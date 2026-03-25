Θα γίνουμε… vegan το Πάσχα: Αυξήσεις έως 25% στο κρέας και φόβοι για μη επάρκεια - Ανησυχία για κρούσμα αφθώδη πυρετού και σε χοίρους

ΑρχικήΚοινωνίαΘα γίνουμε… vegan το Πάσχα: Αυξήσεις έως 25% στο κρέας και φόβοι για μη επάρκεια - Ανησυχία για κρούσμα αφθώδη πυρετού και σε χοίρους
ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 25.03.2026 - 07:20
Έντονη ανησυχία επικρατεί ενόψει του Πάσχα για το πασχαλινό τραπέζι και την επάρκεια του κρέατος, με την αγορά να εκπέμπει σήμα κινδύνου λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις εορτές.

Οι ελλείψεις και οι αυξημένες τιμές φαίνεται να σκιάζουν ήδη την πασχαλινή περίοδο, δημιουργώντας προβληματισμό τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους καταναλωτές.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπώλων, Κώστας Λειβαδιώτης, περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση. Όπως εξήγησε, «θα αντιμετωπίσουμε μεγάλο πρόβλημα με την στενότητα των σφαγείων και με την δυσκολία στις μεταφορές», επισημαίνοντας ότι «απαγορεύεται να μαζέψεις ζώα ή να τα μεταφέρεις από 2-3 φάρμες».

Ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ελλείψεων, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «μπορεί να μην υπάρξει επάρκεια γιατί δεν θα μπορούν να πάνε για σφαγή», ενώ σημείωσε ότι «η κατάσταση είναι ρευστή» και πως ενδέχεται «να μην εξυπηρετηθούν τα κρεοπωλεία».

Αναφερόμενος στις εισαγωγές, ο κ. Λειβαδιώτης υπογράμμισε ότι προκύπτουν επιπρόσθετα εμπόδια, καθώς «70 χιλιάδες αρνιά δεν θα βγουν από την Μυτιλήνη αφού απαγορεύσαν τις εξαγωγές», προσθέτοντας ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο εισαγωγών από τη Ρουμανία, κυρίως μέσω Ελλάδας.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, σημείωσε πως «τα αμνοερίφια είναι πολύ πιο ακριβά από πέρσι», με αύξηση που αγγίζει περίπου το 20% ή γύρω στα 2 ευρώ το κιλό. Αντίστοιχα, στο βοδινό καταγράφεται αύξηση της τάξης του 25% τους τελευταίους μήνες. Αντίθετα, το κοτόπουλο και το χοιρινό διατηρούνται σε σταθερά επίπεδα, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι «στους χοίρους υπάρχει πληθώρα».

Ωστόσο, εξέφρασε και την ευχή να μην επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση, σημειώνοντας: «Μακάρι να παραμείνει έτσι και να μην έχουμε κρούσμα του αφθώδη πυρετού και στους χοίρους», υπογραμμίζοντας ότι «είναι και λίγα τα χοιροστάσια μας».

Η εικόνα που διαμορφώνεται αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα δύσκολο Πάσχα, τόσο σε επίπεδο επάρκειας όσο και τιμών, με την αγορά να παραμένει σε κατάσταση αβεβαιότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Που αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση
Εορτολόγιο: Μεγάλη μέρα - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 25 Μαρτίου
Θα γίνουμε… vegan το Πάσχα: Αυξήσεις έως 25% στο κρέας και φόβοι για μη επάρκεια - Ανησυχία για κρούσμα αφθώδη πυρετού και σε χοίρους
Αργία 25ης Μαρτίου: Ευκαιρία για χαλάρωση και… ψώνια – Πώς θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου
Αναστάτωση μετά από πυρκαγιά σε οικία: Από που ξεκίνησε - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ηλικιωμένη
Συναγερμός στη Λεμεσό: Τυλίχθηκε στις φλόγες ενοικιαζόμενο όχημα - Εκτεταμένες ζημιές

 

 

 

25η Μαρτίου: Η Επανάσταση των Ελλήνων και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου - Η ιστορία και το μήνυμα της ημέρας

ΔΗΣΥ: Τρέχουν για τη συσπείρωση - Η φθορά και η απώλεια ψήφων από το 2016 μέχρι σήμερα

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την κάλπη, στην Πινδάρου καταγράφεται έντονη κινητικότητα, με το βλέμμα στραμμένο όχι μόνο στην πρωτιά αλλά –όλο και πιο έντονα– στον απόλυτο αριθμό των ψήφων. Η εικόνα των τελευταίων μετρήσεων, που φέρνει τον Δημοκρατικό Συναγερμό σε ποσοστά γύρω στο 20–21% και με συσπείρωση κοντά στο 55%, ενεργοποιεί αντανακλαστικά και αναδεικνύει μια κρίσιμη παράμετρο: τη δυνατότητα ανάκτησης απωλειών.

ΔΗΣΥ: Τρέχουν για τη συσπείρωση - Η φθορά και η απώλεια ψήφων από το 2016 μέχρι σήμερα

ΔΗΣΥ: Τρέχουν για τη συσπείρωση - Η φθορά και η απώλεια ψήφων από το 2016 μέχρι σήμερα

  •  25.03.2026 - 07:22
LIVE: Πολεμικό και διπλωματικό θρίλερ - Εκατέρωθεν επιθέσεις από Ισραήλ και Ιράν, μιλάμε με την ιρανική ηγεσία λέει ο Τραμπ

LIVE: Πολεμικό και διπλωματικό θρίλερ - Εκατέρωθεν επιθέσεις από Ισραήλ και Ιράν, μιλάμε με την ιρανική ηγεσία λέει ο Τραμπ

  •  25.03.2026 - 07:10
Αναστάτωση μετά από πυρκαγιά σε οικία: Από που ξεκίνησε - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ηλικιωμένη

Αναστάτωση μετά από πυρκαγιά σε οικία: Από που ξεκίνησε - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ηλικιωμένη

  •  25.03.2026 - 08:44
«Τσάκωσαν» 34χρονο με ναρκωτικά σε δρόμο στη Λάρνακα - Χειροπέδες και σε 31χρονο καταζητούμενο

«Τσάκωσαν» 34χρονο με ναρκωτικά σε δρόμο στη Λάρνακα - Χειροπέδες και σε 31χρονο καταζητούμενο

  •  25.03.2026 - 08:34
Αργία 25ης Μαρτίου: Ευκαιρία για χαλάρωση και… ψώνια – Πώς θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου

Αργία 25ης Μαρτίου: Ευκαιρία για χαλάρωση και… ψώνια – Πώς θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου

  •  25.03.2026 - 07:16
25η Μαρτίου: Η Επανάσταση των Ελλήνων και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου - Η ιστορία και το μήνυμα της ημέρας

25η Μαρτίου: Η Επανάσταση των Ελλήνων και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου - Η ιστορία και το μήνυμα της ημέρας

  •  25.03.2026 - 07:18
Θα γίνουμε… vegan το Πάσχα: Αυξήσεις έως 25% στο κρέας και φόβοι για μη επάρκεια - Ανησυχία για κρούσμα αφθώδη πυρετού και σε χοίρους

Θα γίνουμε… vegan το Πάσχα: Αυξήσεις έως 25% στο κρέας και φόβοι για μη επάρκεια - Ανησυχία για κρούσμα αφθώδη πυρετού και σε χοίρους

  •  25.03.2026 - 07:20
Πόσες φορές θα το πούμε ότι ΔΕΝ είναι ο Φειδίας το πρόβλημα;

Πόσες φορές θα το πούμε ότι ΔΕΝ είναι ο Φειδίας το πρόβλημα;

  •  24.03.2026 - 19:33

