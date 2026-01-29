Themasports lifenewscy
iN2BET & Άρης Λεμεσού: Ζωντανή περιγραφή αγώνα για φιλάθλους με προβλήματα όρασης

 29.01.2026 - 17:35
iN2BET & Άρης Λεμεσού: Ζωντανή περιγραφή αγώνα για φιλάθλους με προβλήματα όρασης

Η iN2BET, σε συνεργασία με τον Άρη Λεμεσού, επιβεβαίωσε έμπρακτα τη δέσμευσή της στη συμπερίληψη και την κοινωνική υπευθυνότητα, υλοποιώντας μια ουσιαστική πρωτοβουλία προσβασιμότητας κατά τη διάρκεια του αγώνα Άρης Λεμεσού – Ομόνοια.

Στο πλαίσιο της δράσης, δέκα φίλαθλοι με προβλήματα όρασης είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα μέσω ζωντανής ακουστικής περιγραφής σε πραγματικό χρόνο. Η εμπειρία αυτή τους επέτρεψε να «δουν» τον αγώνα μέσα από τον ήχο, να νιώσουν την ένταση του γηπέδου και να συμμετέχουν ενεργά στη μαγεία του ποδοσφαίρου, χωρίς αποκλεισμούς.

Παρόν στον αγώνα ήταν ο Έκτορας Οδυσσέως, εκπρόσωπος της iN2BET, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει προσωπικά με τους συμμετέχοντες και να βιώσει από κοντά τον αντίκτυπο της δράσης. Σε δήλωσή του ανέφερε:

«Με συγκίνησε να βλέπω πόσο έντονα και με πόση χαρά τα άτομα που συμμετείχαν έζησαν την εμπειρία του αγώνα. Είναι αυτές οι στιγμές που μας υπενθυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες για ουσιαστική συμμετοχή όλων στον αθλητισμό.»

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της ευρύτερης φιλοσοφίας της iN2BET, η οποία επενδύει σταθερά σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, αναγνωρίζοντας ότι ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να ενώνει, να εμπνέει και να συμπεριλαμβάνει.

Μέσα από τη συνεργασία της με τον Άρη Λεμεσού, η iN2BET συνεχίζει να στηρίζει ενέργειες που ενισχύουν την προσβασιμότητα, προάγουν τη συμπερίληψη και διαμορφώνουν ένα πιο ανοιχτό και δίκαιο αθλητικό περιβάλλον — όπου κάθε φίλαθλος έχει θέση στην κερκίδα, με τον δικό του τρόπο.

Ευρείας σύσκεψης για το Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

