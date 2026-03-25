Η νέα άφιξη στη Λευκωσία που θα συζητηθεί: Που βρίσκεται και τι νοστιμιές προσφέρει - Δείτε φωτογραφίες

Με όνομα εμπνευσμένο από το viral “6-7”, αλλά βασισμένο σε πραγματική ποιότητα και αγάπη για το καλό φαγητό, το Burger 67 ανεβάζει τον πήχη με προσεγμένες πρώτες ύλες και ξεκάθαρη φιλοσοφία.

Στην καρδιά κάθε burger βρίσκεται 100% αυστραλέζικο beef (150g), ζουμερό και γεμάτο γεύση, σε συνδυασμό με premium, soft brioche buns με σουσάμι που ολοκληρώνουν ιδανικά το αποτέλεσμα. Το ψήσιμο ακολουθεί συγκεκριμένη προσέγγιση, με όλα τα burgers να σερβίρονται medium well, διατηρώντας την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε γεύση και ζουμερότητα.

Οι πατάτες, φρέσκες και κομμένες στο χέρι, έρχονται τραγανές απ’ έξω και αφράτες στο εσωτερικό, συμπληρώνοντας μια εμπειρία που δίνει σημασία στη λεπτομέρεια.

Εκεί όμως που το Burger 67 κάνει τη διαφορά, είναι στο δημιουργικό του twist: φέρνει την Κύπρο μέσα στο burger. Signature επιλογές, όπως Πατάτες με λουκάνικο, χαλούμι και αυγό, αλλά και burgers που συνδυάζουν το κυπριακό χαλούμι με premium beef, δίνουν έναν χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Στο μενού του θα βρεις 7 επιλογές σε beef burger (The Classic One, Burger 6-7, Cyprus 6-7, Truffle Royale, Jam Session, Smoke Cowboy, Spicy 6-7) και 2 chicken burgers.

Περισσότερο από ένα ακόμη burger spot, το Burger 67 δημιουργεί γεύσεις που μένουν και προτείνει ένα νέο σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν κάτι διαφορετικό.

Για όσους ψάχνουν το επόμενο τους go-to spot, η απάντηση μόλις άνοιξε τις πόρτες της.

Ανοιχτό καθημερινά 18:30-22.00.

Ηλία Παπακυριακού 43Α, Λευκωσία.

Με πληροφορίες από Checkincyprus.com