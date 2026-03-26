Βουλή: Απόρριψη προτάσεων νόμου για ρύθμιση στο ανώτατο όριο θητειών Δημάρχων/Κοινοταρχών
Βουλή: Απόρριψη προτάσεων νόμου για ρύθμιση στο ανώτατο όριο θητειών Δημάρχων/Κοινοταρχών

 26.03.2026 - 23:59
Η Ολομέλεια απέρριψε προτάσεις νόμου του Βουλευτή Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος με τις οποίες σκοπείτο αναθεώρηση στις ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί Δήμων και Κοινοτήτων για καθορισμό ανώτατου ορίου θητειών για την εκλογή των αιρετών αξιωματούχων των Δήμων και των Κοινοτήτων.

Με τις πρόνοιες των προτάσεων προβλέπετο ότι, για σκοπούς υπολογισμού του αριθμού των θητειών που έχει υπηρετήσει πρόσωπο στο αξίωμα του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου, του δημοτικού συμβούλου, του κοινοτάρχη ή του μέλους του κοινοτικού συμβουλίου, δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι θητείες τους πριν από τη διενέργεια των γενικών εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης το 2029.

Το ανώτατο όριο θητειών για την εκλογή των δημάρχων, των αντιδημάρχων, των δημοτικών συμβούλων, των κοινοταρχών και των μελών των κοινοτικών συμβουλίων τυγχάνει εφαρμογής για σκοπούς διενέργειας των γενικών εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης από το έτος 2029 και εφεξής.

Σύμφωνα με τον εισηγητή των προτάσεων νόμου, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα παράπονα που εξέφρασαν πολίτες για τον περιορισμό που τίθεται στην επιλογή των υποψηφίων που θα δύναται να εκλεγούν, κυρίως στις κοινότητες, εξαιτίας του καθορισμού ανώτατου ορίου θητειών όσον αφορά τα υπό αναφορά αξιώματα.

Η Βουλευτής ΑΚΕΛ Μαρίνα Νικολάου είπε ότι το κόμμα της υποστήριξε την μείωση των θητειών από τότε που συζητούντο τα ν/σ για μεταρρύθμιση της ΤΑ γιατί πιστεύει στην ανανέωση. Ωστόσο, τόνισε, με τις σημερινές προτάσεις, προτείνεται κάτι εντελώς διαφορετικό και το κόμμα της διαφωνεί.

Ο μεμονωμένος σοσιαλιστής Βουλευτής Κωστής Ευσταθίου είπε ότι καταψηφίζει τις προτάσεις γιατί διαφωνεί με τον περιορισμό στις θητείες, προσθέτοντας ότι όποιος είναι καλός και έχει να προσφέρει, πρέπει να μπορεί να το πράξει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ALPHA: Ικανοποίηση με σταθερή αύξηση για ΠτΔ - Απογοήτευση για τα κόμματα - Θρίλερ για την πρωτιά

