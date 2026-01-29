Παίρνουν μέτρα για την εξοικονόμηση νερού στη Λάρνακα - Τι αποφασίστηκε στην έκτακτη συνεδρία του ΕΟΑ

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο ΕΟΑ Λάρνακας «μέσα από οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια, έχει ήδη καταφέρει να μειώσει σημαντικά τις απώλειες νερού σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε στα δίκτυα ύδρευσης που παρέλαβε με την έναρξη της λειτουργίας του την 1η Ιουλίου 2024».

Απώτερος στόχος, μέσω της εφαρμογής των μέτρων, προστίθεται, είναι ο περιορισμός της ζήτησης, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υδροδότησης της πόλης και επαρχίας Λάρνακας με τα διαθέσιμα αποθέματα νερού και κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου η ζήτηση είναι αυξημένη.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν αφορούν την εντατικοποίηση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών, με την άμεση επιδιόρθωση τόσο των εμφανών όσο και των αφανών διαρροών, μέσω της ενίσχυσης των συνεργείων του Οργανισμού και της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού.

Επίσης, την αντικατάσταση παλαιών οικιακών παροχών για σκοπούς μείωσης των απωλειών νερού σε προβληματικά δίκτυα, νέων περιοχών ύδρευσης, οι οποίες αναλήφθηκαν από τον ΕΟΑΛ μετά την 1η Ιουλίου 2024 και παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό απωλειών νερού.

Προβλέπεται η αποκοπή παροχής νερού σε χώρους πρασίνου, νησίδες και ιδιωτικά τεμάχια όπου το νερό χρησιμοποιείται για σκοπούς άρδευσης των χώρων αυτών.

Επίσης, προνοείται η ένταξη γεωτρήσεων στο υδατικό ισοζύγιο, όπου αυτό είναι εφικτό.

Αναφορά γίνεται και σε παροχή ακροφυσίων προς τους καταναλωτές για τοποθέτηση στις βρύσες των υποστατικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, τα οποία μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση κατά 40%.

Προνοείται ακόμη εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της χρήσης νερού με λάστιχο, σύμφωνα με τον περί Εξοικονόμησης Νερού Νόμο. Αναφέρεται πως εξουσιοδοτημένα κλιμάκια του ΕΟΑ Λάρνακας θα διενεργούν εντατικά και μέσω οργανωμένων εκστρατειών επιτόπιους ελέγχους σε όλη την πόλη και επαρχία για τη χρήση νερού με λάστιχο για πλύσιμο πεζοδρομίων, δρόμων, βεραντών, κιγκλιδωμάτων και μηχανοκίνητων οχημάτων.

Ακόμη, θα υπάρξει ενίσχυση και εντατικοποίηση των εκστρατειών για καλλιέργεια υδατικής συνείδησης μέσω ενημέρωσης και διαφώτισης του κοινού σε θέματα ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης νερού, συμπεριλαμβανομένων ορθών πρακτικών ποτίσματος.

Προβλέπεται εξάλλου εντατικοποίηση ειδικής εκστρατείας καλλιέργειας υδατικής συνείδησης στους μαθητές μέσω ενημερωτικών παρουσιάσεων σε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων της πόλης και επαρχίας Λάρνακας γύρω από τα θέματα εφαρμογής μέτρων ορθής χρήσης και εξοικονόμησης νερού.

Τέλος θα αποσταλεί ενημερωτικό φυλλάδιο σε όλους τους καταναλωτές του ΕΟΑ Λάρνακας, με υπενθύμιση για την υποχρέωση τους να διαθέτουν ντεπόζιτο νερού ελάχιστης χωρητικότητας οκτακοσίων (800) λίτρων και να έχουν σε λειτουργία αντλητικά συστήματα σε πολυκατοικίες.

O ΕΟΑ Λάρνακας καλεί, καταληκτικά, το κοινό να συμβάλει ενεργά στην προσπάθεια εξοικονόμησης νερού, τονίζοντας ότι η συνεργασία όλων είναι καθοριστικής σημασίας για την αποφυγή μελλοντικών περικοπών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ