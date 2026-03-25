Εορτολόγιο: Μεγάλη μέρα - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 25 Μαρτίου
Εορτολόγιο: Μεγάλη μέρα - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 25 Μαρτίου

 25.03.2026 - 07:28
Σήμερα, Τετάρτη 25 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Ευάγγελος, Βαγγέλης, Βάγγος, Αγγελής, Ευαγγελία, Βαγγελιώ, Βαγγελίτσα, Λίτσα, Εύα, Κέλλυ, Λιλή
Αγγελική, Άντζελα, Άντζυ, Αγγέλα, Αγγελίνα, Άγγελος, Αγγελής *
Εθνεγερσία

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που έχει γιορτή αυτό το όνομα.

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Σύμφωνα με τον ευαγγελιστή Λουκά (α' 26-38), ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου συνέβη έξι μήνες μετά τη θαυμαστή σύλληψη του Ιωάννη του Προδρόμου από την Ελισάβετ, τη γυναίκα του Ζαχαρία, όταν ο αρχάγγελος Γαβριήλ στάλθηκε από τον Θεό προς την Παρθένο Μαριάμ (Μαρία) για να της ανακοινώσει ότι θα φέρει στον κόσμο τον Υιό του Θεού. Εκείνη την περίοδο, η Μαρία ζούσε στη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και ήταν μνηστευμένη με τον ξυλουργό Ιωσήφ.

Ο Γαβριήλ εμφανίσθηκε ξαφνικά μπροστά στη Μαρία και της απηύθυνε τον χαιρετισμό: «Χαίρε κεχαριτωμένη, ο κύριος μετά σου». Η νεαρή γυναίκα ήταν λογικό να πανικοβληθεί, αλλά ο αρχάγγελος την καθησύχασε: «Μη φοβού Μαριάμ, εύρες γαρ χάριν παρά τω Θεώ. Και ιδού συλλήψη εν γαστρί και τέξη υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν».

Μόλις συνήλθε από την ταραχή, η Μαρία γεμάτη απορία ρώτησε τον αρχάγγελο πώς θα συλλάβει, αφού δεν γνωρίζει τον άνδρα. Ο Γαβριήλ της αποκρίθηκε ότι το Άγιο Πνεύμα θα την καλύψει σαν σύννεφο και θα ενεργήσει αφανώς και μυστηριωδώς τη σύλληψη του Υιού του Θεού. Και για να γίνει πιο πιστευτός επικαλέστηκε τη θαυμαστή σύλληψη του Ιωάννου του Προδρόμου από την Ελισάβετ. Η Μαρία πείστηκε από τα λόγια του Γαβριήλ («Ιδού η δούλη Κυρίου, γένοιτο μοι κατά το ρήμα σου») και ο αρχάγγελος Γαβριήλ «απήλθε».

Η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου καθιερώθηκε γύρω στον 4ο αιώνα και μετά τον ορισμό της εορτής των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου. Ως είναι ευνόητο, μεταξύ των δύο αυτών εορτών υπάρχει στενή σχέση και έπρεπε ο εορτασμός του Ευαγγελισμού να τοποθετηθεί 9 μήνες πριν από τη Γέννηση του Χριστού, ήτοι στις 25 Μαρτίου.

 

Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Που αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση
Εορτολόγιο: Μεγάλη μέρα - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 25 Μαρτίου
Θα γίνουμε… vegan το Πάσχα: Αυξήσεις έως 25% στο κρέας και φόβοι για μη επάρκεια - Ανησυχία για κρούσμα αφθώδη πυρετού και σε χοίρους
Αργία 25ης Μαρτίου: Ευκαιρία για χαλάρωση και… ψώνια – Πώς θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου
Αναστάτωση μετά από πυρκαγιά σε οικία: Από που ξεκίνησε - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ηλικιωμένη
Συναγερμός στη Λεμεσό: Τυλίχθηκε στις φλόγες ενοικιαζόμενο όχημα - Εκτεταμένες ζημιές

 

 

 

ΔΗΣΥ: Τρέχουν για τη συσπείρωση - Η φθορά και η απώλεια ψήφων από το 2016 μέχρι σήμερα

 25.03.2026 - 07:22
Πρωτοποριακό: Η πρώτη μπύρα στον κόσμο με διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα είναι γεγονός

 25.03.2026 - 07:50
ΔΗΣΥ: Τρέχουν για τη συσπείρωση - Η φθορά και η απώλεια ψήφων από το 2016 μέχρι σήμερα

ΔΗΣΥ: Τρέχουν για τη συσπείρωση - Η φθορά και η απώλεια ψήφων από το 2016 μέχρι σήμερα

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την κάλπη, στην Πινδάρου καταγράφεται έντονη κινητικότητα, με το βλέμμα στραμμένο όχι μόνο στην πρωτιά αλλά –όλο και πιο έντονα– στον απόλυτο αριθμό των ψήφων. Η εικόνα των τελευταίων μετρήσεων, που φέρνει τον Δημοκρατικό Συναγερμό σε ποσοστά γύρω στο 20–21% και με συσπείρωση κοντά στο 55%, ενεργοποιεί αντανακλαστικά και αναδεικνύει μια κρίσιμη παράμετρο: τη δυνατότητα ανάκτησης απωλειών.

ΔΗΣΥ: Τρέχουν για τη συσπείρωση - Η φθορά και η απώλεια ψήφων από το 2016 μέχρι σήμερα

ΔΗΣΥ: Τρέχουν για τη συσπείρωση - Η φθορά και η απώλεια ψήφων από το 2016 μέχρι σήμερα

  25.03.2026 - 07:22
LIVE: Πολεμικό και διπλωματικό θρίλερ - Εκατέρωθεν επιθέσεις από Ισραήλ και Ιράν, μιλάμε με την ιρανική ηγεσία λέει ο Τραμπ

LIVE: Πολεμικό και διπλωματικό θρίλερ - Εκατέρωθεν επιθέσεις από Ισραήλ και Ιράν, μιλάμε με την ιρανική ηγεσία λέει ο Τραμπ

  25.03.2026 - 07:10
Αναστάτωση μετά από πυρκαγιά σε οικία: Από που ξεκίνησε - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ηλικιωμένη

Αναστάτωση μετά από πυρκαγιά σε οικία: Από που ξεκίνησε - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ηλικιωμένη

  25.03.2026 - 08:44
«Τσάκωσαν» 34χρονο με ναρκωτικά σε δρόμο στη Λάρνακα - Χειροπέδες και σε 31χρονο καταζητούμενο

«Τσάκωσαν» 34χρονο με ναρκωτικά σε δρόμο στη Λάρνακα - Χειροπέδες και σε 31χρονο καταζητούμενο

  25.03.2026 - 08:34
Αργία 25ης Μαρτίου: Ευκαιρία για χαλάρωση και… ψώνια – Πώς θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου

Αργία 25ης Μαρτίου: Ευκαιρία για χαλάρωση και… ψώνια – Πώς θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου

  25.03.2026 - 07:16
25η Μαρτίου: Η Επανάσταση των Ελλήνων και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου - Η ιστορία και το μήνυμα της ημέρας

25η Μαρτίου: Η Επανάσταση των Ελλήνων και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου - Η ιστορία και το μήνυμα της ημέρας

  25.03.2026 - 07:18
Θα γίνουμε… vegan το Πάσχα: Αυξήσεις έως 25% στο κρέας και φόβοι για μη επάρκεια - Ανησυχία για κρούσμα αφθώδη πυρετού και σε χοίρους

Θα γίνουμε… vegan το Πάσχα: Αυξήσεις έως 25% στο κρέας και φόβοι για μη επάρκεια - Ανησυχία για κρούσμα αφθώδη πυρετού και σε χοίρους

  25.03.2026 - 07:20
Πόσες φορές θα το πούμε ότι ΔΕΝ είναι ο Φειδίας το πρόβλημα;

Πόσες φορές θα το πούμε ότι ΔΕΝ είναι ο Φειδίας το πρόβλημα;

  24.03.2026 - 19:33

