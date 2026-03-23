Έγινε κι αυτό: Άρπαξε το περιπολικό μπροστά στα μάτια αστυνομικού από σημείο ελέγχου του αφθώδους πυρετού – Τον καταδίωξε με ιδιωτικό όχημα

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα, μέλη της Δύναμης μαζί με άλλες υπηρεσίες διενεργούσαν στατικό έλεγχο σε περιοχή στην Αραδίππου, στα πλαίσια των μέτρων για τον αφθώδη πυρετό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, σε κάποια στιγμή όταν ο οδηγός του περιπολικού βρισκόταν εκτός του οχήματος, ένα πρόσωπο κατάφερε να εισέλθει εντός του οχήματος και να φύγει.

Ακολούθως, αφού ο αστυνομικός αντιλήφθηκε το εν λόγω πρόσωπο να φεύγει με το περιπολικό, τον ακολούθησε με άλλο ιδιωτικό όχημα.

Σε κάποια στιγμή το εν λόγω άτομο που οδηγούσε το περιπολικό, σταμάτησε σε κάποιο σημείο στη Λάρνακα και εγκατέλειψε το όχημα.

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια του στατικού περίπολου, στο σημείο βρίσκονταν και οχήματα άλλων υπηρεσιών.