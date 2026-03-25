Θα γίνουμε… vegan το Πάσχα: Αυξήσεις έως 25% στο κρέας και φόβοι για μη επάρκεια - Ανησυχία για κρούσμα αφθώδη πυρετού και σε χοίρους

Οι ελλείψεις και οι αυξημένες τιμές φαίνεται να σκιάζουν ήδη την πασχαλινή περίοδο, δημιουργώντας προβληματισμό τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους καταναλωτές.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπώλων, Κώστας Λειβαδιώτης, περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση. Όπως εξήγησε, «θα αντιμετωπίσουμε μεγάλο πρόβλημα με την στενότητα των σφαγείων και με την δυσκολία στις μεταφορές», επισημαίνοντας ότι «απαγορεύεται να μαζέψεις ζώα ή να τα μεταφέρεις από 2-3 φάρμες».

Ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ελλείψεων, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «μπορεί να μην υπάρξει επάρκεια γιατί δεν θα μπορούν να πάνε για σφαγή», ενώ σημείωσε ότι «η κατάσταση είναι ρευστή» και πως ενδέχεται «να μην εξυπηρετηθούν τα κρεοπωλεία».

Αναφερόμενος στις εισαγωγές, ο κ. Λειβαδιώτης υπογράμμισε ότι προκύπτουν επιπρόσθετα εμπόδια, καθώς «70 χιλιάδες αρνιά δεν θα βγουν από την Μυτιλήνη αφού απαγορεύσαν τις εξαγωγές», προσθέτοντας ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο εισαγωγών από τη Ρουμανία, κυρίως μέσω Ελλάδας.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, σημείωσε πως «τα αμνοερίφια είναι πολύ πιο ακριβά από πέρσι», με αύξηση που αγγίζει περίπου το 20% ή γύρω στα 2 ευρώ το κιλό. Αντίστοιχα, στο βοδινό καταγράφεται αύξηση της τάξης του 25% τους τελευταίους μήνες. Αντίθετα, το κοτόπουλο και το χοιρινό διατηρούνται σε σταθερά επίπεδα, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι «στους χοίρους υπάρχει πληθώρα».

Ωστόσο, εξέφρασε και την ευχή να μην επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση, σημειώνοντας: «Μακάρι να παραμείνει έτσι και να μην έχουμε κρούσμα του αφθώδη πυρετού και στους χοίρους», υπογραμμίζοντας ότι «είναι και λίγα τα χοιροστάσια μας».

Η εικόνα που διαμορφώνεται αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα δύσκολο Πάσχα, τόσο σε επίπεδο επάρκειας όσο και τιμών, με την αγορά να παραμένει σε κατάσταση αβεβαιότητας.