχές να καταθέσουν στην Επιτροπή, μέχρι τη Δευτέρα, τις εισηγήσεις τους και ότι θα προχωρήσει η Επιτροπή Μεταφορών στην κατάθεση της σχετικής πρότασης νόμου για άμεση συζήτηση και πορεία προς την Ολομέλεια για να ψηφιστεί.