25η Μαρτίου: Με δοξολογίες και παρελάσεις τιμά η Κύπρος την εθνική επέτειο - Παρών ο ΠτΔ - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης παρέστη το πρωί στην πανηγυρική δοξολογία που τελέστηκε στον Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης, χοροστατούντος του Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος. Στην τελετή έδωσαν επίσης το παρών η Αννίτα Δημητρίου, η Αθηνά Μιχαηλίδου, καθώς και ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, ενώ τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο δικηγόρος Γιώργος Κολοκασίδης.

Παράλληλα, εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις και δήμους της Κύπρου, με τη συμμετοχή τοπικών αρχών και εκπροσώπων της κυβέρνησης, μεταφέροντας το μήνυμα της ιστορικής μνήμης, της ελευθερίας και της εθνικής ενότητας.