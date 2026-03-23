ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έγινε κι αυτό: Άρπαξε το περιπολικό μπροστά στα μάτια αστυνομικού από σημείο ελέγχου του αφθώδους πυρετού – Τον καταδίωξε με ιδιωτικό όχημα

 23.03.2026 - 10:30
Ένα ακόμη απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λάρνακα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα, μέλη της Δύναμης μαζί με άλλες υπηρεσίες διενεργούσαν στατικό έλεγχο σε περιοχή στην Αραδίππου, στα πλαίσια των μέτρων για τον αφθώδη πυρετό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, σε κάποια στιγμή όταν ο οδηγός του περιπολικού βρισκόταν εκτός του οχήματος, ένα πρόσωπο κατάφερε να εισέλθει εντός του οχήματος και να φύγει.

Ακολούθως, αφού ο αστυνομικός αντιλήφθηκε το εν λόγω πρόσωπο να φεύγει με το περιπολικό, τον ακολούθησε με άλλο ιδιωτικό όχημα.

Σε κάποια στιγμή το εν λόγω άτομο που οδηγούσε το περιπολικό, σταμάτησε σε κάποιο σημείο στη Λάρνακα και εγκατέλειψε το όχημα.

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια του στατικού περίπολου, στο σημείο βρίσκονταν και οχήματα άλλων υπηρεσιών.

Ρωτήσαμε το ChatGPT πώς να βγάλεις 1.000€ extra το 2026 — οι απαντήσεις θα σε εκπλήξουν

Λετυμπιώτης: Θα ανακοινωθούν σύντομα νέα μέτρα για την ενεργειακή κρίση - Επιτακτική η συζήτηση για τις Βρετανικές Βάσεις

Την άμεση λήψη νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της επερχόμενης ενεργειακής κρίσης προανήγγειλε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης μιλώντας στην εκπομπή «ALPHA Καλημέρα», την ώρα που η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη τόσο με τις επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή όσο και με την κτηνιατρική κρίση του αφθώδους πυρετού, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη έναρξης ουσιαστικής συζήτησης για το καθεστώς των Βρετανικών Βάσεων με το τέλος της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Λετυμπιώτης: Θα ανακοινωθούν σύντομα νέα μέτρα για την ενεργειακή κρίση - Επιτακτική η συζήτηση για τις Βρετανικές Βάσεις

  •  23.03.2026 - 09:53
Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες - Μετωπική η σύγκρουση και σε επικίνδυνη στροφή

  •  23.03.2026 - 11:47
ΕΔΕΚ: Από την εσωστρέφεια στην αντεπίθεση – Το στοίχημα της επιστροφής, τα μηνύματα Αναστασίου και η εμφάνιση Νικολαΐδη

  •  23.03.2026 - 06:19
LIVE: Το Ιράν απειλεί ότι θα βάλει νάρκες στον Περσικό Κόλπο αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στις ακτές και τα νησιά

  •  23.03.2026 - 06:14
Τροχαίο ατύχημα στη Λευκωσία: Έκλεισαν δύο λωρίδες κυκλοφορίες λόγω σύγκρουσης φορτηγών - Δείτε σε ποιο ύψος

  •  23.03.2026 - 11:58
VIDEO: Παραλίγο τραγωδία σε πολυσύχναστη διασταύρωση στη Λεμεσό - Οδηγός επιχείρησε το πιο ριψοκίνδυνο προσπέρασμα

  •  23.03.2026 - 11:40
«Σπάει» τη σιώπη της η Μαρία Παπά: Οι αποκαλύψεις της για τη διαχείριση των καταφυγίων - «Σοβαρές αδυναμίες...»

  •  23.03.2026 - 09:33
