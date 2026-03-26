ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ALPHA: Ικανοποίηση με σταθερή αύξηση για ΠτΔ - Απογοήτευση για τα κόμματα - Θρίλερ για την πρωτιά

Στη δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκαν 1,014 συνεντεύξεις την περίοδο 10-19 Μαρτίου.

Ικανοποίηση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης οι πολίτες δηλώνουν ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης ασκεί τα καθήκοντά του.

Συγκεκριμένα. τον Μάρτιο του 2026, το 10% δηλώνει «πολύ ικανοποιημένο» και το 29% «αρκετά ικανοποιημένο», συγκεντρώνοντας συνολικά ποσοστό 39% θετικών απόψεων.

Σταθερή ανοδική τάση και ενίσχυση εμπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση – η υψηλότερη αξιολόγηση από την ανάληψη διακυβέρνησης

Αυτό το εύρημα ιδιαίτερα σε σχέση με την εικόνα των πολιτικών δυνάμεων προσδίδει μεγαλύτερη δυναμική στον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση αν τεθεί σε σύγκριση το υψηλό 39% του ΠτΔ με το 17% εμπιστοσύνης προς τα πολιτικά κόμματα.

Στον «πάτο» ο βαθμός εμπιστοσύνης των πολιτών στα κόμματα

Ιδιαίτερα χαμηλά παραμένουν τα επίπεδα εμπιστοσύνης των πολιτών προς τα πολιτικά κόμματα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 2026, μόλις το 3% δηλώνει «πολύ ικανοποιημένο», ενώ ένα 14% εμφανίζεται «αρκετά ικανοποιημένο». Αντίθετα, η πλειοψηφία των πολιτών εκφράζει δυσαρέσκεια, με το 43% να δηλώνει «όχι και τόσο ικανοποιημένο» και το 39% «καθόλου ικανοποιημένο».

Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν τη διαχρονική κρίση εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα, με την απογοήτευση να παραμένει κυρίαρχο συναίσθημα στην κοινή γνώμη.

Πρόθεση Ψήφου - Μάχη για την πρωτιά

Τα μηνύματα που στέλνουν οι πολίτες είναι δυσάρεστα για τα δύο μεγάλα κόμματα. Όσο πιο πολύ πλησιάζουμε στην εκλογική αναμέτρηση, τα ποσοστά τους μειώνονται και η ψαλίδα μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ μειώνεται στο ελάχιστο.

Μείωση από τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2026 καταγράφει και το ΕΛΑΜ το οποίο όμως παραμένει τρίτο κόμμα.

Ακολουθούν ΑΛΜΑ, Άμεση Δημοκρατία που παρουσιάζουν αύξηση στα ποσοστά τους σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα την εξάδα κλείνει το ΔΗΚΟ με μείωση σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Ο ρόλος των αναποφάσιστων

Σε κανένα κόμμα δεν κλίνουν οι μισοί από τους αναποφάσιστους με ένα 8% να κερδίζει ενδεχομένως το ΑΛΜΑ κάτι που σημαίνει ότι ίσως λάβει ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά.