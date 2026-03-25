«Χρόνια πολλά Ελλάδα» εύχονται τα στελέχη του ελληνικού πολεμικού ναυτικού από τις φρεγάτες που βρίσκονται στην Κύπρο - Δείτε βίντεο
«Χρόνια πολλά Ελλάδα» εύχονται τα στελέχη του ελληνικού πολεμικού ναυτικού από τις φρεγάτες που βρίσκονται στην Κύπρο - Δείτε βίντεο

Με μηνύματα από στελέχη που υπηρετούν στις φρεγάτες Κίμων, Ύδρα, Ψαρά, Αιγαίον και το πλοίο γενικής υποστήριξης Ηρακλής, τα πλοία που είναι σε αποστολή στη Μέση Ανατολή, την Κύπρο και τη Μεσόγειο τίμησε τη φετινή 25η Μαρτίου το Πολεμικό Ναυτικό.

«Η 25η Μαρτίου δεν είναι μόνοι μια ημερομηνία, είναι μνήμη, χρέος και η ψυχή της πατρίδας. Από τη θάλασσα γεννήθηκαν αγώνες και ελευθερία, από την ίδια θάλασσα συνεχίζουμε εμείς» λένε αρχικά στελέχη από τις φρεγάτες Κίμων και Ψαρά που επιχειρούν στην Κύπρο.

«Στεκόμαστε στις θέσεις μας με σεβασμό σε εκείνους που άνοιξα τον δρόμο. Το Πολεμικό Ναυτικό αλλάζει, δυναμώνει, προχωρά μα η καρδιά παραμένει πάντα η ίδια για προσφορά στην πατρίδα. Κάθε μέρα ώρα σε κάθε αποστολή υπηρετούμε την Ελλάδα εκεί που το καθήκον μας το απαιτεί. Στην ανατολική Μεσόγειο η παρουσία μας είναι μήνυμα ευθύνης και αποφασιστικότητας» λένε τα στελέχη της φρεγάτας Αιγαίον.

«Η φρεγάτα Ύδρα βρίσκεται σε αποστολή εκεί που η Ελλάδα και η Ευρώπη χρειάζονται σταθερή παρουσία», «η φρεγάτα Αιγαίον ταξιδεύει όπου η Ελλάδα καλείται να είναι παρούσα με συνέπεια, σταθερότητα και τιμή» λένε ακόμα τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.

Το πλοίο γενικής υποστήριξης Ηρακλής «συμμετέχει στη μόνιμη αδριατική δύναμη του ΝΑΤΟ αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα είναι όπου το καθήκον την καλεί».

«Σε κάθε θάλασσα, σε κάθε ορίζοντα κρατάμε άσβεστη τη δύναμη του ελληνισμού. Με πίστη στην αποστολή μας στεκόμαστε φρουροί της ειρήνης και της εθνικής κυριαρχίας. Μεταφέρουμε τη σημαία της Ελλάδας με υπερηφάνεια. Όπου υπάρχει γαλάζιο υπάρχει Ελλάδα, η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ, χρόνια πολλά Ελλάδα» καταλήγει το βίντεο με τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.

ΠτΔ: «Συγκρατημένα αισιόδοξος» μετά τη συνάντηση με Γκουτέρες - Αναφορά σε «ξεκάθαρο πλάνο» για Βάσεις και μέτρα για οικονομία

ΠτΔ: «Συγκρατημένα αισιόδοξος» μετά τη συνάντηση με Γκουτέρες - Αναφορά σε «ξεκάθαρο πλάνο» για Βάσεις και μέτρα για οικονομία

Στις εξελίξεις στο Κυπριακό, στο θέμα που αφορά τις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, καθώς και στα μέτρα που θα ανακοινώσει αύριο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κρίση στην περιοχή, αναφέρθηκε σήμερα, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

