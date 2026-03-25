ΔΗΣΥ: Τρέχουν για τη συσπείρωση - Η φθορά και η απώλεια ψήφων από το 2016 μέχρι σήμερα

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την κάλπη, στην Πινδάρου καταγράφεται έντονη κινητικότητα, με το βλέμμα στραμμένο όχι μόνο στην πρωτιά αλλά –όλο και πιο έντονα– στον απόλυτο αριθμό των ψήφων. Η εικόνα των τελευταίων μετρήσεων, που φέρνει τον Δημοκρατικό Συναγερμό σε ποσοστά γύρω στο 20–21% και με συσπείρωση κοντά στο 55%, ενεργοποιεί αντανακλαστικά και αναδεικνύει μια κρίσιμη παράμετρο: τη δυνατότητα ανάκτησης απωλειών.

Τα δεδομένα των τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων προσφέρουν το απαραίτητο υπόβαθρο για την κατανόηση των σημερινών διεργασιών. Στις βουλευτικές εκλογές του 2016, ο ΔΗΣΥ κατέγραψε ποσοστό 30,69%, εξασφαλίζοντας περίπου 107.825 ψήφους. Πέντε χρόνια αργότερα, στις βουλευτικές του 2021, το ποσοστό υποχώρησε στο 27,77%, με τον αριθμό των ψήφων να διαμορφώνεται περίπου στις 99.000.

Η σύγκριση των δύο αναμετρήσεων αποτυπώνει μια απώλεια που προσεγγίζει τις 8.000–9.000 ψήφους, παρά το γεγονός ότι το κόμμα διατήρησε την πρώτη θέση. Πρόκειται για μια εξέλιξη που, σε επίπεδο πολιτικής ανάγνωσης, αναδεικνύει μια σταδιακή φθορά της εκλογικής βάσης, η οποία δεν ανατρέπεται αυτόματα μέσω της εκλογικής πρωτιάς.

Μετακινήσεις προς το ΕΛΑΜ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαρροές προς τον χώρο της δεξιάς και ειδικότερα προς το ΕΛΑΜ. Το κόμμα κατέγραψε σημαντική άνοδο στις βουλευτικές εκλογές του 2021, εξασφαλίζοντας ποσοστό 6,78%, έναντι 3,71% το 2016.

Η αύξηση αυτή μεταφράζεται και σε απόλυτους αριθμούς, με τις ψήφους του να υπερδιπλασιάζονται μέσα σε μία πενταετία. Στο παρασκήνιο των πολιτικών αναλύσεων, μέρος αυτής της ενίσχυσης αποδίδεται σε μετακινήσεις ψηφοφόρων που στο παρελθόν στήριζαν τον ΔΗΣΥ.

Οι ίδιες εκτιμήσεις ενισχύονται και από ποιοτικά δεδομένα δημοσκοπήσεων, τα οποία καταγράφουν διαρροές προς τα δεξιά, κυρίως σε ζητήματα που αφορούν το μεταναστευτικό και την ασφάλεια. Πρόκειται για μια τάση που προσθέτει πίεση στη συνολική εκλογική επίδοση του κόμματος.

Το δίλημμα της συσπείρωσης

Στο εσωτερικό του ΔΗΣΥ, οι αριθμοί δεν αντιμετωπίζονται ως απλή στατιστική καταγραφή. Αντίθετα, εντάσσονται σε μια ευρύτερη συζήτηση που αφορά τη φυσιογνωμία, τη συνοχή και την εκλογική απήχηση σε ένα μεταβαλλόμενο πολιτικό περιβάλλον.

Η χαμηλή συσπείρωση υποδηλώνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό παραδοσιακών ψηφοφόρων είτε παραμένει αναποφάσιστο, είτε κατευθύνεται προς άλλες επιλογές ή την αποχή. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κομματικός μηχανισμός επιχειρεί να επαναφέρει επαφή με συγκεκριμένα ακροατήρια, δίνοντας έμφαση στην τελευταία ευθεία της προεκλογικής περιόδου.

Η κινητοποίηση τοπικών στελεχών, οι στοχευμένες παρεμβάσεις και η προσπάθεια επανασύνδεσης με ψηφοφόρους προηγούμενων εκλογών συνιστούν βασικούς άξονες της στρατηγικής που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η στάση απέναντι στην κυβέρνηση

Ξεχωριστή διάσταση στη συζήτηση αποκτά η στάση του ΔΗΣΥ απέναντι στην κυβέρνηση, η οποία, σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, δεν κατέστη σαφής σε όλη τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου.

Το κόμμα εμφανίστηκε να κινείται μεταξύ στήριξης σε επιμέρους κυβερνητικές πολιτικές και άσκησης κριτικής σε άλλες, χωρίς να διαμορφώνεται μια συνεκτική και ξεκάθαρη γραμμή αντιπολίτευσης ή συνεργασίας. Αυτή η τακτική, όπως καταγράφεται σε πολιτικές αναλύσεις και δημόσιο διάλογο, δημιούργησε σύγχυση ακόμη και στην ίδια τη βάση.

Η απουσία ξεκάθαρου αφηγήματος ως προς τη σχέση με την εκτελεστική εξουσία, προστίθεται έτσι στους παράγοντες που επηρεάζουν τη συνολική εκλογική εικόνα.

Η ηγεσία και η επόμενη μέρα

Στο επίκεντρο των διεργασιών βρίσκεται η ηγεσία του κόμματος, με την Αννίτα Δημητρίου να διαχειρίζεται μια σύνθετη εξίσωση: από τη μία την ανάγκη διατήρησης της εκλογικής πρωτιάς και από την άλλη την απαίτηση για ενίσχυση της εκλογικής επιρροής, σε απόλυτους αριθμούς.

Την ίδια ώρα, στο παρασκήνιο καταγράφονται συζητήσεις που αφορούν την επόμενη ημέρα. Ονόματα όπως αυτό του Αβέρωφ Νεοφύτου και του Ευθύμιου Δίπλαρου επανέρχονται στο προσκήνιο των σεναρίων, με αναφορές που τους θέλουν να διατηρούν ενεργό ρόλο στις εσωκομματικές ισορροπίες και να συγκαταλέγονται μεταξύ των προσώπων, που ενδέχεται να απασχολήσουν σε μελλοντικές εξελίξεις.

Δεν αρκεί η πρωτιά

Η συνολική εικόνα του πολιτικού σκηνικού επηρεάζει καθοριστικά τη στρατηγική της Πινδάρου. Η ενίσχυση νέων κομμάτων, η αυξημένη ρευστότητα του εκλογικού σώματος και η τάση αποσυσπείρωσης δημιουργούν ένα περιβάλλον, στο οποίο η εκλογική επίδοση δεν αξιολογείται αποκλειστικά με όρους κατάταξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μείωση των ψήφων μεταξύ 2016 και 2021, σε συνδυασμό με τις τρέχουσες ενδείξεις για χαμηλότερα ποσοστά, ενισχύει την εκτίμηση ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα κριθεί σε σημαντικό βαθμό από την ικανότητα ανάκτησης ψηφοφόρων της τελευταίας στιγμής.

Η σημασία του απόλυτου αριθμού ψήφων συνδέεται άμεσα με τη διαμόρφωση πολιτικών συσχετισμών την επόμενη ημέρα. Σε ένα κατακερματισμένο κοινοβουλευτικό τοπίο, η διαφορά λίγων χιλιάδων ψήφων μπορεί να επηρεάσει την κατανομή εδρών και κατ’ επέκταση, τις δυνατότητες πολιτικών συνεργασιών. Άλλωστε είναι γνωστές οι δηλώσεις στελεχών του ΔΗΣΥ, τα οποία κάνουν λόγο για μια ευρύτερη κεντροδεξιά.

Καθώς η προεκλογική περίοδος εισέρχεται στην τελική της φάση, τα δεδομένα παραμένουν ανοιχτά, στον ΔΗΣΥ. Η εικόνα της συσπείρωσης, οι μετακινήσεις προς άλλους πολιτικούς χώρους και η αποτελεσματικότητα του κομματικού μηχανισμού συνιστούν μεταβλητές που θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Πινδάρου εμφανίζεται να επενδύει στο τελευταίο διάστημα πριν από την κάλπη, επιχειρώντας να περιορίσει τις απώλειες και να ενισχύσει την εκλογική της παρουσία. Το κατά πόσο αυτή η προσπάθεια θα αποτυπωθεί και σε πραγματικούς αριθμούς ψήφων παραμένει ένα από τα βασικά ζητούμενα της επικείμενης αναμέτρησης.