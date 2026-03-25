ΑρχικήΚοινωνίαΚαταγγελια-σοκ: Σε αδιέξοδο οικογένεια με ανηλικα παιδιά στην Κύπρο - Κινδυνεύει να μείνει στον δρόμο λόγω έξωσης
Καταγγελια-σοκ: Σε αδιέξοδο οικογένεια με ανηλικα παιδιά στην Κύπρο - Κινδυνεύει να μείνει στον δρόμο λόγω έξωσης

Αντιμέτωπη με άμεση έξωση βρίσκεται οικογένεια στην Κύπρο, η οποία καλείται να εγκαταλείψει την κατοικία της μέχρι τις αρχές Απριλίου, έπειτα από σχετική επιστολή που της επιδόθηκε.

Σύμφωνα με καταγγελία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κατοικία έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία εταιρείας, η οποία θεωρεί πλέον την παρουσία της οικογένειας στον χώρο ως παράνομη. Στην επιστολή γίνεται αναφορά ότι τα μέλη της οικογένειας δεν επιτρέπεται να παραμείνουν ή να προσεγγίσουν το ακίνητο, ούτε οι ίδιοι ούτε συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα.

Όπως καταγγέλλεται, πρόκειται για κατοικία που αποκτήθηκε με σημαντικές οικονομικές θυσίες, ενώ η οικογένεια φέρεται να κατέβαλε και επιπλέον ποσό που ζητήθηκε στο πλαίσιο διαδικασίας διευθέτησης. Ωστόσο, την τελευταία στιγμή, ζητήθηκε υψηλότερο ποσό εντός ασφυκτικού χρονικού περιθωρίου, το οποίο δεν κατέστη δυνατό να εξευρεθεί, με αποτέλεσμα την πώληση της κατοικίας.

Η οικογένεια, στην οποία περιλαμβάνονται ανήλικα παιδιά, μεταξύ αυτών τελειόφοιτος μαθητής και βρέφος, βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, χωρίς σαφή εναλλακτική στέγασης.

 

