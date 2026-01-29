Σοβαρό περιστατικό στον αέρα: Αεροσκάφος έχασε τροχό μετά την απογείωση του από αεροδρόμιο - Δείτε βίντεο

Βίντεο που μοιράστηκε το Flightradar, μια ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων, δείχνει σπίθες να βγαίνουν από το κάτω μέρος του αεροσκάφους, καθώς αυτό απογειωνόταν. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο τροχός αποσπάστηκε καθώς το αεροσκάφος απομακρυνόταν και έπεσε στο έδαφος.

Δείτε το βίντεο:

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε «με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα» μετά από περισσότερες από εννέα ώρες πτήσης στο Λονδίνο, σύμφωνα με το Flightradar. Από το περιστατικό, δεν υπήρξαν τραυματίες.

Σε ανακοίνωσή της, η British Airways τόνισε ότι: «Η ασφάλεια και η προστασία αποτελούν τη θεμελιώδη βάση κάθε δραστηριότητάς μας και συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές στην έρευνά τους».

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr