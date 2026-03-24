Απολογία Τσαγκαράκη: «Το Ευαγγέλιο μου το έδωσε συνεργάτης - Οι πίνακες ήταν παρατημένα κειμήλια»
Απολογία Τσαγκαράκη: «Το Ευαγγέλιο μου το έδωσε συνεργάτης - Οι πίνακες ήταν παρατημένα κειμήλια»

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε πως το Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα που είχε στην κατοχή του του το είχε παραδώσει αλλοδαπός συνεργάτης του.

«Είμαι 35 χρόνια επαγγελματίας. Τα χρήματα μου δικαιολογούνται απόλυτα. Έχω τρία διαφορετικά καταστήματα και διασύρομαι στα κανάλια λόγω της επιτυχίας μου. Για το Ευαγγέλιο το έλαβα από ιδιώτη αλλοδαπό στέλεχος εταιρίας και προσκόμισα έγγραφα.

Σας καλώ να τα διερευνήσετε. Κάλεσα ο ίδιος την αρχαιολογία προκειμένου να ελεγχθεί».

Για τους πίνακες που εντοπίστηκαν στις αποθήκες του υποστήριξε ότι είναι οικογενειακά κειμήλια.

«Ήταν παμπάλαια κειμήλια που ήταν εκεί από την εποχή του πατέρα μου. Ουδέποτε εξαπατήθηκε κανείς ουδέποτε υπήρξε πρόθεση να πουληθεί πίνακας που ήταν πλαστός.

Ήταν παρατημένοι πίνακες εδώ και δεκαετίες. Η διαδικασία του ελέγχου έγινε μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα από την υπάλληλο της πινακοθήκης πράγμα πρακτικά αδύνατο.

Προσβάλλει την τέχνη».

ΠΗΓΗ: CNN.gr

ΠτΔ: «Η Κύπρος είναι ασφαλής, δεν αποτελεί μέρος του προβλήματος»

Ήδη έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια, την επομένη της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας την ελπίδα να οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών.

