Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ALPHA: Ικανοποίηση με σταθερή αύξηση για ΠτΔ - Απογοήτευση για τα κόμματα - Θρίλερ για την πρωτιά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ALPHA: Ικανοποίηση με σταθερή αύξηση για ΠτΔ - Απογοήτευση για τα κόμματα - Θρίλερ για την πρωτιά

 26.03.2026 - 23:45
Τη νέα δημοσκόπηση με φόντο τις Βουλευτικές Εκλογές 2026 παρουσίασε ο ALPHA Κύπρου σε ειδική εκπομπή το βράδυ της Πέμπτης.

Στη δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκαν 1,014 συνεντεύξεις την περίοδο 10-19 Μαρτίου.

Ικανοποίηση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης οι πολίτες δηλώνουν ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης ασκεί τα καθήκοντά του.

Συγκεκριμένα. τον Μάρτιο του 2026, το 10% δηλώνει «πολύ ικανοποιημένο» και το 29% «αρκετά ικανοποιημένο», συγκεντρώνοντας συνολικά ποσοστό 39% θετικών απόψεων. 

Σταθερή ανοδική τάση και ενίσχυση εμπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση – η υψηλότερη αξιολόγηση από την ανάληψη διακυβέρνησης

Αυτό το εύρημα ιδιαίτερα σε σχέση με την εικόνα των πολιτικών δυνάμεων προσδίδει μεγαλύτερη δυναμική στον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση αν τεθεί σε σύγκριση το υψηλό 39% του ΠτΔ με το 17% εμπιστοσύνης προς τα πολιτικά κόμματα.

Στον «πάτο» ο βαθμός εμπιστοσύνης των πολιτών στα κόμματα

Ιδιαίτερα χαμηλά παραμένουν τα επίπεδα εμπιστοσύνης των πολιτών προς τα πολιτικά κόμματα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 2026, μόλις το 3% δηλώνει «πολύ ικανοποιημένο», ενώ ένα 14% εμφανίζεται «αρκετά ικανοποιημένο». Αντίθετα, η πλειοψηφία των πολιτών εκφράζει δυσαρέσκεια, με το 43% να δηλώνει «όχι και τόσο ικανοποιημένο» και το 39% «καθόλου ικανοποιημένο».

Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν τη διαχρονική κρίση εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα, με την απογοήτευση να παραμένει κυρίαρχο συναίσθημα στην κοινή γνώμη.

Πρόθεση Ψήφου - Μάχη για την πρωτιά

Τα μηνύματα που στέλνουν οι πολίτες είναι δυσάρεστα για τα δύο μεγάλα κόμματα. Όσο πιο πολύ πλησιάζουμε στην εκλογική αναμέτρηση, τα ποσοστά τους μειώνονται και η ψαλίδα μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ μειώνεται στο ελάχιστο.

Μείωση από τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2026 καταγράφει και το ΕΛΑΜ το οποίο όμως παραμένει τρίτο κόμμα.

Ακολουθούν ΑΛΜΑ, Άμεση Δημοκρατία που παρουσιάζουν αύξηση στα ποσοστά τους σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα την εξάδα κλείνει το ΔΗΚΟ με μείωση σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Ο ρόλος των αναποφάσιστων

Σε κανένα κόμμα δεν κλίνουν οι μισοί από τους αναποφάσιστους με ένα 8% να κερδίζει ενδεχομένως το ΑΛΜΑ κάτι που σημαίνει ότι ίσως λάβει ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Κυπριακό στη συνάντηση Αναστασιάδη και Κόστα - Όσα συζητήθηκαν

 26.03.2026 - 23:38
Επόμενο άρθρο

Βουλή: Απόρριψη προτάσεων νόμου για ρύθμιση στο ανώτατο όριο θητειών Δημάρχων/Κοινοταρχών

 26.03.2026 - 23:59
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα