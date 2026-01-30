Themasports lifenewscy
LIKE ONLINE

Φλόριντα: Σύλληψη 18χρονης μετά από επίθεση με χοιρινή μπριζόλα στη μητέρα της

 30.01.2026 - 08:03
Φλόριντα: Σύλληψη 18χρονης μετά από επίθεση με χοιρινή μπριζόλα στη μητέρα της

18χρονη συνελήφθη μετά από καβγά με τη μητέρα της και φερόμενη επίθεση με χοιρινή μπριζόλα.

Μια 18χρονη από τη Φλόριντα συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή έπειτα από ένα ασυνήθιστο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, κατά το οποίο φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα της χρησιμοποιώντας μια χοιρινή μπριζόλα.

Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην περιοχή Jensen Beach. Σύμφωνα με την αστυνομία, η Farrah Kernan επέστρεψε στο σπίτι έπειτα από έξοδο κατά την οποία φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ. Λίγο αργότερα, είχε έντονο διαπληκτισμό με τη μητέρα της, ο οποίος κλιμακώθηκε γρήγορα.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, η λεκτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε μάχη σώμα με σώμα μεταξύ των δύο γυναικών, με την 18χρονη να αρπάζει μια χοιρινή μπριζόλα και να την εκτοξεύει προς τη μητέρα της, πριν τη χαστουκίσει.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο επιβεβαίωσαν ότι το θύμα έφερε «υπολείμματα φαγητού» στον ώμο, τα οποία -σύμφωνα με την αναφορά- ήταν συμβατά με κρέας χοιρινής μπριζόλας.

Η Kernan περιγράφηκε από τις Αρχές ως «μπερδεμένη» και «μη συνεργάσιμη» κατά τη σύλληψή της. Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή βία, με καθοριστικό στοιχείο της υπόθεσης να αποτελεί βίντεο που κατέγραψε φίλη της μητέρας της, η οποία βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή του περιστατικού. Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις τοπικές αρχές.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

 

Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία τον Μάιο - την οποία επιβεβαίωσε σε χθεσινές του δηλώσεις- με σταθμούς το Νέο Δελχί και τη Μουμπάι και με τη συνοδεία ευρείας επιχειρηματικής αποστολής, δεν πρέπει να προσεγγιστεί ως μια ακόμη διπλωματική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου.

