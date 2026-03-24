Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Η Βρετανία ενισχύει με Stormer την αεράμυνα της Κύπρου

 24.03.2026 - 21:52
Με την ανάπτυξη οχημάτων Stormer HVM ενισχύει η Βρετανία την αεράμυνα της Κύπρου, έπειτα από την αναχαίτιση 14 επιθέσεων drones σε μία μόνο επιχείρηση, αριθμός-ρεκόρ για βρετανικές δυνάμεις στην περιοχή, όπως αναφέρει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Τα τεθωρακισμένα οχήματα Stormer, εξοπλισμένα με τους πυραύλους Starstreak, παρέχουν ταχύτατη και αποτελεσματική αντιμετώπιση απειλών χαμηλού ύψους, όπως drones και περιπλανώμενα βλήματα, ενισχύοντας τη μικρής εμβέλειας αεράμυνα σε ένα όλο και πιο απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Στην ίδια ανακοίνωση, τονίζεται ότι η βρετανική κυβέρνηση προχωρά σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε το προσωπικό της στην Κύπρο να είναι ασφαλές, με τα μέτρα που λαμβάνονται να είναι υψηλότατου επιπέδου. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η βρετανική πλευρά είναι σε συνεχή και σταθερή συνεργασία με τους συμμάχους της.

 

Επιπλέον, τα μαχητικά της Βασιλικής Αεροπορίας (Typhoon) και F-35 συνεχίζουν τις αμυντικές τους αποστολές, συμπεριλαμβανομένων περιοχών πάνω από την Κύπρο, την Ιορδανία και το Κατάρ.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Σχολίασε το περίγραμμα λύσης του Γκουτέρες ο ΠτΔ - «Δεν είναι θετικό ότι είδαν το φως της δημοσιότητας»

Ήδη έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια, την επομένη της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας την ελπίδα να οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα