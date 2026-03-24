ΔΙΕΘΝΗ

Εικόνες Αποκάλυψης από την «καταιγίδα της δεκαετίας» στα Κανάρια Νησιά με πλημμύρες και κατολισθήσεις, βίντεο

 24.03.2026 - 21:31
Στο έλεος της καταιγίδας Τερέζα (Therese) συνεχίζουν να είναι τα Κανάρια Νησιά στην Ισπανία με την περιοχή να έχει κηρυχθεί από τις Αρχές σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού.

Πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκκενώσεις κατοικιών συνθέτουν ένα σκηνικό απόλυτης καταστροφής, την ώρα που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν μέσα στις επόμενες ώρες, με τα τοπικά μέσα να χαρακτηρίζουν την κατάσταση ώς την «καταιγίδα της δεκαετίας».

Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων 24ώρων έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή έχουν εγκλωβιστεί, την ώρα που πολλές κοινότητες έχουν ζητήσει τη συνδρομή του ισπανικού στρατού. 

 

Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους ή αποκλείστηκαν σε διάφορες περιοχές της Γκραν Κανάρια, έπειτα από νύχτα συνεχούς βροχόπτωσης που οδήγησε σε σημαντική άνοδο της στάθμης των υδάτων και αποκοπή ολόκληρων κοινοτήτων από το οδικό δίκτυο.

 

 

Προβλήματα σε μετακινήσεις και αερομεταφορές

Την ίδια ώρα, οι θυελλώδεις άνεμοι που ξεπερνούν τα 140 χλμ./ώρα έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις. 

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου όπου καταγράφεται η στιγμή που αεροσκάφος επιχειρεί ασταθή προσγείωση στο αεροδρόμιο του Λανθαρότε, με το αεροπλάνο να ταλαντεύεται έντονα λόγω των ισχυρών ανέμων, πριν ο πιλότος αποφασίσει να επαναλάβει την προσέγγιση.



Σύμφωνα με τον διαχειριστή αεροδρομίων AENA, οι ισχυροί άνεμοι οδήγησαν στην ακύρωση πτήσης μεταξύ νησιών από τη Γκραν Κανάρια, ενώ οκτώ ακόμη πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, καθώς το Λανθαρότε επηρεάστηκε ιδιαίτερα από το κύμα κακοκαιρίας.

Πτήσεις από Αμβούργο, Φρανκφούρτη και Ρότερνταμ κατευθύνθηκαν προς τη Γκραν Κανάρια, ενώ αεροσκάφη από Λονδίνο, Μάντσεστερ και Νιούκαστλ προσγειώθηκαν στη Φουερτεβεντούρα, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στους επιβάτες.

Επείγουσα προειδοποίηση για υπερχείλιση φράγματος

Οι Αρχές εξέδωσαν επείγουσα προειδοποίηση όταν το φράγμα Fataga, στην περιοχή San Bartolome de Tirajana, έφθασε σε απόσταση μόλις δύο μέτρων από τη μέγιστη χωρητικότητά του, εντείνοντας τους φόβους ότι τεράστιες ποσότητες νερού ενδέχεται να κατακλύσουν την χαράδρα που βρίσκεται χαμηλότερα χωρίς επαρκή προειδοποίηση.


Οι τοπικές αρχές ζήτησαν τη συνδρομή της Στρατιωτικής Μονάδας Έκτακτης Ανάγκης της Ισπανίας (UME), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες συνέπειες της κακοκαιρίας.

Έκκληση σε πολίτες και τουρίστες να μην μετακινούνται

Παράλληλα, οι ταξιδιώτες καλούνται να παραμείνουν εντός των ξενοδοχείων, καθώς παραλίες και τουριστικές υποδομές έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και δρόμοι έχουν καταρρεύσει.

Οι Αρχές έχουν επίσης απευθύνει έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν κάθε μη αναγκαία μετακίνηση, καθώς βρίσκεται σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τονίζουν ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, επισημαίνοντας ότι η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες ασφαλείας μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη για τη ζωή.


Η κρίση επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχείλιση ρεμάτων και κατάρρευση δρόμων σε αρκετές περιοχές της Γκραν Κανάρια.

Τουλάχιστον 12 οδικά δίκτυα έχουν κλείσει εξαιτίας κατολισθήσεων, πλημμυρών και πτώσεων βράχων, απομονώνοντας ουσιαστικά τμήματα του νότιου τμήματος του νησιού.

Κύματα έως και 4 μέτρα

Παράλληλα, κύματα που έφτασαν έως και τα τέσσερα μέτρα ανάγκασαν τις Αρχές να διασώσουν περίπου 60 άτομα νότια της Τενερίφης από μικρό σκάφος, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο σκάφος επέβαιναν γυναίκες και παιδιά, ενώ ορισμένοι από τους επιβαίνοντες χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια μόλις έφτασαν στο λιμάνι Los Cristianos.


Παρά τη σφοδρότητα των φαινομένων, οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Ωστόσο, καθώς η στάθμη των υδάτων συνεχίζει να αυξάνεται και οι υποδομές δοκιμάζονται, οι φόβοι παραμένουν ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω τις επόμενες ώρες.

Φωτογραφία: REUTERS
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

Σχολίασε το περίγραμμα λύσης του Γκουτέρες ο ΠτΔ - «Δεν είναι θετικό ότι είδαν το φως της δημοσιότητας»

Ήδη έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια, την επομένη της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας την ελπίδα να οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών.

  24.03.2026 - 19:55
