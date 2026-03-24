ΠτΔ: «Η Κύπρος είναι ασφαλής, δεν αποτελεί μέρος του προβλήματος»

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι στο νησί επικρατεί κατάσταση πλήρους κανονικότητας και τόνισε ότι υπήρξε μόνο ένα περιστατικό που αφορούσε τις βρετανικές βάσεις.

«Η χώρα μας είναι μέρος της γεωγραφίας της περιοχής, σε καμία απολύτως περίπτωση δεν εμπλεκόμαστε σε αυτή την κρίση. Αντιθέτως, θα έλεγα, ο διαχρονικός μας ρόλος αλλά και στην παρούσα συγκυρία για να αξιοποιείται η Κύπρος ως διαμετακομιστικός σταθμός, ως χώρα από την οποία μπορούν να εξέλθουν με ασφάλεια υπήκοοι τρίτων κρατών, αποδεικνύεται και στην πράξη ποια είναι η πραγματική κατάσταση στην Κύπρο», τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Κύπρος είναι το μοναδικό κράτος της περιοχής που είναι σε επαφή με όλα τα κράτη και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει αυτόν τον ρόλο προς την κατεύθυνση να επικρατήσουν στην περιοχή συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας.

Σε ό,τι αφορά το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα αναλάβει να επικαιροποιήσει τις μελέτες και πρόσθεσε ότι οι υπουργοί Ενέργειας των δύο χωρών θα στείλουν κοινή επιστολή στην πρόεδρο της Τράπεζας, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα.

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με την προοπτική ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάποια επικοινωνιακή κίνηση. «Δεν θέλω απλά να κάνω μια αίτηση αύριο της Κυπριακής Δημοκρατίας για να πάρω ένα «όχι» από την Τουρκία. Αν ήταν εφικτό να γίνουμε κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ αύριο, θα το κάναμε. Δεν είναι εφικτό, είναι επικοινωνιακό, άρα δεν κάνουμε μια αίτηση για να πάρουμε ένα «όχι». Κάνουμε την προεργασία που πρέπει έτσι ώστε να φτάσουμε, όταν οι πολιτικές συνθήκες είναι εκεί, να μπορούμε να κάνουμε αίτηση ένταξης με θετικό αποτέλεσμα», τόνισε.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο διάλογο που είχε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αμέσως μετά το χτύπημα στις βρετανικές βάσεις, λέγοντας ότι ήταν ο πρώτος που τον κάλεσε στο τηλέφωνο και τονίζοντας ότι με την απόφασή του να στείλει στρατιωτική βοήθεια στο νησί «έγραψε ιστορία»

«Η Κύπρος είναι ασφαλής, συνεχίζει να είναι ασφαλής, δεν είναι μέρος της κρίσης. Είδαμε κάποια διεθνή μέσα ενημέρωσης και αναρωτιέμαι αν ζω στην Κύπρο με αυτά που αναφέρουν. Η χώρα μας συνεχίζει να είναι ένας ασφαλής χώρος για να εργαστεί κάποιος, να επενδύσει, να έρθει για τουρισμό ή να σπουδάσει. Θεωρώ πως η καλύτερη ένδειξη αυτού είναι και οι αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Είχαμε αναβαθμίσεις την περασμένη εβδομάδα, είχαμε και χθες το βράδυ, στοιχεία ενδεικτικά της κατάστασης» κατέληξε ο Πρόεδρος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ