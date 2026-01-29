Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣοβαρό περιστατικό στον αέρα: Αεροσκάφος έχασε τροχό μετά την απογείωση του από αεροδρόμιο - Δείτε βίντεο
ΔΙΕΘΝΗ

Σοβαρό περιστατικό στον αέρα: Αεροσκάφος έχασε τροχό μετά την απογείωση του από αεροδρόμιο - Δείτε βίντεο

 29.01.2026 - 17:46
Σοβαρό περιστατικό στον αέρα: Αεροσκάφος έχασε τροχό μετά την απογείωση του από αεροδρόμιο - Δείτε βίντεο

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στον αέρα, όταν ένα αεροσκάφος της British Airways έχασε έναν τροχό, μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λας Βέγκας με προορισμό το Λονδίνο.

Βίντεο που μοιράστηκε το Flightradar, μια ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων, δείχνει σπίθες να βγαίνουν από το κάτω μέρος του αεροσκάφους, καθώς αυτό απογειωνόταν. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο τροχός αποσπάστηκε καθώς το αεροσκάφος απομακρυνόταν και έπεσε στο έδαφος.

Δείτε το βίντεο:

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε «με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα» μετά από περισσότερες από εννέα ώρες πτήσης στο Λονδίνο, σύμφωνα με το Flightradar. Από το περιστατικό, δεν υπήρξαν τραυματίες.

Σε ανακοίνωσή της, η British Airways τόνισε ότι: «Η ασφάλεια και η προστασία αποτελούν τη θεμελιώδη βάση κάθε δραστηριότητάς μας και συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές στην έρευνά τους».

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Η αλήθεια της Annie Alexui»: Με δάκρυα στα μάτια και εξομολογητική διάθεση, στο νέο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου
Σου αρέσει η πίττα της Σάτζιης; Το healthy bakery στη Λευκωσία με τους ξεχωριστούς γευστικούς συνδυασμούς
Χριστιάνα Αριστοτέλους: Η ανήθικη πρόταση που δέχθηκε από χορηγό σε πολυτελή ξενοδοχείο - Τι της ζήτησε;
Καθηγητής στέλνει γυμνές φωτογραφίες της πρώην του στον γιο της: «Είσαι περήφανος που την έχεις μάνα;»
Αν ακούσετε σειρήνες και δείτε πολλά πυροσβεστικά οχήματα μην ανησυχήσετε - Ποιος ο λόγος
Δύσκολες ώρες για Κύπριο Βουλευτή - Πέθανε η γιαγιά του - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Απαντούν οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές - «Δύο γκέι γείτονες σε κάλεσαν στον γάμο τους. Θα πας;»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

iN2BET & Άρης Λεμεσού: Ζωντανή περιγραφή αγώνα για φιλάθλους με προβλήματα όρασης

 29.01.2026 - 17:35
Επόμενο άρθρο

Video: Στη Θεσσαλονίκη το C-130 με τις σορούς των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία

 29.01.2026 - 18:11
ΠτΔ: «Προτεραιότητα η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, σημαντικά όλα τα θέματα υγείας»

ΠτΔ: «Προτεραιότητα η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, σημαντικά όλα τα θέματα υγείας»

Ευρείας σύσκεψης για το Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Προτεραιότητα η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, σημαντικά όλα τα θέματα υγείας»

ΠτΔ: «Προτεραιότητα η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, σημαντικά όλα τα θέματα υγείας»

  •  29.01.2026 - 16:28
Σύλληψη αστυνομικού: Φρουρούσε τον κρατούμενο και του έδινε το κινητό του - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

Σύλληψη αστυνομικού: Φρουρούσε τον κρατούμενο και του έδινε το κινητό του - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

  •  29.01.2026 - 19:36
Τραμπ: «Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός για μια εβδομάδα»

Τραμπ: «Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός για μια εβδομάδα»

  •  29.01.2026 - 19:30
Video: Στην Τούμπα συνοδεία μοτοπορείας οι επτά σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ, το συγκλονιστικό «αντίο» με συνθήματα και καπνογόνα

Video: Στην Τούμπα συνοδεία μοτοπορείας οι επτά σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ, το συγκλονιστικό «αντίο» με συνθήματα και καπνογόνα

  •  29.01.2026 - 20:16
Φόνος Δημοσθένους: Ελεύθερος υπό όρους ο 51χρονος - Στις Κεντρικές Φυλακές οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι

Φόνος Δημοσθένους: Ελεύθερος υπό όρους ο 51χρονος - Στις Κεντρικές Φυλακές οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι

  •  29.01.2026 - 15:50
Παίρνουν μέτρα για την εξοικονόμηση νερού στη Λάρνακα - Τι αποφασίστηκε στην έκτακτη συνεδρία του ΕΟΑ

Παίρνουν μέτρα για την εξοικονόμηση νερού στη Λάρνακα - Τι αποφασίστηκε στην έκτακτη συνεδρία του ΕΟΑ

  •  29.01.2026 - 17:23
«Πράσινο» από Βουλή - Αυστηροποιούνται οι ποινές για τα κινητά στις φυλακές

«Πράσινο» από Βουλή - Αυστηροποιούνται οι ποινές για τα κινητά στις φυλακές

  •  29.01.2026 - 19:20
Επ. Μεταφορών: Ζήτησε εισηγήσεις από αρμόδιους για πάταξη παρανομίας στα αστικά ταξί

Επ. Μεταφορών: Ζήτησε εισηγήσεις από αρμόδιους για πάταξη παρανομίας στα αστικά ταξί

  •  29.01.2026 - 17:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα